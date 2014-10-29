Кельн - родина одеколона и пристанище геев



Я выдержал дома только четыре дня праздников. Вечером четвертого января я посмотрел на карту и подумал, куда бы можно было сбежать от холодильника и безделья. В итоге вспомнил, что мне до 100 стран осталось всего ничего - четыре страны. За весь прошлый год я посетил всего две новые страны и так и не достиг сотни. Поэтому этот год я решил начать с поездки, которую я, по предложению старшего сына, называл Вояж-100.

Пятого рано утром я вылетел Победой в Кельн. Поездка началась чудесно. Пилотом оказался Летчик Лёха. Он развлекал пассажиров по громкой связи весь полет, показал нам Берлин - накренил самолет, чтобы можно было сфотографировать. В общем, в конце полета сорвал громкие и продолжительные аплодисменты.

Германия на новую страну для меня никак не тянет, но в двух часах от Кельна есть страна Люксембург, где я пока не был. Она-то и станет моей первой целью.

После Люксенбурга полечу в Софию, где возьму машину и поеду в Албанию, Косово и Македонию. Вроде как с многоразовым шенгеном туда должны пустить.

Пока вы смотрите этот пост, я рулю в Люксембург. Что там посмотреть в первую очередь? Я не успел подготовиться.

А вы пока посмотрите на посленовогодний Кельн. В отличие от Москвы, где сейчас почти -30, тут +3 и солнышко...



Если играть в ассоциации, то первое, что приходит мне в голову при слове Кельн - это Кельнский собор. Он настолько огромен, что сфотографировать его целиком весьма затруднительно. Занимает третье место в списке самых высоких церквей мира (с) Википедия



Не буду тут умничать и дальше переписывыать википедию. Скажу прямо: он огромен.



А еще Кельн известен, как родина одеколона. В 1709 году тут открыли мануфактуру по производству "легких духов" и называли их "Кельнская вода" или Eau de Cologne, где Cologne - это Кельн. Сейчас рядом с собором есть магазинчик, где продают оригинальный одеколон:



Не смотря на рабочий день и на то, что рождество и Новый год здесь давно закончились, в центре куча народу бродит по магазинам:



Вместо симметричной конусообразной полуискусственной елки, как в большинстве городов мира, стоит настоящая, уродливая, разлапистая ель. Из украшений - только гирлянда:



Маленькие улочки тоже усыпаны светящимися огоньками:



Много уличных музыкантов:



Продают жаренные каштаны - не очень их люблю:



Я предпочитаю лосось и тунца. Зашел перекусить тапасами:



В Кельне интересная система в пивных барах. Я такой раньше не встречал.

По залу ходит официант с подносом, как у медведя на фотографии. В этом подносе есть специальные отверстия для стаканов и у него там стакашки с пивом по 0,2 литра. Официант идет вдоль столов и ставит стаканчик с пивом всем, кто заканчивает предыдущий, а сам на бирдекеле ставит карандашом крестик. То есть пришел человек, сесть не успел, а ему уже стаканчик 0,2 пива поставили. Только он его заканчивает, а ему уже новый. Пять стаканчиков - литр. И посетители рады и владельцы заведения:



Кстати, этот медведь стоит на новогоднем базаре:



Как обычно, тут продают всякую ерундистику:



Как вы называете такие леденцы? Сосульки? Сосачки? Лизунчики? "Мама, купи мне сосачку!"



На новогодней ярмарке есть не только торговля, но и развлечения. Например каток:



Пока намораживают лед все стоят и покорно ждут. Чтобы им не было скучно их развлекает клоун с метлой. У нас бы с метлой стояла "Баба Маня" и орала на всех, кто заступил бы на лед:



Разрешили:



Рядом с катком карусель и мини-керлинг:



Набережная:



Темнеет около пяти вечера:



Музей шоколада:



Я пришел сюда уже под вечер, в надежде сделать отдельный пост про этот музей, а он оказался уже закрыт. Так что вместо Кельнского предлагаю вам почитать про музей шоколада в Кирове:



Внутри работало только кафе с шоколадными тортами. Облизнулся и пошел дальше натаптывать 15 тысяч шагов в день:



Ну и в конце про геев. Кельн считается столицей немецкого гей-движения. Каждый год тут проходит крупнейший радужный фестиваль. Мэр Кельна - гей. Здесь регистрируют однополые браки и разрешают таким семьям усыновлять детей.

В школах практически в каждом классе есть несколько детей, растущих в однополых семьях. Пятнадцать лет наблюдений за ними показывают, что такие дети практически всегда вырастают тоже склонными к однополой любви, хоть они и были усыновлены и гены тут не при чем. Это связанно только с воспитанием. Даже на религиозных сооружениях тут висят радужные флаги:



Если кто что знает про Албанию, Македонию, Косово или Софию, то тоже не стесняйтесь делиться знаниями в комментариях. Рулю...

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    vka14
    Мост Адольф же ещё. Хотя кому что. В Люксембурге есть магазин одежды, там в витрине внизу черепахи плавают. У меня сын хотел оттуда одну сп*здить в пару к нашей московской тортилле. Ему этот магазин понравился. Ещё была какая-то выставка, по всему городу понаставили разноцветных слонов. Ходили, их искали и фоткали.
    partizan69_balt
    После слов : "лётчик Лёха" ,смрадно запахло кислыми щами и портянками. Дальнейший текст стал бесполезен . Изображать любовь к сермяжным простакам это не ваш конёк. Хотя если если это ваша сущность ,то горечь становиться в квадрате.
    bledina
    В Люксембурге стоит сходить в MUDAM - замечательный музей современного искусства, обязательно заглянуть в кондитерскую Oberweis - их несколько в городе, лучшая, на мой взгляд, в торговом центре Concord в Штрассене (10-15 минут на машине от центра Люксембурга. Погулять, конечно, по Gründt, заглянуть в Казематы, если они открыты, сейчас, все-таки не сезон. Сегодня (в субботу) на пляс Гийом будет работать рынок - это стоит увидеть и попробовать)) Возможно, что на Пляс д'Арм будет блошиный рынок. Мой любимый ресторан в центре - La Lorraine, он про морепродукты, рядом с ним есть ещё Brasserie Guilliom, одно из самых старых заведений Люкса, очень популярное.
    Про Люксембург могу бесконечно)))
    doctordrul
    Упоминание про геев, Сергей, всегда гарантирует лишние полтыщи комментариев.
    Я бы все вам блогерам советовал в конце всегда упоминать про геев в контексте поста.
    Например написал про дорогой ресторан - в конце допиши, что сюда любят приходить самые известные и богатые п...сы.
    Написал про восхождение на Эверест - в конце обязательно напиши, что на его вершине еще ни разу не был установлен радужный флаг
    Про музыку нашу или вообще про "эстраду" напишешь - ну тут в конце поста понятно что писать.
    Пост у вас про антарктиду, я вспомнил, там тоже не закончен этой тематикой. На фото явно ходят пингвины пидорасы парами.

    tulipwomen

    Первый раз слышу о том, что в Германии разрешили однополые браки, а  в усыновление совсем не верится.
    Жила там 10 месяцев Köln-Deutz, не очень райончик.

    pyzh
    В Люксембурге поразил мост Адольфа, который на момент его постройки в начале 20-го века был самым крупным каменным мостом в мире.
    e_g_o_r_i_u_s
    "Пятнадцать лет наблюдений за ними показывают, что такие дети практически всегда вырастают тоже склонными к однополой любви" - Сергей, а можно ссылку на источник? Откуда к Вам пришло это знание?
    Дмитрий Плахофф
    Bailey, J.M., Bobrow, D., Wolfe, M. & Mikach, S. (1995), Sexual orientation of adult sons of gay fathers, Developmental Psychology, 31, 124—129
    Bozett, F.W. (1987). Children of gay fathers, F.W. Bozett (Ed.), Gay and Lesbian Parents (pp. 39-57), New York: Praeger;
    Gottman, J.S. (1991), Children of gay and lesbian parents, F.W. Bozett & M.B. Sussman, (Eds.), Homosexuality and Family Relations (pp. 177—196), New York: Harrington Park Press;
    Golombok, S., Spencer, A., & Rutter, M. (1983), Children in lesbian and single-parent households: psychosexual and psychiatric appraisal, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 24, 551—572;
    Green, R. (1978), Sexual identity of 37 children raised by homosexual or transsexual parents, American Journal of Psychiatry, 135, 692—697; Huggins, S.L.
    Wainright, Jennifer L., Russell, Stephen T. & Patterson, Charlotte J. (2004) Psychosocial Adjustment, School Outcomes, and Romantic Relationships of Adolescents With Same-Sex Parents. Child Development 75 (6), pp. 1886—1898.

    Edited at 2017-01-07 08:46 (UTC)
    fler_siberia
    Посмотреть мало что сможете в Люксембурге. Все закрыто - зима.
    Помимо обозрения удивительных городских ландшафтов, дойдите до стеклянного панорамного лифта.
    Если есть время осмотрите округу. Посмотрите замки, например, самый большой замок Арденн - Вианден. Интересен Буршайд, Эш-сюр-Сюр, Клерво, Бофор.
    Природный парк Мюллерталь или "маленькая Швейцария Люксембурга" - необычная, сказочная природа и ландшафты.
    Напишите мне, могу провести и показать, и главное рассказать про все самое лучшее и интересное, что есть в Люксембурге :)
    glebaz
    Пятнадцать лет наблюдений за ними показывают, что такие дети практически всегда вырастают тоже склонными к однополой любви, хоть они и были усыновлены и гены тут не при чем. Это связанно только с воспитанием. - а можно поподробнее, ссылку на исследования, например?
    Сергей Борисов
    Bailey, J.M., Bobrow, D., Wolfe, M. & Mikach, S. (1995), Sexual orientation of adult sons of gay fathers, Developmental Psychology, 31, 124—129
    Bozett, F.W. (1987). Children of gay fathers, F.W. Bozett (Ed.), Gay and Lesbian Parents (pp. 39-57), New York: Praeger;
    Gottman, J.S. (1991), Children of gay and lesbian parents, F.W. Bozett & M.B. Sussman, (Eds.), Homosexuality and Family Relations (pp. 177—196), New York: Harrington Park Press;
    Golombok, S., Spencer, A., & Rutter, M. (1983), Children in lesbian and single-parent households: psychosexual and psychiatric appraisal, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 24, 551—572;
    Green, R. (1978), Sexual identity of 37 children raised by homosexual or transsexual parents, American Journal of Psychiatry, 135, 692—697; Huggins, S.L.
    Wainright, Jennifer L., Russell, Stephen T. & Patterson, Charlotte J. (2004) Psychosocial Adjustment, School Outcomes, and Romantic Relationships of Adolescents With Same-Sex Parents. Child Development 75 (6), pp. 1886—1898.
    полное фуфло
    stringbasso
    *Пятнадцать лет наблюдений за ними показывают, что такие дети практически всегда вырастают тоже склонными к однополой любви, хоть они и были усыновлены и гены тут не при чем. Это связанно только с воспитанием.*

    пруф в студию, это полный бред
    Re: полное фуфло
    Сергей Борисов
    Bailey, J.M., Bobrow, D., Wolfe, M. & Mikach, S. (1995), Sexual orientation of adult sons of gay fathers, Developmental Psychology, 31, 124—129
    Bozett, F.W. (1987). Children of gay fathers, F.W. Bozett (Ed.), Gay and Lesbian Parents (pp. 39-57), New York: Praeger;
    Gottman, J.S. (1991), Children of gay and lesbian parents, F.W. Bozett & M.B. Sussman, (Eds.), Homosexuality and Family Relations (pp. 177—196), New York: Harrington Park Press;
    Golombok, S., Spencer, A., & Rutter, M. (1983), Children in lesbian and single-parent households: psychosexual and psychiatric appraisal, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 24, 551—572;
    Green, R. (1978), Sexual identity of 37 children raised by homosexual or transsexual parents, American Journal of Psychiatry, 135, 692—697; Huggins, S.L.
    Wainright, Jennifer L., Russell, Stephen T. & Patterson, Charlotte J. (2004) Psychosocial Adjustment, School Outcomes, and Romantic Relationships of Adolescents With Same-Sex Parents. Child Development 75 (6), pp. 1886—1898.
    siron_nsk
    > Вечером четвертого января я посмотрел на карту и подумал, куда бы можно было сбежать от холодильника и безделья.
    Ишь ты.
    А я вот посмотрел в кошелёк и продолжил дальше тупить в комп.
    Мы сейчас в Люксембурге тоже
    denis197474
    Сергей добрый день! Тоже сейчас находимся в Люксембурге с сыном -тоже первый раз-до посещения 80 стран осталось три страны, в Брюсселе кстати местная полиция конфисковала DJI 4 Phantom, с конца того года полёты на коптерах там под запретом, мы не знали и лоханулись... сейчас возвращаемся обратно в Брюссель на поезде, и оттуда или в Брюгге или в Амстердам, на месте решим. Аккаунт в Инстаграмм denis202020. Отличных впечатлений вам))) музей Mudam обязателен к посещению))
    jalla00
    Безграмотный хамский пост.и к тому же фейк.Рождественские базары закончились вместе с Рождеством. Ффффу, как противно!расфренд. Все равно уже давно не читаю.пока, и счастливого лизоблюдства филейных частей власти!
    barbuljak
    А как давно вы были в России на подобном катке,чтобы про бабу Маню говорить? Или это стандаотная стереотипная шляпа.Еще про пьяного дворника Василия надо было вставить,который от елки всех гоняет.
  • 193 комментария
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