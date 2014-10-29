Топ-10 самых популярных мемов 2016 года



Интернет-сообщество обожает использовать мемы, они распространяются по Сети со скоростью вируса. Наверняка, вы неоднократно сталкивались с самыми популярными мемами уходящего года.



№10. Мое увожение

Мем мое увожение, предположительно, появился в 2015 году вместе в запуском Вконтакте пакета стикеров «Лёва». В платном пакете находятся стикеры с совершенно обычным человеком, выполняющим разные действия или показывающим разные эмоции. Одно из таких действий – снятие шляпы, скорее всего, в знак привествия.

По некоторым данным, первоисточником распространения мема, на котором Лёва снимает шляпу с подписью "Мое увожение" является некий человек с ником «Сохранить Греки», который распространял его лишь среди 1 500 своих друзей. Изначально, вирусности мему, скорее всего, придала в результате именно грамматическая ошибка – поставленная как дань тому, что большинство пользователей рунета, в силу их возраста, зачастую пишут неправильно.





№9. Русиано

Дмитрий Медведев дважды за год стал героем мема. Его предложение переименовать "американо" в "русиано" взорвало интернет-сообщество.




№8. Где Леха?

Мем "Где Леха?" стал популярным в Сети после видео про Леху, который переворачивается на лодке. Причины, по которым видео стало популярным, остаются неизвестными. Есть предположение, что людям понравились эмоции "оператора", который испугался за Леху.




№7. Мистер Дудец

Некоторые мемы, побродив несколько лет зарубежом, добираются и до России. Так случилось с мемом "Мистер Дудец" - анимацией черепа и костлявых рук, которые играют на трубе. Мем активно используется для общения в Сети как призыв других пользователей к действию.

В России Мистер Дудец стал популярен совсем недавно, в то время как изображение черепа с трубой в Америки появилось аж в 1995 году. На основе этого изображения в сети появилось очень много пародий, мемов, например песня рэп исполнителя Pharaoh - "Black Siemens". В общем из фотки черепа с трубой сделали культ в соц. сетях.




№6. Вейпер

Рост популярности электронных сигарет встретил неоднозначную реакцию интернет-сообщества. Персонажа, который объединил главные негативные черты пользователей электронных сигарет, назвали вейпером.

Вайперы утверждают, что пары, которые они вдыхают вместе с никотином, намного безопаснее, чем смола и сплавы химикатов в табачных сигаретах. И эта новая субкультура курильщиков одержима технологиями электронных сигарет. Некоторые вейперы готовы тратить тысячи долларов на свои навороченные «сигареты».



№5. Патимейкер

Клип "Патимейкер" быстро полюбился Россиянам. Создал его Виталя Пика из Ростова. Вирусный хит породил множество мемов, его перепевали известные блогеры, а пик популярности клипа пришелся на май 2016 года.






№4. Дратути

На четвертой строчке мем "Дратути". Появился он после того, как в Сеть кто-то выложил фотографию древесного спила с узором в виде собаки. Картинку подписали - "Дратути". Картинка быстро распространилась по интернет-сообществу.



№3. Денег нет, но вы держитесь

Бронзу рейтинга взял мем от Дмитрия Анатольевича Медведева. Премьер-министр произнес фразу пенсионерам в Крыму: "Денег нет, но вы держитесь". Интернет сообщество тут же подхватило фразу для создания ироничных постов.




№2. В Питере - пить

На втором месте рейтинга снова мем от группы "Ленинград". Ироничная композиция "В Питере – пить" пришелся по душе россиянам. Фраза быстро стала одним из самых популярных мемов в Сети.




№1. Лабутены

Самый популярный мем уходящего года - "Лабутены" - премиум-марка женских туфель. "Лабутены" стали известны всей России благодаря песни "Экспонат" группы "Ленинград", ставшей хитом в январе 2016 года.




Источники:
via, via, via, via, via, via, via, via

Краткое содержание предыдущих серий:

Топ-10 самых дорогих номеров в отелях мира 2016
Топ-10 самых недоступных мест на Земле
Топ-10 самых дорогих автомобилей в мире
Топ-10 самых посещаемых стран в мире
Топ-10 самых больших озер в мире
Топ-10 лучших пляжей мира
Топ-10 самых популярных языков мира
Топ-10 самых больших городов в мире по площади
Топ-10 самых больших и загруженных аэропортов мира
Топ-10 самых красивых водопадов в мире
Топ-10 самых опасных дорог в мире
Топ-10 самых высоких гор в мире
Топ-10 самых высоких людей в мире
Топ-10 самых необычных животных в мире
Топ-10 неразгаданных тайн мира
Топ-10 самых больших островов по площади в мире
Топ-10 самых экстремальных мест на планете
Топ-10 самых невероятных космических объектов
Топ-10 самых опасных стран для путешествий
Топ-10 культурных объектов России
Топ-10 лучших парков развлечений в мире
Топ-10 лучших фестивалей в мире
Топ-10 городов мира с самыми большими пробками
Топ-10 самых страшных водных горок в мире
Топ-10 крупнейших авиакатастроф по количеству жертв
Топ-10 самых популярных инстаграмеров России
Топ-10 самых популярных ютуберов России

Если вы не хотите видеть эти посты, то это не повод расстраиваться. Это легко сделать. Для этого перейдите по этой ссылке и в разделе "Метки" вначале выберите пункт "читать записи, содержащие любые метки, кроме выбранных мной", а затем нажмите на метку "10самых" и всё! Вы больше этих записей видеть не будете!


Подписаться на обновления

ССЫЛКИ НА МОИ СОЦСЕТИ

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
✈️ Бесплатная поездка на Uber
✈️ Лучшие цены на отели
✈️ Лучшая симка для путешествий
✈️ Лучший подбор туров
✈️ Лучшая медстраховка
✈️ Лучший кэшбек
✈️ Лучшие цены на ЖД билеты
✈️ Лучший интернет-магазин

Метки:
promo sergeydolya october 29, 2014 09:07
Buy for 400 tokens
Статистика и возможности для рекламы в этом блоге
За год мой блог посетило - 150 000 уников в месяц - 370 000 просмотров страниц в месяц - Время одной сессии - около 2-х минут - 1,63 страниц за посещение - 70% читателей из России - Четверть всех читателей из Москвы Все это без учета заходов через френдленту и RSS. Скачать/Открыть презентацию…
  • 53 комментария
    • :
    Previous Entry
    Next Entry
    ← backward
    forward →
  • 53 комментария
    • :
    Previous Entry
    Next Entry
    ← backward
    forward →