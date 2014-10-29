Амстердам без фонарей и кофешопов
В Амстердаме был в конце прошлого года. Ездил со старшим сыном, который хочет там учиться. Кстати, пользуясь случаем, ищу среди своих читателей кого-нибудь, кто учится в Университете Амстердама. Осталось пара вопросов, которые хотелось бы разузнать.
В столице Нидерландов я был уже миллион раз, о чем неоднократно писал в блоге. А вот Старший был тут всего дважды в совсем юном возрасте и я решил сделать пост, исходя из его свежих впечатлений...
Представить Амстердам без велосипедов невозможно - это первое впечатление и для "первопроходца", и для частого гостя города. Даже на центральной улице двойная велосипедная дорожка с разделительной полосой:
3.
Велосипеды самые разнообразные. Такого ассортимента вы не увидите ни в одной стране мира:
4.
Тандемы:
5.
Что-то до боли хипстерское. Обратите внимание, что велик пристегнут в двух местах: воровство велосипедов тут очень распространено:
6.
Прокат велосипедов:
7.
Для удобства многие катаются с навигаторами, закрепленными на руле:
8.
Естественно, все эти велики надо где-то хранить и в городе есть гигантские многоуровневые велопарковки. Вот, например, парковка у Амстердамского вокзала:
9.
Веломагазин:
10.
В среднем простые и невзрачные велики стоят около 400 евро. Мне кажется, это довольно завышенная цена:
11.
Есть, конечно, варианты и подешевле:
12.
Велосипедные цепи с замками - полагаю второй по популярности товар в веломагазинах.
Как воруют велики? Этот процесс разделен на два этапа. Сперва по парковке идет чувак и перекусывает без разбора цепи на всех пристегнутых велосипедах. Если его ловят, предьявить ему практически нечего. А потом через некоторое время проходит другой жулик, берёт велосипед с "откусанной" цепью и уезжает. Если его ловят, он извиняется и говорит, что перепутал:
13.
Грузопассажирские велики:
14.
При желании, конечно, по городу можно передвигаться на автомобилях, но с парковками настоящая беда. Зато всё больше и больше автомобилей становятся электрическими. Всё чаще у каналов можно увидеть зарядные устройства:
15.
По каналам плавают кораблики, однако используются они исключительно как туристическая забава:
16.
Лодки, как и велосипеды, пристегивают цепями:
17.
Второй популярный бренд Амстердама - это сыр. Причем, мне кажется, его популярность возникла относительно недавно - ещё лет 10 назад такого сырного засилья я не припоминаю. Сегодня же на каждой улице можно обнаружить сырный магазинчик:
18.
Отличительная особенность - любой сыр можно попробовать. Когда мы были голодными, шли в такой магазинчик и начинали "дегустировать":
19.
Правда, всё кончилось тем, что мы накупили килограмм 10 сыра, потратив 300 евро:
20.
Плавучий цветочный рынок. Цветы на этом месте продавались с XVII века. В настоящее время рынок функционирует в основном как туристическая достопримечательность:
21.
22.
Мы попали в тот день, когда главный универмаг Амстердама открывал сезон рождественской торговли. Несмотря на дождь и слякоть, народа на площадь пришло очень много:
23.
В шоу участвовали акробаты-высотники, которые развлекали посетителей пируэтами на большой высоте:
24.
Ёлка:
25.
Если в бутиках торговали дорогими фирменными вещами, то за пару улиц от них можно было дешево и сердито отовариться на вещевых рынках:
26.
Магазин американской еды - это сразу заметно по яркому оформлению упаковок. Множество хлопьев, чипсо и различных перекусов:
27.
А вот магазин русских товарах. От оформления тянет некоторой мрачностью:
28.
29.
30.
Напоследок, зашли в Рейксмюсеум, который входит в 20-ку самых популярных музеев планеты. Главное место в экспозиции отведено «Ночному дозору» Рембрандта (картина принадлежит городу Амстердаму, в музее находится на временном хранении). В 1906 году здание музея было перестроено ради размещения этой картины:
31.
Прежде чем кто-нибудь пошутит, что Амстардам - это ещё и квартал красных фонарей и кофешопы, напомню, что я был с сыном, которому 16 лет. Эту часть города исследовать ему пока рановато.
Stay Tuned!
32.
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квартал красных фонарей исследовать ему пока рановато
Re: квартал красных фонарей исследовать ему пока ранова
Красивый город.
Амстердам без фонарей и кофешопов
Почему 400 это мощно? Это нормальная цена средненького велика. Чай не стелс какой-то.
Маловато фото с музея. Там вообще можно снимать?
<брюзжащимГолосом>в коей то веке в тревел блоге нормальный репортаж про другие страны, а не жж срачи, рекламы или постНиочем
Амстердам - супер-город для студентов.
В этом году на подготовительном отделении начал учиться сын знакомых из России. Говорит, что абсолютно счастлив, что выбрал Амстердам.
Здесь два университета и много отделений на английском языке.
Есть также Amsterdam University College - особая форма обучения и подразделение Университета Амстердама.
Туда поступить очень и очень сложно.
Поступают они туда и сразу же корона начинает поблескивать на голове.
Мой ребенок тоже получил один Мастер в Университете Амстердама и живет там, любя Амстердам всей душой.
Корону только всё снять не может.
5.228.67.145
Поздравляю вас!
Edited at 2017-01-06 08:32 (UTC)
пусть учится, весь мир перед ним. А у нас что он увидит? Пробки Москвы? За Мкадом жизни и нет.Выживание
Первый раз вижу I amsterdam без толпы туристов облепивших надпись как мухи.
Почему не Германия, Франция, США?
США далековато, да и дорого.