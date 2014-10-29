Как и чем живут наши на Шпицбергене в Баренцбурге



На Шпицбергене интересно всё - от полярной природы архипелага до хозяйственной инфраструктуры поселков. Но особенно любопытно узнать как и в каких условиях живут люди. Чем занимаются в свободное от работы время, где отдыхают? Все-таки жизнь на острове в отрыве от цивилизации для большинства из нас загадка. Я специально попросил устроить мне экскурсию по жилым домам и сегодня хочу показать фотографии...



В Баренцбурге есть три больших дома - один ветхий, второй в процессе ремонта и третий полностью отремонтированный. С него и начнем. Здесь уже живут люди, а у подъезда стоят баки для раздельного сбора мусора. В одном из прошлых постов я рассказал, что недавно в поселке заработал мусоросортировочный завод:

3.

В доме один подъезд. Это издержки старой общажной планировки:

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Впрочем, внутри довольно уютно и современно:

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Большие и просторные подъезды:

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Хороший ремонт:

7.

От лестничной клетки в обе стороны расходятся длинные коридоры:

8.

Есть отдельная игровая комната на втором этаже для всех детей дома. Правда, внутри нет игрушек. Сказали, что все приносят свои и не оставляют в игровой. Мне это показалось немного странным, но да ладно:

9.

Как я уже сказал, несмотря на планировку общежития, квартиры большие, просторные со всеми удобствами. Это прихожая:

10.

Большая гостиная комната объединенная с кухней:

11.

Вид с другой стороны:

12.

Кухонная зона:

13.

Небольшая спальная комната:

14.

Зато очень большой санузел:

15.

А вот и один из довольных жильцов:

16.

Следующий дом в процессе ремонта. Начали почему-то с фасада, он был готов ещё летом:

17.

Внутри полным ходом идут работы. Ремонтируют этажами, есть возможность сравнить "было - стало":

18.

19.

Для просторной и более удобной планировки сносят стены и объединяют крохотные комнаты:

20.

21.

Отдельного упоминания достоин отель Баренцбурга и больница (подробнее про неё тут):

22.

В отеле стандартные номера, но выглядят превосходно. Это мой номер летом и номер зимой. Видно, что за полгода ничего особенно не изменилось (разве что сотрудники отеля научились складывать полотенца "лебедями"):

23.

24.

С жильём более-менее понятно. Что касается досуга, для этого есть огромный культурно-спортивный комплекс:

25.

Внутри спортзал:

26.

Есть даже бассейн. Из-за покатой крыши кажется, что вода под наклоном. Бассейн, надо сказать, в плачевном состоянии. Отчасти это связано с тем, что из-за морской воды плитка моментально "убивается". Сейчас планируют новый ремонт с использованием материалов, устойчивых к морской соли:

27.

В других местах комплекса уже что-то отремонтировано:

28.

Актовый зал готов. Советская облицовка стен и ордена привносят некоторое ностальгическое настроение:

29.

Библиотека. По словам сотрудника на абонементе 130 человек из 400 жителей поселка:

30.

31.

Часовня. Недавно тут появилась звонница (как выяснилось, её прислал мой друг, с которым я поднимался на Килиманджаро):

32.

Летний снимок двух домов:

33.

И зимний, сегодняшний. Разница налицо:

34.

Самый, на мой взгляд, красивый дом Баренцбурга пока что стоит без ремонта. Он последний в очереди:

35.

Снова летний кадр. Обратите внимание на зеленый двухэтажный домик на заднем плане:

36.

Внутри почти закончены ремонтные работы:

37.

38.

Здесь будет выставочный центр и музей. Красиво:

39.

Местная пивоварня (самая северная в мире!) и ресторан:

40.

Внутри очень даже неплохо:

41.

С каждым годом поток туристов на Шпицберген растет, поэтому в Баренцбурге появился сувенирный магазин:

42.

Я купил себе футболку с белым медведем:

43.

Напоминаю, это официальный, согласованный с ГИБДД знак "Острожно, Единая Россия белые медведи!"

44.

В следующем посте рассказ и фото Сканской бухты. Stay Tuned!



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  • 73 комментария
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    ieroglifugresha
    Что за сомнительное повторение дважды про знак?

    В ГОСТе Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения" нет такого знака, значит не может ГИБДД его согласовать.
    Рекламно-информационная табличка - да. Знак - нет!

    Возможно есть какая-то официальная бумага от ГИБДД по этому поводу?
    byrnas
    Интересно, это что, так выгодно добывать уголь за полярным кругом, да еще и на острове? Как там с себестоимостью, вероятно по цене золота?
    cap_kraken
    Блин, как же офигенно! Очень мечтаю там побывать. Люблю суровую северную природу.

    А как вообще попасть в Баренцбург? Есть ли туда авиа- или корабельные рейсы?
    Сколько примерно стоит тур на Шпицберген?
    Нужен ли загран, чтобы попасть в Баренцбург?
    himjan
    В свое время почти самый новый дом 29( первый слева если выезжать в поселок со стороны вертолетки) от коммуникаций отключили и разграбили, сейчас восстанавливают. А вот в доме напротив часовни рядом с футбольным полем я 2,5 года прожил.
    Вопрос на засыпку: а туристической деятельностью случаем не Олег Костенко занимается?
    Хоть бы всех там медведи поели!
    komaxin
    Для меня все служебные поездки за рубеж подозрительны. Все они делаются только по блату. И тогда и сейчас. Хоть бы всех там медведи поели!
    redtimofey
    Мы - российский посёлок и российское предприятие на территории Норвегии. Приезжие расплачиваются картами или валютой. Терминалы - норвежские, счет - в норвежском банке.

    Параллельно есть внутренняя электронная система расчетов по внутренним картам Треста "Арктикуголь", привязанным к персональным счетам.

    Налоговая проверяет как и все другие организации. Но в пределах своих прав и нормативных актов.

    Edited at 2016-05-17 11:49 (UTC)
  • 73 комментария
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