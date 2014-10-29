Топ-10 самых больших и загруженных аэропортов мира
А Вы знали, что самый загруженный в мире аэропорт в год обслуживает в 7 раз больше людей, чем проживает в Москве? Читайте об этом ниже!
№10. Международный аэропорт Дубай (ОАЭ) - 57 млн. человек в год.
Международный аэропорт Дубай - крупнейший аэропорт в Объединенных Арабских Эмиратах. Аэропорт ежегодно обслуживает от 57 млн. человек и пропускает 2,1 млн. тонн грузов. Строительство аэропорта обошлось в 5,5 млрд. долларов США.
Международный аэропорт Дубай является базовым для национальной авиакомпании Emirates Airline. Основные направления - Ближний Восток и Африка.
№9. Международный аэропорт Сукарно-Хатта (Индонезия) - 59 млн. человек в год.
Международный аэропорт Сукарно-Хатта - главный аэропорт в Индонезии, находится в Джакарте. Аэропорт ежегодно обслуживает от 59 млн. Площадь аэропорта составляет 18 км², аэропорт имеет две независимые взлетно-посадочные полосы.
Обслуживает в основном азиатские направления, а так же Австралию, Нидерланды, Турцию.
№8. Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт (США) - 60 млн. человек в год.
Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт расположен между городами Даллас и Форт-Уэрт, и является самым загруженным аэропортом штата Техас.
Площадь аэропорта - 7,3 га. Аэропорт имеет в распоряжении 7 взлётно-посадочных полос.
Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт обслуживает 135 внутренних и 38 международных направлений, является крупнейшим и основным хабом American Airlines и American Eagle Airlines.
№7. Международный аэропорт Шарля-де-Голля (Париж) - 63 млн. человек в год.
Международный аэропорт Шарля-де-Голля - крупнейший аэропорт Франции. Назван в честь первого президента Пятой Республики, военного и политического деятеля Франции Шарля де Голля.
Аэропорт ежегодно обслуживает от 63 млн. человек в год и обрабатывает более 2 млн. тонн грузов. У аэропорта в распоряжении 4 взлётно-посадочных полосы.
В аэропорту располагается штаб-квартира и главный пересадочный узел национальной авиакомпании Франции Air France.
№6. Международный аэропорт Лос-Анджелеса (США) - 65 млн. человек в год.
Международный аэропорт Лос-Анджелеса считается самым популярным пунктом отправления/назначения в мире, то есть местом, где люди начинают или заканчивают их путешествие.
Аэропорт ежегодно обслуживает от 70 млн. У аэропорта в распоряжении 4 взлётно-посадочных полосы.
Пассажиров обслуживают девять терминалов. Основные направления: Северная Америка, Латинская Америка, Средний Восток, Европа, Азия и Океания. Площадь аэропорта 14 кв. км. Является хабом для Air New Zealand, Alaska Airlines, Allegiant Air, American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines.
№5. Международный аэропорт Токио (Япония) - 66 млн. человек в год.
Международный аэропорт Токио - один из двух крупнейших аэропортов, обслуживающих Большой Токио. Второе название - Аэропорт Ханэда.
Аэропорт ежегодно обслуживает от 66 млн. Ханэда принимает почти все внутренние рейсы в и из Токио. В аэропорту появились регулярные чартеры в Сеул (Южная Корея), Шанхай (Китай) и Гонконг.
Ханэда является хабом для двух крупных японских авиакомпаний: Japan Airlines и All Nippon Airways.
№4. Международный аэропорт Хитроу (Лондон) - 68 млн. человек в год.
Международный аэропорт Хитроу - крупнейший международный аэропорт города Лондона.
Аэропорт включает 5 пассажирских терминалов и один грузовой.
Хитроу обслуживается свыше 90 авиакомпаний, которые связывают Лондон с 170 аэропортами по всему миру. Аэропорт является хабом для British Airways, Virgin Atlantic Airways.
№3. Международный аэропорт О'Хара (США) - 69 млн. человек в год.
О'Хара - крупнейший аэропорт Чикаго. Читатели Business Traveler Magazine признали Международный аэропорт О’Хара лучшим аэропортом Северной Америки. Это крупнейший хаб United Airlines и второй по размеру хаб American Airlines.
№2. Международный аэропорт Шоуду (Китай) - 83 млн. человек в год.
Международный аэропорт Шоуду - крупнейший аэропорт Пекина, всего Китая и второй по пассажиропотоку в мире.
Журнал Forbes поместил Шоуду на 2-е место среди наименее пунктуальных аэропортов в 2007.
Главными направлениями аэропорта являются Франкфурт, Лондон (Хитроу), Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Париж, Сан-Франциско и Ванкувер.
Аэропорт Шоуду - крупнейший хаб для Air China, а также для Hainan Airlines и China Southern Airlines.
№1. Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон (США) - 90 млн. человек в год.
Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон является самым загруженным аэропортом не только в США, но и в мире. Аэропорт расположен в 11 км южнее центрального делового района Атланты, Джорджия, США. Ежегодно аэропорт обслуживает от 90 млн. человек.
У аэропорта в распоряжении 5 взлётно-посадочных полос. Аэропорт является главным хабом Delta Air Lines, AirTran Airways, Shuttle America
Большая часть рейсов в Хартсфилд-Джексон — внутренние, они перевозят пассажиров в разные аэропорты США с пересадкой или на рейсы в меньшие города Южных штатов США.
Аэропорт Хартсфилд-Джексон обслуживает международные рейсы в Северную Америку, Южную Америку, Центральную Америку, Европу, Азию и Африку.
P.S. Для справки:
Шереметьево ежегодно обслуживает 32 млн. человек.
Домодедово - 30,5 млн. человек.
Внуково - 15,8 млн человек.
Источники:
via, via, via, via, via
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Я в других социальных сетях:
Интересные примеры и для наших властей хороший пример - к каким цифрам стоило бы стремится в перспективе.
Был бы поток пассажиров - были бы аэропорты соотв.
Совершенно верно. Планировка совершенно кретинская. В транзитной зоне что бы попасть с третьего этажа на втрой, надо тащится до лифта, который идёт до первого, а оттуда уже ползти кажется на подъёмник до второго. Бестолковый аэропорт. Тоже был давно, думаю так и осталось.
Делим на 5 полос = 49.315 человека в день с одной полосы.
Делим на 24 = 2055 человека в час с одной полосы.
Делим дальше и получаем один взлёт непрерывно с течении года каждые три минуты с полосы,
при условии, что в самолете 100 пассажиров.
Крайне удивлён, что JFK не попал в эту почетную десятку.
Особо хотел бы похвалить прекрасный, очень удобный аэропорт Далласа - Форт-Уэрт. Это аэропорт-гигантище, больше по площади моего родного 300-тысячного Петрозаводска.
Обслужил в 2015 году около 60 миллионов.
Занимает территорию около 4500 акров, работает на нём около 35000 человеков.
Не интересно, отписываюсь
Нам очень важно знать о вашей отписке. Спасибо большое за информацию.
А Франфуркт где?
1 ATLANTA GA, US (ATL) 101 489 887
2 BEIJING, CN (PEK) 89 938 628
3 DUBAI, AE (DXB) 78 010 265
4 CHICAGO IL, US (ORD) 76 942 493
5 TOKYO, JP (HND) 75 316 718
6 LONDON, GB (LHR) 74 989 914
7 LOS ANGELES CA, US (LAX) 74 704 122
8 HONG KONG, HK (HKG) 68 342 785
9 PARIS, FR (CDG) 65 771 288
10 DALLAS/FORT WORTH TX, US (DFW) 64 072 468
Раньше читал ваш блог с интересом, с него и начал знакомство с ЖЖ и миром путешествий, но сейчас стала полная ерунда и обезличенность, посты какие-то вымученные, данные берутся с потолка.В общем, неинтересно
Времена меняются
Раньше у Сергея получалось совмещать работу, туры и блог отдав управление бизнесом наёмным сотрудникам.
Возможно новые экономические реалии что-то изменили в устоявшейся ранее схеме...
Блог тухленьким стал. Так и до Другого недалеко.
Джакарта 18 км² / Даллас 7.3 га = 250
Они во столько по площади отличаются ?
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О, уже мошенники под убер косят )
Сергей слабо, или еще рано?
Ну откуда такая информация?! Если посмотреть - то на первом месте будет Азиатско-Тихоокеанский регион, не Африка, и не Ближний Восток.
Мозги хоть чуть-чуть включайте, когда копипастите чужое.
Edited at 2016-12-10 20:35 (UTC)
жестоко не понравился.
Ханеда обслуживает больше чем Нарита?
Самый большой - аэропорт короля Фахда в Саудовской Аравии. Самый загруженный- Хартсфильд.
Сухарто аэропорт давно уже во 2-й десяток вылетел.
Edited at 2016-12-10 23:46 (UTC)
Зато в наших российских аэропортах есть Душа! А в ихних - только бизнес и погоня за золотым тельцом!!!