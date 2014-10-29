Топ-10 самых популярных мемов 2016 года
Интернет-сообщество обожает использовать мемы, они распространяются по Сети со скоростью вируса. Наверняка, вы неоднократно сталкивались с самыми популярными мемами уходящего года.
№10. Мое увожение
Мем мое увожение, предположительно, появился в 2015 году вместе в запуском Вконтакте пакета стикеров «Лёва». В платном пакете находятся стикеры с совершенно обычным человеком, выполняющим разные действия или показывающим разные эмоции. Одно из таких действий – снятие шляпы, скорее всего, в знак привествия.
По некоторым данным, первоисточником распространения мема, на котором Лёва снимает шляпу с подписью "Мое увожение" является некий человек с ником «Сохранить Греки», который распространял его лишь среди 1 500 своих друзей. Изначально, вирусности мему, скорее всего, придала в результате именно грамматическая ошибка – поставленная как дань тому, что большинство пользователей рунета, в силу их возраста, зачастую пишут неправильно.
№9. Русиано
Дмитрий Медведев дважды за год стал героем мема. Его предложение переименовать "американо" в "русиано" взорвало интернет-сообщество.
№8. Где Леха?
Мем "Где Леха?" стал популярным в Сети после видео про Леху, который переворачивается на лодке. Причины, по которым видео стало популярным, остаются неизвестными. Есть предположение, что людям понравились эмоции "оператора", который испугался за Леху.
№7. Мистер Дудец
Некоторые мемы, побродив несколько лет зарубежом, добираются и до России. Так случилось с мемом "Мистер Дудец" - анимацией черепа и костлявых рук, которые играют на трубе. Мем активно используется для общения в Сети как призыв других пользователей к действию.
В России Мистер Дудец стал популярен совсем недавно, в то время как изображение черепа с трубой в Америки появилось аж в 1995 году. На основе этого изображения в сети появилось очень много пародий, мемов, например песня рэп исполнителя Pharaoh - "Black Siemens". В общем из фотки черепа с трубой сделали культ в соц. сетях.
№6. Вейпер
Рост популярности электронных сигарет встретил неоднозначную реакцию интернет-сообщества. Персонажа, который объединил главные негативные черты пользователей электронных сигарет, назвали вейпером.
Вайперы утверждают, что пары, которые они вдыхают вместе с никотином, намного безопаснее, чем смола и сплавы химикатов в табачных сигаретах. И эта новая субкультура курильщиков одержима технологиями электронных сигарет. Некоторые вейперы готовы тратить тысячи долларов на свои навороченные «сигареты».
№5. Патимейкер
Клип "Патимейкер" быстро полюбился Россиянам. Создал его Виталя Пика из Ростова. Вирусный хит породил множество мемов, его перепевали известные блогеры, а пик популярности клипа пришелся на май 2016 года.
№4. Дратути
На четвертой строчке мем "Дратути". Появился он после того, как в Сеть кто-то выложил фотографию древесного спила с узором в виде собаки. Картинку подписали - "Дратути". Картинка быстро распространилась по интернет-сообществу.
№3. Денег нет, но вы держитесь
Бронзу рейтинга взял мем от Дмитрия Анатольевича Медведева. Премьер-министр произнес фразу пенсионерам в Крыму: "Денег нет, но вы держитесь". Интернет сообщество тут же подхватило фразу для создания ироничных постов.
№2. В Питере - пить
На втором месте рейтинга снова мем от группы "Ленинград". Ироничная композиция "В Питере – пить" пришелся по душе россиянам. Фраза быстро стала одним из самых популярных мемов в Сети.
№1. Лабутены
Самый популярный мем уходящего года - "Лабутены" - премиум-марка женских туфель. "Лабутены" стали известны всей России благодаря песни "Экспонат" группы "Ленинград", ставшей хитом в январе 2016 года.
Источники:
via, via, via, via, via, via, via, via
Краткое содержание предыдущих серий:
Топ-10 самых дорогих номеров в отелях мира 2016
Топ-10 самых недоступных мест на Земле
Топ-10 самых дорогих автомобилей в мире
Топ-10 самых посещаемых стран в мире
Топ-10 самых больших озер в мире
Топ-10 лучших пляжей мира
Топ-10 самых популярных языков мира
Топ-10 самых больших городов в мире по площади
Топ-10 самых больших и загруженных аэропортов мира
Топ-10 самых красивых водопадов в мире
Топ-10 самых опасных дорог в мире
Топ-10 самых высоких гор в мире
Топ-10 самых высоких людей в мире
Топ-10 самых необычных животных в мире
Топ-10 неразгаданных тайн мира
Топ-10 самых больших островов по площади в мире
Топ-10 самых экстремальных мест на планете
Топ-10 самых невероятных космических объектов
Топ-10 самых опасных стран для путешествий
Топ-10 культурных объектов России
Топ-10 лучших парков развлечений в мире
Топ-10 лучших фестивалей в мире
Топ-10 городов мира с самыми большими пробками
Топ-10 самых страшных водных горок в мире
Топ-10 крупнейших авиакатастроф по количеству жертв
Топ-10 самых популярных инстаграмеров России
Топ-10 самых популярных ютуберов России
Если вы не хотите видеть эти посты, то это не повод расстраиваться. Это легко сделать. Для этого перейдите по этой ссылке и в разделе "Метки" вначале выберите пункт "читать записи, содержащие любые метки, кроме выбранных мной", а затем нажмите на метку "10самых" и всё! Вы больше этих записей видеть не будете!
Подписаться на обновления
ССЫЛКИ НА МОИ СОЦСЕТИ
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
✈️ Бесплатная поездка на Uber
✈️ Лучшие цены на отели
✈️ Лучшая симка для путешествий
✈️ Лучший подбор туров
✈️ Лучшая медстраховка
✈️ Лучший кэшбек
✈️ Лучшие цены на ЖД билеты
✈️ Лучший интернет-магазин
А вот это вот реально хуета... до этого было норм, но это(((
Д
Дибилизация населения
А почему в промо? Неужели долю читать перестали?
Edited at 2016-12-29 18:00 (UTC)
№1
Re: №1
такая же фигня, нет в моем интернете этих мемов. вообще ни одного
Других версий нет
И тут же:
"Мем мое увожение, предположительно, появился в 2015 году..."
http://ivan-ushenin.livejournal.com/608
Хуйня а не подбор
Пост - полная поебень. Спасибо!