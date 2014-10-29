Как и чем живут наши на Шпицбергене в Баренцбурге

pavuk Для такой далекой жопы мира все выглядит вполне прилично и достойно. Ответить

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ieroglifugresha Что за сомнительное повторение дважды про знак?



В ГОСТе Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения" нет такого знака, значит не может ГИБДД его согласовать.

Рекламно-информационная табличка - да. Знак - нет!



Возможно есть какая-то официальная бумага от ГИБДД по этому поводу? Ответить

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byrnas Интересно, это что, так выгодно добывать уголь за полярным кругом, да еще и на острове? Как там с себестоимостью, вероятно по цене золота? Ответить

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evolutionnow Н А Ш А Ц Е Л Ь - К О М М V Н И З М ! Ответить

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cap_kraken Блин, как же офигенно! Очень мечтаю там побывать. Люблю суровую северную природу.



А как вообще попасть в Баренцбург? Есть ли туда авиа- или корабельные рейсы?

Сколько примерно стоит тур на Шпицберген?

Нужен ли загран, чтобы попасть в Баренцбург? Ответить

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himjan В свое время почти самый новый дом 29( первый слева если выезжать в поселок со стороны вертолетки) от коммуникаций отключили и разграбили, сейчас восстанавливают. А вот в доме напротив часовни рядом с футбольным полем я 2,5 года прожил.

Вопрос на засыпку: а туристической деятельностью случаем не Олег Костенко занимается? Ответить

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redtimofey Восстановили, а точнее сделали капитальный ремонт 29-го дома в 2012 (13) г.г.

Туристической деятельностью с 2014 года занимаюсь я, Рогожин Тимофей. Ответить

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Хоть бы всех там медведи поели! komaxin Для меня все служебные поездки за рубеж подозрительны. Все они делаются только по блату. И тогда и сейчас. Хоть бы всех там медведи поели! Ответить

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korason956595 На фото магазина видно кассовый аппарат. Интересно, где он стоит на учете? На континенте? Не докучает ли налоговая с проверками? Ответить

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redtimofey Мы - российский посёлок и российское предприятие на территории Норвегии. Приезжие расплачиваются картами или валютой. Терминалы - норвежские, счет - в норвежском банке.



Параллельно есть внутренняя электронная система расчетов по внутренним картам Треста "Арктикуголь", привязанным к персональным счетам.



Налоговая проверяет как и все другие организации. Но в пределах своих прав и нормативных актов.



Edited at 2016-05-17 11:49 (UTC) Ответить

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korason956595 Жилье служебное? Или в собственности жильцов? Если служебное, можно ли приватизировать? Ответить

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redtimofey Жилье служебное. Приватизировать нельзя. Так как нет понятия "постоянный житель". Ни у нас, ни у норвежцев. Но в норвежском поселке Лонгьирбюен есть частная собственность. Ответить

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