Топ-10 самых больших и загруженных аэропортов мира

И откуда эти данные - они устарели. Дубайский аэропорт входит в тройку по данным за 2015 г, Индонезии и близко нет

1 ATLANTA GA, US (ATL) 101 489 887

2 BEIJING, CN (PEK) 89 938 628

3 DUBAI, AE (DXB) 78 010 265

4 CHICAGO IL, US (ORD) 76 942 493

5 TOKYO, JP (HND) 75 316 718

6 LONDON, GB (LHR) 74 989 914

7 LOS ANGELES CA, US (LAX) 74 704 122

8 HONG KONG, HK (HKG) 68 342 785

9 PARIS, FR (CDG) 65 771 288

10 DALLAS/FORT WORTH TX, US (DFW) 64 072 468



Раньше читал ваш блог с интересом, с него и начал знакомство с ЖЖ и миром путешествий, но сейчас стала полная ерунда и обезличенность, посты какие-то вымученные, данные берутся с потолка.В общем, неинтересно