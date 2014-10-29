Топ-10 самых больших и загруженных аэропортов мира



А Вы знали, что самый загруженный в мире аэропорт в год обслуживает в 7 раз больше людей, чем проживает в Москве? Читайте об этом ниже!



№10. Международный аэропорт Дубай (ОАЭ) - 57 млн. человек в год.

Международный аэропорт Дубай - крупнейший аэропорт в Объединенных Арабских Эмиратах. Аэропорт ежегодно обслуживает от 57 млн. человек и пропускает 2,1 млн. тонн грузов. Строительство аэропорта обошлось в 5,5 млрд. долларов США.

Международный аэропорт Дубай является базовым для национальной авиакомпании Emirates Airline. Основные направления - Ближний Восток и Африка.



№9. Международный аэропорт Сукарно-Хатта (Индонезия) - 59 млн. человек в год.

Международный аэропорт Сукарно-Хатта - главный аэропорт в Индонезии, находится в Джакарте. Аэропорт ежегодно обслуживает от 59 млн. Площадь аэропорта составляет 18 км², аэропорт имеет две независимые взлетно-посадочные полосы.

Обслуживает в основном азиатские направления, а так же Австралию, Нидерланды, Турцию.



№8. Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт (США) - 60 млн. человек в год.

Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт расположен между городами Даллас и Форт-Уэрт, и является самым загруженным аэропортом штата Техас.

Площадь аэропорта - 7,3 га. Аэропорт имеет в распоряжении 7 взлётно-посадочных полос.
Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт обслуживает 135 внутренних и 38 международных направлений, является крупнейшим и основным хабом American Airlines и American Eagle Airlines.



№7. Международный аэропорт Шарля-де-Голля (Париж) - 63 млн. человек в год.

Международный аэропорт Шарля-де-Голля - крупнейший аэропорт Франции. Назван в честь первого президента Пятой Республики, военного и политического деятеля Франции Шарля де Голля.
Аэропорт ежегодно обслуживает от 63 млн. человек в год и обрабатывает более 2 млн. тонн грузов. У аэропорта в распоряжении 4 взлётно-посадочных полосы.

В аэропорту располагается штаб-квартира и главный пересадочный узел национальной авиакомпании Франции Air France.



№6. Международный аэропорт Лос-Анджелеса (США) - 65 млн. человек в год.

Международный аэропорт Лос-Анджелеса считается самым популярным пунктом отправления/назначения в мире, то есть местом, где люди начинают или заканчивают их путешествие.
Аэропорт ежегодно обслуживает от 70 млн. У аэропорта в распоряжении 4 взлётно-посадочных полосы.

Пассажиров обслуживают девять терминалов. Основные направления: Северная Америка, Латинская Америка, Средний Восток, Европа, Азия и Океания. Площадь аэропорта 14 кв. км. Является хабом для Air New Zealand, Alaska Airlines, Allegiant Air, American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines.



№5. Международный аэропорт Токио (Япония) - 66 млн. человек в год.

Международный аэропорт Токио - один из двух крупнейших аэропортов, обслуживающих Большой Токио. Второе название - Аэропорт Ханэда.

Аэропорт ежегодно обслуживает от 66 млн. Ханэда принимает почти все внутренние рейсы в и из Токио. В аэропорту появились регулярные чартеры в Сеул (Южная Корея), Шанхай (Китай) и Гонконг.

Ханэда является хабом для двух крупных японских авиакомпаний: Japan Airlines и All Nippon Airways.



№4. Международный аэропорт Хитроу (Лондон) - 68 млн. человек в год.

Международный аэропорт Хитроу - крупнейший международный аэропорт города Лондона.
Аэропорт включает 5 пассажирских терминалов и один грузовой.

Хитроу обслуживается свыше 90 авиакомпаний, которые связывают Лондон с 170 аэропортами по всему миру. Аэропорт является хабом для British Airways, Virgin Atlantic Airways.



№3. Международный аэропорт О'Хара (США) - 69 млн. человек в год.

О'Хара - крупнейший аэропорт Чикаго. Читатели Business Traveler Magazine признали Международный аэропорт О’Хара лучшим аэропортом Северной Америки. Это крупнейший хаб United Airlines и второй по размеру хаб American Airlines.



№2. Международный аэропорт Шоуду (Китай) - 83 млн. человек в год.

Международный аэропорт Шоуду - крупнейший аэропорт Пекина, всего Китая и второй по пассажиропотоку в мире.

Журнал Forbes поместил Шоуду на 2-е место среди наименее пунктуальных аэропортов в 2007.
Главными направлениями аэропорта являются Франкфурт, Лондон (Хитроу), Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Париж, Сан-Франциско и Ванкувер.

Аэропорт Шоуду - крупнейший хаб для Air China, а также для Hainan Airlines и China Southern Airlines.



№1. Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон (США) - 90 млн. человек в год.

Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон является самым загруженным аэропортом не только в США, но и в мире. Аэропорт расположен в 11 км южнее центрального делового района Атланты, Джорджия, США. Ежегодно аэропорт обслуживает от 90 млн. человек.

У аэропорта в распоряжении 5 взлётно-посадочных полос. Аэропорт является главным хабом Delta Air Lines, AirTran Airways, Shuttle America

Большая часть рейсов в Хартсфилд-Джексон — внутренние, они перевозят пассажиров в разные аэропорты США с пересадкой или на рейсы в меньшие города Южных штатов США.

Аэропорт Хартсфилд-Джексон обслуживает международные рейсы в Северную Америку, Южную Америку, Центральную Америку, Европу, Азию и Африку.



P.S. Для справки:

Шереметьево ежегодно обслуживает 32 млн. человек.

Домодедово - 30,5 млн. человек.

Внуково - 15,8 млн человек.

Источники:
via, via, via, via, via





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  • 96 комментариев
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    minskblog
    Дубайский аэропорт - это какое-то недоразумение, километровой длины кишка без входов и выходов. Километра полтора по нему намотал, прежде чем выход нашел. Дело в 2010-м правда было, может что и изменилось
    wooop

    Совершенно верно. Планировка совершенно кретинская. В транзитной зоне что бы попасть с третьего этажа на втрой, надо тащится до лифта, который идёт до первого, а оттуда уже ползти кажется на подъёмник до второго. Бестолковый аэропорт. Тоже был давно, думаю так и осталось.

    ser_stepanov
    90.000.000 человек делим на 365 дней = 246.575 человек в день.
    Делим на 5 полос = 49.315 человека в день с одной полосы.
    Делим на 24 = 2055 человека в час с одной полосы.
    Делим дальше и получаем один взлёт непрерывно с течении года каждые три минуты с полосы,
    при условии, что в самолете 100 пассажиров.
    iplady
    Аэропорт в Атланте хоть и самый загруженный в мире, но большим или современным изнутри он не выглядит. Да и сервисом раз на раз не приходится. Вообщем, не очень впечатляет вживую
    vermishel69
    Я был в трёх аэропортах из перечисленных.

    Крайне удивлён, что JFK не попал в эту почетную десятку.

    Особо хотел бы похвалить прекрасный, очень удобный аэропорт Далласа - Форт-Уэрт. Это аэропорт-гигантище, больше по площади моего родного 300-тысячного Петрозаводска.
    trohanter_major
    И откуда эти данные - они устарели. Дубайский аэропорт входит в тройку по данным за 2015 г, Индонезии и близко нет
    1 ATLANTA GA, US (ATL) 101 489 887
    2 BEIJING, CN (PEK) 89 938 628
    3 DUBAI, AE (DXB) 78 010 265
    4 CHICAGO IL, US (ORD) 76 942 493
    5 TOKYO, JP (HND) 75 316 718
    6 LONDON, GB (LHR) 74 989 914
    7 LOS ANGELES CA, US (LAX) 74 704 122
    8 HONG KONG, HK (HKG) 68 342 785
    9 PARIS, FR (CDG) 65 771 288
    10 DALLAS/FORT WORTH TX, US (DFW) 64 072 468

    Раньше читал ваш блог с интересом, с него и начал знакомство с ЖЖ и миром путешествий, но сейчас стала полная ерунда и обезличенность, посты какие-то вымученные, данные берутся с потолка.В общем, неинтересно
    Времена меняются
    scorpie_cnt
    +146
    Раньше у Сергея получалось совмещать работу, туры и блог отдав управление бизнесом наёмным сотрудникам.
    Возможно новые экономические реалии что-то изменили в устоявшейся ранее схеме...
    Блог тухленьким стал. Так и до Другого недалеко.
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    iskanderyem
    "Международный аэропорт Дубай является базовым для национальной авиакомпании Emirates Airline. Основные направления - Ближний Восток и Африка." -
    Ну откуда такая информация?! Если посмотреть - то на первом месте будет Азиатско-Тихоокеанский регион, не Африка, и не Ближний Восток.
    kremlin_curant
    Большой и загруженный разные вещи.
    Самый большой - аэропорт короля Фахда в Саудовской Аравии. Самый загруженный- Хартсфильд.
    Сухарто аэропорт давно уже во 2-й десяток вылетел.
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