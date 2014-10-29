Кельн - родина одеколона и пристанище геев
Я выдержал дома только четыре дня праздников. Вечером четвертого января я посмотрел на карту и подумал, куда бы можно было сбежать от холодильника и безделья. В итоге вспомнил, что мне до 100 стран осталось всего ничего - четыре страны. За весь прошлый год я посетил всего две новые страны и так и не достиг сотни. Поэтому этот год я решил начать с поездки, которую я, по предложению старшего сына, называл Вояж-100.
Пятого рано утром я вылетел Победой в Кельн. Поездка началась чудесно. Пилотом оказался Летчик Лёха. Он развлекал пассажиров по громкой связи весь полет, показал нам Берлин - накренил самолет, чтобы можно было сфотографировать. В общем, в конце полета сорвал громкие и продолжительные аплодисменты.
Германия на новую страну для меня никак не тянет, но в двух часах от Кельна есть страна Люксембург, где я пока не был. Она-то и станет моей первой целью.
После Люксенбурга полечу в Софию, где возьму машину и поеду в Албанию, Косово и Македонию. Вроде как с многоразовым шенгеном туда должны пустить.
Пока вы смотрите этот пост, я рулю в Люксембург. Что там посмотреть в первую очередь? Я не успел подготовиться.
А вы пока посмотрите на посленовогодний Кельн. В отличие от Москвы, где сейчас почти -30, тут +3 и солнышко...
Если играть в ассоциации, то первое, что приходит мне в голову при слове Кельн - это Кельнский собор. Он настолько огромен, что сфотографировать его целиком весьма затруднительно. Занимает третье место в списке самых высоких церквей мира (с) Википедия
Не буду тут умничать и дальше переписывыать википедию. Скажу прямо: он огромен.
А еще Кельн известен, как родина одеколона. В 1709 году тут открыли мануфактуру по производству "легких духов" и называли их "Кельнская вода" или Eau de Cologne, где Cologne - это Кельн. Сейчас рядом с собором есть магазинчик, где продают оригинальный одеколон:
Не смотря на рабочий день и на то, что рождество и Новый год здесь давно закончились, в центре куча народу бродит по магазинам:
Вместо симметричной конусообразной полуискусственной елки, как в большинстве городов мира, стоит настоящая, уродливая, разлапистая ель. Из украшений - только гирлянда:
Маленькие улочки тоже усыпаны светящимися огоньками:
Много уличных музыкантов:
Продают жаренные каштаны - не очень их люблю:
Я предпочитаю лосось и тунца. Зашел перекусить тапасами:
В Кельне интересная система в пивных барах. Я такой раньше не встречал.
По залу ходит официант с подносом, как у медведя на фотографии. В этом подносе есть специальные отверстия для стаканов и у него там стакашки с пивом по 0,2 литра. Официант идет вдоль столов и ставит стаканчик с пивом всем, кто заканчивает предыдущий, а сам на бирдекеле ставит карандашом крестик. То есть пришел человек, сесть не успел, а ему уже стаканчик 0,2 пива поставили. Только он его заканчивает, а ему уже новый. Пять стаканчиков - литр. И посетители рады и владельцы заведения:
Кстати, этот медведь стоит на новогоднем базаре:
Как обычно, тут продают всякую ерундистику:
Как вы называете такие леденцы? Сосульки? Сосачки? Лизунчики? "Мама, купи мне сосачку!"
На новогодней ярмарке есть не только торговля, но и развлечения. Например каток:
Пока намораживают лед все стоят и покорно ждут. Чтобы им не было скучно их развлекает клоун с метлой. У нас бы с метлой стояла "Баба Маня" и орала на всех, кто заступил бы на лед:
Разрешили:
Рядом с катком карусель и мини-керлинг:
Набережная:
Темнеет около пяти вечера:
Музей шоколада:
Я пришел сюда уже под вечер, в надежде сделать отдельный пост про этот музей, а он оказался уже закрыт. Так что вместо Кельнского предлагаю вам почитать про музей шоколада в Кирове:
Внутри работало только кафе с шоколадными тортами. Облизнулся и пошел дальше натаптывать 15 тысяч шагов в день:
Ну и в конце про геев. Кельн считается столицей немецкого гей-движения. Каждый год тут проходит крупнейший радужный фестиваль. Мэр Кельна - гей. Здесь регистрируют однополые браки и разрешают таким семьям усыновлять детей.
В школах практически в каждом классе есть несколько детей, растущих в однополых семьях. Пятнадцать лет наблюдений за ними показывают, что такие дети практически всегда вырастают тоже склонными к однополой любви, хоть они и были усыновлены и гены тут не при чем. Это связанно только с воспитанием. Даже на религиозных сооружениях тут висят радужные флаги:
Если кто что знает про Албанию, Македонию, Косово или Софию, то тоже не стесняйтесь делиться знаниями в комментариях. Рулю...
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Про Люксембург могу бесконечно)))
Подозрение на спам
Re: Подозрение на спам
путинский зомбоящик кукарекает про миллионы арабов
Я бы все вам блогерам советовал в конце всегда упоминать про геев в контексте поста.
Например написал про дорогой ресторан - в конце допиши, что сюда любят приходить самые известные и богатые п...сы.
Написал про восхождение на Эверест - в конце обязательно напиши, что на его вершине еще ни разу не был установлен радужный флаг
Про музыку нашу или вообще про "эстраду" напишешь - ну тут в конце поста понятно что писать.
Пост у вас про антарктиду, я вспомнил, там тоже не закончен этой тематикой. На фото явно ходят пингвины пидорасы парами.
Первый раз слышу о том, что в Германии разрешили однополые браки, а в усыновление совсем не верится.
Жила там 10 месяцев Köln-Deutz, не очень райончик.
Bozett, F.W. (1987). Children of gay fathers, F.W. Bozett (Ed.), Gay and Lesbian Parents (pp. 39-57), New York: Praeger;
Gottman, J.S. (1991), Children of gay and lesbian parents, F.W. Bozett & M.B. Sussman, (Eds.), Homosexuality and Family Relations (pp. 177—196), New York: Harrington Park Press;
Golombok, S., Spencer, A., & Rutter, M. (1983), Children in lesbian and single-parent households: psychosexual and psychiatric appraisal, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 24, 551—572;
Green, R. (1978), Sexual identity of 37 children raised by homosexual or transsexual parents, American Journal of Psychiatry, 135, 692—697; Huggins, S.L.
Wainright, Jennifer L., Russell, Stephen T. & Patterson, Charlotte J. (2004) Psychosocial Adjustment, School Outcomes, and Romantic Relationships of Adolescents With Same-Sex Parents. Child Development 75 (6), pp. 1886—1898.
Edited at 2017-01-07 08:46 (UTC)
Помимо обозрения удивительных городских ландшафтов, дойдите до стеклянного панорамного лифта.
Если есть время осмотрите округу. Посмотрите замки, например, самый большой замок Арденн - Вианден. Интересен Буршайд, Эш-сюр-Сюр, Клерво, Бофор.
Природный парк Мюллерталь или "маленькая Швейцария Люксембурга" - необычная, сказочная природа и ландшафты.
Напишите мне, могу провести и показать, и главное рассказать про все самое лучшее и интересное, что есть в Люксембурге :)
Bozett, F.W. (1987). Children of gay fathers, F.W. Bozett (Ed.), Gay and Lesbian Parents (pp. 39-57), New York: Praeger;
Gottman, J.S. (1991), Children of gay and lesbian parents, F.W. Bozett & M.B. Sussman, (Eds.), Homosexuality and Family Relations (pp. 177—196), New York: Harrington Park Press;
Golombok, S., Spencer, A., & Rutter, M. (1983), Children in lesbian and single-parent households: psychosexual and psychiatric appraisal, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 24, 551—572;
Green, R. (1978), Sexual identity of 37 children raised by homosexual or transsexual parents, American Journal of Psychiatry, 135, 692—697; Huggins, S.L.
Wainright, Jennifer L., Russell, Stephen T. & Patterson, Charlotte J. (2004) Psychosocial Adjustment, School Outcomes, and Romantic Relationships of Adolescents With Same-Sex Parents. Child Development 75 (6), pp. 1886—1898.
полное фуфло
пруф в студию, это полный бред
Re: полное фуфло
Bozett, F.W. (1987). Children of gay fathers, F.W. Bozett (Ed.), Gay and Lesbian Parents (pp. 39-57), New York: Praeger;
Gottman, J.S. (1991), Children of gay and lesbian parents, F.W. Bozett & M.B. Sussman, (Eds.), Homosexuality and Family Relations (pp. 177—196), New York: Harrington Park Press;
Golombok, S., Spencer, A., & Rutter, M. (1983), Children in lesbian and single-parent households: psychosexual and psychiatric appraisal, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 24, 551—572;
Green, R. (1978), Sexual identity of 37 children raised by homosexual or transsexual parents, American Journal of Psychiatry, 135, 692—697; Huggins, S.L.
Wainright, Jennifer L., Russell, Stephen T. & Patterson, Charlotte J. (2004) Psychosocial Adjustment, School Outcomes, and Romantic Relationships of Adolescents With Same-Sex Parents. Child Development 75 (6), pp. 1886—1898.
Ишь ты.
А я вот посмотрел в кошелёк и продолжил дальше тупить в комп.
Ты не в тот кошелек посмотрел...
Мы сейчас в Люксембурге тоже
Удачи