Амстердам без фонарей и кофешопов

В Амстердаме был в конце прошлого года. Ездил со старшим сыном, который хочет там учиться. Кстати, пользуясь случаем, ищу среди своих читателей кого-нибудь, кто учится в Университете Амстердама. Осталось пара вопросов, которые хотелось бы разузнать.В столице Нидерландов я был уже миллион раз, о чем неоднократно писал в блоге. А вот Старший был тут всего дважды в совсем юном возрасте и я решил сделать пост, исходя из его свежих впечатлений...Представить Амстердам без велосипедов невозможно - это первое впечатление и для "первопроходца", и для частого гостя города. Даже на центральной улице двойная велосипедная дорожка с разделительной полосой:3.Велосипеды самые разнообразные. Такого ассортимента вы не увидите ни в одной стране мира:4.Тандемы:5.Что-то до боли хипстерское. Обратите внимание, что велик пристегнут в двух местах: воровство велосипедов тут очень распространено:6.Прокат велосипедов:7.Для удобства многие катаются с навигаторами, закрепленными на руле:8.Естественно, все эти велики надо где-то хранить и в городе есть гигантские многоуровневые велопарковки. Вот, например, парковка у Амстердамского вокзала:9.Веломагазин:10.В среднем простые и невзрачные велики стоят около 400 евро. Мне кажется, это довольно завышенная цена:11.Есть, конечно, варианты и подешевле:12.Велосипедные цепи с замками - полагаю второй по популярности товар в веломагазинах.Как воруют велики? Этот процесс разделен на два этапа. Сперва по парковке идет чувак и перекусывает без разбора цепи на всех пристегнутых велосипедах. Если его ловят, предьявить ему практически нечего. А потом через некоторое время проходит другой жулик, берёт велосипед с "откусанной" цепью и уезжает. Если его ловят, он извиняется и говорит, что перепутал:13.Грузопассажирские велики:14.При желании, конечно, по городу можно передвигаться на автомобилях, но с парковками настоящая беда. Зато всё больше и больше автомобилей становятся электрическими. Всё чаще у каналов можно увидеть зарядные устройства:15.По каналам плавают кораблики, однако используются они исключительно как туристическая забава:16.Лодки, как и велосипеды, пристегивают цепями:17.Второй популярный бренд Амстердама - это сыр. Причем, мне кажется, его популярность возникла относительно недавно - ещё лет 10 назад такого сырного засилья я не припоминаю. Сегодня же на каждой улице можно обнаружить сырный магазинчик:18.Отличительная особенность - любой сыр можно попробовать. Когда мы были голодными, шли в такой магазинчик и начинали "дегустировать":19.Правда, всё кончилось тем, что мы накупили килограмм 10 сыра, потратив 300 евро:20.Плавучий цветочный рынок. Цветы на этом месте продавались с XVII века. В настоящее время рынок функционирует в основном как туристическая достопримечательность:21.22.Мы попали в тот день, когда главный универмаг Амстердама открывал сезон рождественской торговли. Несмотря на дождь и слякоть, народа на площадь пришло очень много:23.В шоу участвовали акробаты-высотники, которые развлекали посетителей пируэтами на большой высоте:24.Ёлка:25.Если в бутиках торговали дорогими фирменными вещами, то за пару улиц от них можно было дешево и сердито отовариться на вещевых рынках:26.Магазин американской еды - это сразу заметно по яркому оформлению упаковок. Множество хлопьев, чипсо и различных перекусов:27.А вот магазин русских товарах. От оформления тянет некоторой мрачностью:28.29.30.Напоследок, зашли в Рейксмюсеум, который входит в 20-ку самых популярных музеев планеты. Главное место в экспозиции отведено «Ночному дозору» Рембрандта (картина принадлежит городу Амстердаму, в музее находится на временном хранении). В 1906 году здание музея было перестроено ради размещения этой картины:31.Прежде чем кто-нибудь пошутит, что Амстардам - это ещё и квартал красных фонарей и кофешопы, напомню, что я был с сыном, которому 16 лет. Эту часть города исследовать ему пока рановато.Stay Tuned!32.