Топ-10 самых популярных мемов 2016 года

За год мой блог посетило - 150 000 уников в месяц - 370 000 просмотров страниц в месяц - Время одной сессии - около 2-х минут - 1,63 страниц за посещение - 70% читателей из России - Четверть всех читателей из Москвы Все это без учета заходов через френдленту и RSS. Скачать/Открыть презентацию…