Как и чем живут наши на Шпицбергене в Баренцбурге
На Шпицбергене интересно всё - от полярной природы архипелага до хозяйственной инфраструктуры поселков. Но особенно любопытно узнать как и в каких условиях живут люди. Чем занимаются в свободное от работы время, где отдыхают? Все-таки жизнь на острове в отрыве от цивилизации для большинства из нас загадка. Я специально попросил устроить мне экскурсию по жилым домам и сегодня хочу показать фотографии...
В Баренцбурге есть три больших дома - один ветхий, второй в процессе ремонта и третий полностью отремонтированный. С него и начнем. Здесь уже живут люди, а у подъезда стоят баки для раздельного сбора мусора. В одном из прошлых постов я рассказал, что недавно в поселке заработал мусоросортировочный завод:
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В доме один подъезд. Это издержки старой общажной планировки:
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Впрочем, внутри довольно уютно и современно:
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Большие и просторные подъезды:
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Хороший ремонт:
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От лестничной клетки в обе стороны расходятся длинные коридоры:
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Есть отдельная игровая комната на втором этаже для всех детей дома. Правда, внутри нет игрушек. Сказали, что все приносят свои и не оставляют в игровой. Мне это показалось немного странным, но да ладно:
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Как я уже сказал, несмотря на планировку общежития, квартиры большие, просторные со всеми удобствами. Это прихожая:
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Большая гостиная комната объединенная с кухней:
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Вид с другой стороны:
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Кухонная зона:
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Небольшая спальная комната:
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Зато очень большой санузел:
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А вот и один из довольных жильцов:
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Следующий дом в процессе ремонта. Начали почему-то с фасада, он был готов ещё летом:
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Внутри полным ходом идут работы. Ремонтируют этажами, есть возможность сравнить "было - стало":
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Для просторной и более удобной планировки сносят стены и объединяют крохотные комнаты:
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Отдельного упоминания достоин отель Баренцбурга и больница (подробнее про неё тут):
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В отеле стандартные номера, но выглядят превосходно. Это мой номер летом и номер зимой. Видно, что за полгода ничего особенно не изменилось (разве что сотрудники отеля научились складывать полотенца "лебедями"):
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24.
С жильём более-менее понятно. Что касается досуга, для этого есть огромный культурно-спортивный комплекс:
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Внутри спортзал:
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Есть даже бассейн. Из-за покатой крыши кажется, что вода под наклоном. Бассейн, надо сказать, в плачевном состоянии. Отчасти это связано с тем, что из-за морской воды плитка моментально "убивается". Сейчас планируют новый ремонт с использованием материалов, устойчивых к морской соли:
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В других местах комплекса уже что-то отремонтировано:
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Актовый зал готов. Советская облицовка стен и ордена привносят некоторое ностальгическое настроение:
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Библиотека. По словам сотрудника на абонементе 130 человек из 400 жителей поселка:
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31.
Часовня. Недавно тут появилась звонница (как выяснилось, её прислал мой друг, с которым я поднимался на Килиманджаро):
32.
Летний снимок двух домов:
33.
И зимний, сегодняшний. Разница налицо:
34.
Самый, на мой взгляд, красивый дом Баренцбурга пока что стоит без ремонта. Он последний в очереди:
35.
Снова летний кадр. Обратите внимание на зеленый двухэтажный домик на заднем плане:
36.
Внутри почти закончены ремонтные работы:
37.
38.
Здесь будет выставочный центр и музей. Красиво:
39.
Местная пивоварня (самая северная в мире!) и ресторан:
40.
Внутри очень даже неплохо:
41.
С каждым годом поток туристов на Шпицберген растет, поэтому в Баренцбурге появился сувенирный магазин:
42.
Я купил себе футболку с белым медведем:
43.
Напоминаю, это официальный, согласованный с ГИБДД знак "Острожно,
44.
В следующем посте рассказ и фото Сканской бухты. Stay Tuned!
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В ГОСТе Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения" нет такого знака, значит не может ГИБДД его согласовать.
Рекламно-информационная табличка - да. Знак - нет!
Возможно есть какая-то официальная бумага от ГИБДД по этому поводу?
Уютненько.
А как вообще попасть в Баренцбург? Есть ли туда авиа- или корабельные рейсы?
Сколько примерно стоит тур на Шпицберген?
Нужен ли загран, чтобы попасть в Баренцбург?
По китайски?
Вопрос на засыпку: а туристической деятельностью случаем не Олег Костенко занимается?
Туристической деятельностью с 2014 года занимаюсь я, Рогожин Тимофей.
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Edited at 2016-05-17 11:49 (UTC)
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