Топ-10 самых больших и загруженных аэропортов мира

А Вы знали, что самый загруженный в мире аэропорт в год обслуживает в 7 раз больше людей, чем проживает в Москве? Читайте об этом ниже!Международный аэропорт Дубай - крупнейший аэропорт в Объединенных Арабских Эмиратах. Аэропорт ежегодно обслуживает от 57 млн. человек и пропускает 2,1 млн. тонн грузов. Строительство аэропорта обошлось в 5,5 млрд. долларов США.Международный аэропорт Дубай является базовым для национальной авиакомпании Emirates Airline. Основные направления - Ближний Восток и Африка.Международный аэропорт Сукарно-Хатта - главный аэропорт в Индонезии, находится в Джакарте. Аэропорт ежегодно обслуживает от 59 млн. Площадь аэропорта составляет 18 км², аэропорт имеет две независимые взлетно-посадочные полосы.Обслуживает в основном азиатские направления, а так же Австралию, Нидерланды, Турцию.Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт расположен между городами Даллас и Форт-Уэрт, и является самым загруженным аэропортом штата Техас.Площадь аэропорта - 7,3 га. Аэропорт имеет в распоряжении 7 взлётно-посадочных полос.Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт обслуживает 135 внутренних и 38 международных направлений, является крупнейшим и основным хабом American Airlines и American Eagle Airlines.Международный аэропорт Шарля-де-Голля - крупнейший аэропорт Франции. Назван в честь первого президента Пятой Республики, военного и политического деятеля Франции Шарля де Голля.Аэропорт ежегодно обслуживает от 63 млн. человек в год и обрабатывает более 2 млн. тонн грузов. У аэропорта в распоряжении 4 взлётно-посадочных полосы.В аэропорту располагается штаб-квартира и главный пересадочный узел национальной авиакомпании Франции Air France.Международный аэропорт Лос-Анджелеса считается самым популярным пунктом отправления/назначения в мире, то есть местом, где люди начинают или заканчивают их путешествие.Аэропорт ежегодно обслуживает от 70 млн. У аэропорта в распоряжении 4 взлётно-посадочных полосы.Пассажиров обслуживают девять терминалов. Основные направления: Северная Америка, Латинская Америка, Средний Восток, Европа, Азия и Океания. Площадь аэропорта 14 кв. км. Является хабом для Air New Zealand, Alaska Airlines, Allegiant Air, American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines.Международный аэропорт Токио - один из двух крупнейших аэропортов, обслуживающих Большой Токио. Второе название - Аэропорт Ханэда.Аэропорт ежегодно обслуживает от 66 млн. Ханэда принимает почти все внутренние рейсы в и из Токио. В аэропорту появились регулярные чартеры в Сеул (Южная Корея), Шанхай (Китай) и Гонконг.Ханэда является хабом для двух крупных японских авиакомпаний: Japan Airlines и All Nippon Airways.Международный аэропорт Хитроу - крупнейший международный аэропорт города Лондона.Аэропорт включает 5 пассажирских терминалов и один грузовой.Хитроу обслуживается свыше 90 авиакомпаний, которые связывают Лондон с 170 аэропортами по всему миру. Аэропорт является хабом для British Airways, Virgin Atlantic Airways.О'Хара - крупнейший аэропорт Чикаго. Читатели Business Traveler Magazine признали Международный аэропорт О’Хара лучшим аэропортом Северной Америки. Это крупнейший хаб United Airlines и второй по размеру хаб American Airlines.Международный аэропорт Шоуду - крупнейший аэропорт Пекина, всего Китая и второй по пассажиропотоку в мире.Журнал Forbes поместил Шоуду на 2-е место среди наименее пунктуальных аэропортов в 2007.Главными направлениями аэропорта являются Франкфурт, Лондон (Хитроу), Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Париж, Сан-Франциско и Ванкувер.Аэропорт Шоуду - крупнейший хаб для Air China, а также для Hainan Airlines и China Southern Airlines.Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон является самым загруженным аэропортом не только в США, но и в мире. Аэропорт расположен в 11 км южнее центрального делового района Атланты, Джорджия, США. Ежегодно аэропорт обслуживает от 90 млн. человек.У аэропорта в распоряжении 5 взлётно-посадочных полос. Аэропорт является главным хабом Delta Air Lines, AirTran Airways, Shuttle AmericaБольшая часть рейсов в Хартсфилд-Джексон — внутренние, они перевозят пассажиров в разные аэропорты США с пересадкой или на рейсы в меньшие города Южных штатов США.Аэропорт Хартсфилд-Джексон обслуживает международные рейсы в Северную Америку, Южную Америку, Центральную Америку, Европу, Азию и Африку.P.S. Для справки:Шереметьево ежегодно обслуживает 32 млн. человек.Домодедово - 30,5 млн. человек.Внуково - 15,8 млн человек.Источники:Я в других социальных сетях: