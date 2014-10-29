Амстердам без фонарей и кофешопов



В Амстердаме был в конце прошлого года. Ездил со старшим сыном, который хочет там учиться. Кстати, пользуясь случаем, ищу среди своих читателей кого-нибудь, кто учится в Университете Амстердама. Осталось пара вопросов, которые хотелось бы разузнать.

В столице Нидерландов я был уже миллион раз, о чем неоднократно писал в блоге. А вот Старший был тут всего дважды в совсем юном возрасте и я решил сделать пост, исходя из его свежих впечатлений...




Представить Амстердам без велосипедов невозможно - это первое впечатление и для "первопроходца", и для частого гостя города. Даже на центральной улице двойная велосипедная дорожка с разделительной полосой:

3.

Велосипеды самые разнообразные. Такого ассортимента вы не увидите ни в одной стране мира:

4.

Тандемы:

5.

Что-то до боли хипстерское. Обратите внимание, что велик пристегнут в двух местах: воровство велосипедов тут очень распространено:

6.

Прокат велосипедов:

7.

Для удобства многие катаются с навигаторами, закрепленными на руле:

8.

Естественно, все эти велики надо где-то хранить и в городе есть гигантские многоуровневые велопарковки. Вот, например, парковка у Амстердамского вокзала:

9.

Веломагазин:

10.

В среднем простые и невзрачные велики стоят около 400 евро. Мне кажется, это довольно завышенная цена:

11.

Есть, конечно, варианты и подешевле:

12.

Велосипедные цепи с замками - полагаю второй по популярности товар в веломагазинах.

Как воруют велики? Этот процесс разделен на два этапа. Сперва по парковке идет чувак и перекусывает без разбора цепи на всех пристегнутых велосипедах. Если его ловят, предьявить ему практически нечего. А потом через некоторое время проходит другой жулик, берёт велосипед с "откусанной" цепью и уезжает. Если его ловят, он извиняется и говорит, что перепутал:

13.

Грузопассажирские велики:

14.

При желании, конечно, по городу можно передвигаться на автомобилях, но с парковками настоящая беда. Зато всё больше и больше автомобилей становятся электрическими. Всё чаще у каналов можно увидеть зарядные устройства:

15.

По каналам плавают кораблики, однако используются они исключительно как туристическая забава:

16.

Лодки, как и велосипеды, пристегивают цепями:

17.

Второй популярный бренд Амстердама - это сыр. Причем, мне кажется, его популярность возникла относительно недавно - ещё лет 10 назад такого сырного засилья я не припоминаю. Сегодня же на каждой улице можно обнаружить сырный магазинчик:

18.

Отличительная особенность - любой сыр можно попробовать. Когда мы были голодными, шли в такой магазинчик и начинали "дегустировать":

19.

Правда, всё кончилось тем, что мы накупили килограмм 10 сыра, потратив 300 евро:

20.

Плавучий цветочный рынок. Цветы на этом месте продавались с XVII века. В настоящее время рынок функционирует в основном как туристическая достопримечательность:

21.

22.

Мы попали в тот день, когда главный универмаг Амстердама открывал сезон рождественской торговли. Несмотря на дождь и слякоть, народа на площадь пришло очень много:

23.

В шоу участвовали акробаты-высотники, которые развлекали посетителей пируэтами на большой высоте:

24.

Ёлка:

25.

Если в бутиках торговали дорогими фирменными вещами, то за пару улиц от них можно было дешево и сердито отовариться на вещевых рынках:

26.

Магазин американской еды - это сразу заметно по яркому оформлению упаковок. Множество хлопьев, чипсо и различных перекусов:

27.

А вот магазин русских товарах. От оформления тянет некоторой мрачностью:

28.

29.

30.

Напоследок, зашли в Рейксмюсеум, который входит в 20-ку самых популярных музеев планеты. Главное место в экспозиции отведено «Ночному дозору» Рембрандта (картина принадлежит городу Амстердаму, в музее находится на временном хранении). В 1906 году здание музея было перестроено ради размещения этой картины:

31.

Прежде чем кто-нибудь пошутит, что Амстардам - это ещё и квартал красных фонарей и кофешопы, напомню, что я был с сыном, которому 16 лет. Эту часть города исследовать ему пока рановато.

Stay Tuned!

32.

Подписывайтесь на мой канал в Youtube!

ССЫЛКИ НА МОИ СОЦСЕТИ

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
Бесплатная поездка на Uber
Лучшие цены на отели
Лучшая симка для путешествий
Лучший подбор туров
Лучшая медстраховка
Лучший кэшбек
Лучшие цены на ЖД билеты
Лучший интернет-магазин

Метки:

Записи из этого журнала по тегу «Амстердам»

  • Зима пришла, зиме конец

    В Москве обещают +3 на новый год. В Питере вообще +6 и дожди. Климат, похоже, сходит с ума. На сегодняшний день рекорд самой теплой зимы в России…

  • Цитата

    Как и все великие путешественники, я видел больше, чем помню, и помню больше, чем видел. Бенджамин Дизраэли Премьер-министр Великобритании Хоть…

  • Почему в Голландии не принято занавешивать окна?

    В Голландии существует традиция не зашторивать окна. Я слышал много версий о ее происхождении, и самая правдивая, похоже, уходит корнями в…

  • Новогодний Амстердам

    В Амстердаме вовсю готовятся к праздникам, и даже в отсутствии снега чувствуется новогоднее настроение. В этом году на главной улице города…

  • Встреча после 25 лет разлуки

    В Нидерландах оказался свидетелем удивительной истории. В поезде из Парижа в Амстердам случайно познакомился с девушкой: она впервые приехала в…

promo sergeydolya октябрь 29, 2014 09:07
Buy for 400 tokens
Статистика и возможности для рекламы в этом блоге
За год мой блог посетило - 150 000 уников в месяц - 370 000 просмотров страниц в месяц - Время одной сессии - около 2-х минут - 1,63 страниц за посещение - 70% читателей из России - Четверть всех читателей из Москвы Все это без учета заходов через френдленту и RSS. Скачать/Открыть презентацию…
  • 197 комментариев
    • :
    Previous Entry
    Next Entry
    ← backward
    forward →
    квартал красных фонарей исследовать ему пока рановато
    katusha_fenix
    Ничего не хочу сказать, но в 16 лет пацаны давно знают и про легалайз и про проституток. Не просто знают, а если росли не в вате, то уже и пользуют вовсю.
    ponaexali_tyt
    На кого хочет сын учиться? А то в Голландии много других хороших универов, где уровень образования будет выше, чем в UvA. У меня оба ребенка учатся в Голландии (но не в Амстердаме), может что-то смогу подсказать.
    Сергей Борисов
    Там немного не так воруют велики. Специальный велосипедный замок это стальное кольцо на заднем колесе под сидением. Откусывают цепь на парковке, потом грузят в машину и уже дома в гараже отпиливают второй замок.
    minskblog
    Велики по 400 евро это конечно мощно, так же как и сыр по 30 евро за кило. В Европе все завышено и цены и зарплаты, чем севернее - тем хуже.
    Pavel Nazarov
    А где арабы и негры-типичные жители Нидерландов? Их что нельзя фотографировать для живого журнала чтобы не смущать местное антироссийское дерьмо?
    Alexander Senko
    Спасибо за репортаж! Красивый город. Университеты там реально крутые.
    Маловато фото с музея. Там вообще можно снимать?
    <брюзжащимГолосом>в коей то веке в тревел блоге нормальный репортаж про другие страны, а не жж срачи, рекламы или постНиочем
    rodevlag
    Хорошая идея поехать учиться в Голландию.

    Амстердам - супер-город для студентов.
    В этом году на подготовительном отделении начал учиться сын знакомых из России. Говорит, что абсолютно счастлив, что выбрал Амстердам.
    Здесь два университета и много отделений на английском языке.
    Есть также Amsterdam University College - особая форма обучения и подразделение Университета Амстердама.
    Туда поступить очень и очень сложно.
    Поступают они туда и сразу же корона начинает поблескивать на голове.

    Мой ребенок тоже получил один Мастер в Университете Амстердама и живет там, любя Амстердам всей душой.
    Корону только всё снять не может.
  • 197 комментариев
    • :
    Previous Entry
    Next Entry
    ← backward
    forward →