Кельн - родина одеколона и пристанище геев

iglokott Так дворец. У них там, в Люксембурге, кроме дворца ничего и не помещается.

vka14 Мост Адольф же ещё. Хотя кому что. В Люксембурге есть магазин одежды, там в витрине внизу черепахи плавают. У меня сын хотел оттуда одну сп*здить в пару к нашей московской тортилле. Ему этот магазин понравился. Ещё была какая-то выставка, по всему городу понаставили разноцветных слонов. Ходили, их искали и фоткали.

partizan69_balt После слов : "лётчик Лёха" ,смрадно запахло кислыми щами и портянками. Дальнейший текст стал бесполезен . Изображать любовь к сермяжным простакам это не ваш конёк. Хотя если если это ваша сущность ,то горечь становиться в квадрате.

bledina В Люксембурге стоит сходить в MUDAM - замечательный музей современного искусства, обязательно заглянуть в кондитерскую Oberweis - их несколько в городе, лучшая, на мой взгляд, в торговом центре Concord в Штрассене (10-15 минут на машине от центра Люксембурга. Погулять, конечно, по Gründt, заглянуть в Казематы, если они открыты, сейчас, все-таки не сезон. Сегодня (в субботу) на пляс Гийом будет работать рынок - это стоит увидеть и попробовать)) Возможно, что на Пляс д'Арм будет блошиный рынок. Мой любимый ресторан в центре - La Lorraine, он про морепродукты, рядом с ним есть ещё Brasserie Guilliom, одно из самых старых заведений Люкса, очень популярное.

Про Люксембург могу бесконечно)))

doctordrul Упоминание про геев, Сергей, всегда гарантирует лишние полтыщи комментариев.

Я бы все вам блогерам советовал в конце всегда упоминать про геев в контексте поста.

Например написал про дорогой ресторан - в конце допиши, что сюда любят приходить самые известные и богатые п...сы.

Написал про восхождение на Эверест - в конце обязательно напиши, что на его вершине еще ни разу не был установлен радужный флаг

Про музыку нашу или вообще про "эстраду" напишешь - ну тут в конце поста понятно что писать.

Пост у вас про антарктиду, я вспомнил, там тоже не закончен этой тематикой. На фото явно ходят пингвины пидорасы парами.



Василий Горохов Все правильно придумано с гейскими семьями, просто им пора закругляться с продолжением рода.

tulipwomen Первый раз слышу о том, что в Германии разрешили однополые браки, а в усыновление совсем не верится.

Жила там 10 месяцев Köln-Deutz, не очень райончик.

Жила там 10 месяцев Köln-Deutz, не очень райончик. Ответить

pyzh В Люксембурге поразил мост Адольфа, который на момент его постройки в начале 20-го века был самым крупным каменным мостом в мире.

e_g_o_r_i_u_s "Пятнадцать лет наблюдений за ними показывают, что такие дети практически всегда вырастают тоже склонными к однополой любви" - Сергей, а можно ссылку на источник? Откуда к Вам пришло это знание?

Дмитрий Плахофф Bailey, J.M., Bobrow, D., Wolfe, M. & Mikach, S. (1995), Sexual orientation of adult sons of gay fathers, Developmental Psychology, 31, 124—129

Bozett, F.W. (1987). Children of gay fathers, F.W. Bozett (Ed.), Gay and Lesbian Parents (pp. 39-57), New York: Praeger;

Gottman, J.S. (1991), Children of gay and lesbian parents, F.W. Bozett & M.B. Sussman, (Eds.), Homosexuality and Family Relations (pp. 177—196), New York: Harrington Park Press;

Golombok, S., Spencer, A., & Rutter, M. (1983), Children in lesbian and single-parent households: psychosexual and psychiatric appraisal, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 24, 551—572;

Green, R. (1978), Sexual identity of 37 children raised by homosexual or transsexual parents, American Journal of Psychiatry, 135, 692—697; Huggins, S.L.

Wainright, Jennifer L., Russell, Stephen T. & Patterson, Charlotte J. (2004) Psychosocial Adjustment, School Outcomes, and Romantic Relationships of Adolescents With Same-Sex Parents. Child Development 75 (6), pp. 1886—1898.



Edited at 2017-01-07 08:46 (UTC)

bookmanyak Какой завлекательный пост про Кельн, особенно картинки с вкусняшками!

fler_siberia Посмотреть мало что сможете в Люксембурге. Все закрыто - зима.

Помимо обозрения удивительных городских ландшафтов, дойдите до стеклянного панорамного лифта.

Если есть время осмотрите округу. Посмотрите замки, например, самый большой замок Арденн - Вианден. Интересен Буршайд, Эш-сюр-Сюр, Клерво, Бофор.

Природный парк Мюллерталь или "маленькая Швейцария Люксембурга" - необычная, сказочная природа и ландшафты.

Напишите мне, могу провести и показать, и главное рассказать про все самое лучшее и интересное, что есть в Люксембурге :)

andreys2002 Если есть время осмотрите округу. Посмотрите на Францию, загляните в Бельгию. Германия тоже интересно смотрится, если повернуться к ней.

glebaz Пятнадцать лет наблюдений за ними показывают, что такие дети практически всегда вырастают тоже склонными к однополой любви, хоть они и были усыновлены и гены тут не при чем. Это связанно только с воспитанием. - а можно поподробнее, ссылку на исследования, например?

stringbasso *Пятнадцать лет наблюдений за ними показывают, что такие дети практически всегда вырастают тоже склонными к однополой любви, хоть они и были усыновлены и гены тут не при чем. Это связанно только с воспитанием.*

пруф в студию, это полный бред



пруф в студию, это полный бред Ответить

stringbasso и да, великому путешественнику стыдно не знать - Кёльн, а не Кельн

siron_nsk > Вечером четвертого января я посмотрел на карту и подумал, куда бы можно было сбежать от холодильника и безделья.

Ишь ты.

А я вот посмотрел в кошелёк и продолжил дальше тупить в комп. Ответить

denis197474 Сергей добрый день! Тоже сейчас находимся в Люксембурге с сыном -тоже первый раз-до посещения 80 стран осталось три страны, в Брюсселе кстати местная полиция конфисковала DJI 4 Phantom, с конца того года полёты на коптерах там под запретом, мы не знали и лоханулись... сейчас возвращаемся обратно в Брюссель на поезде, и оттуда или в Брюгге или в Амстердам, на месте решим. Аккаунт в Инстаграмм denis202020. Отличных впечатлений вам))) музей Mudam обязателен к посещению))

jalla00 Безграмотный хамский пост.и к тому же фейк.Рождественские базары закончились вместе с Рождеством. Ффффу, как противно!расфренд. Все равно уже давно не читаю.пока, и счастливого лизоблюдства филейных частей власти!

freighter_betty про Крым наш писать надо. чтоб люди туда ездили а не про галубых разных.бездельник.

danitta о, про Eau de Cologne не знала, интересная информация.

Сергей Борисов так поэтому в кельн беженцев мусульман заселили, чтоб женщины там на новый год не скучали с глиномесами...

