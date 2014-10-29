Топ-10 самых высоких людей в мире

Edited at 2016-12-17 21:08 (UTC)

Рост Феанора был 240 см. Это выше среднего, но не вызвало у него проблем с суставами - ведь целых 400 лет он вел очень активный образ жизни и умер только от ран в бою. Самый высокий из эльфийской знати Тингол - его рост 250 см, вёл менее активный образ жизни, поэтому смог прожить около 4800 лет. Рост Тургона, короля Гондолина - 220.А у перечисленных здесь людей рекордно высокий рост объясняется уродством. Эльфы же высокие по другой причине - растут целых 50 лет, тогда же наступает совершеннолетие. Любопытно, что гренландская акула достигает зрелости аж в 150 лет и живет 450. Так что с точки зрения биологии ничего невозможного в эльфах нет... Другое дело - какие особенности опорно-двигательной системы должны иметь толкиновские эльфы, чтобы приспособиться переносить такой высокий рост без вреда для здоровья.