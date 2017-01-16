Кишинев - город обменников, аптек и уезжающих



Каждый день из Молдавии уезжает 106 человек на ПМЖ. Каждый день! Сейчас в стране осталось чуть больше трех миллионов жителей. Из них один миллион работает за границей. Этот миллион приносит 60% ВВП страны за счет переводов денег своим родственникам, которые несут их в бесчисленные обменники.

Из миллиона людей, работающих за границей, где-то половина работают в России на стройках. Вторая половина работает в Европе, в основном ухаживая за престарелыми людьми.

Говорят, что средняя зарплата в Молдавии - 250$ или 15 тысяч рублей на наши деньги, хотя я поговорил с работницей одного обменного пункта и она мне сказала, что зарабатывает 400 рублей в день. То есть при 20 рабочих днях это получается всего 8 тысяч рублей в месяц.

За границей молдаване зарабатывают в среднем 1000 евро в месяц, при этом минимально тратятся на еду и жилье. За два года семья из двух человек (он штукатурит, она клеит обои) зарабатывает себе на квартиру в Молдавии. Вот такая арифметика...





Въезд со стороны аэропорта в Кишинев обрамляют два симметричных дома, которые называют "Врата в Кишинев":



Архитектура тут вся советская. Город ничем визуально не отличается от любого Российского провинциального городка:



Центральная улица:



На тракторах по центру города рассекать нельзя:



Самая престижная машина - Каен. Их тут в год продается почти в 10 раз больше, чем жигулей:



По данным крупнейшего молдавского автомобильного портала Piataauto.md, за весь прошлый год в Молдавии было продано всего 8 автомобилей марки Лада. При этом Порше было продано 67 штук.

Кстати, из восьми Лад семь - это были Нивы. Я даже нашел одну на улице:



Вот вам еще статистические данные: в Молдавии есть 4 макдака и ни одного старбакса или пицехата:



В центральном парке стоят стенды с газетами! Я вначале даже не поверил своим глазам. В век интернета кто будет читать газеты на стенде?



Подошел и проверил. Газеты оказались не самые свежие и в основном тут висят статьи с каким-либо компроматом:



Снег около большинства стендов девственный. Никто его не притоптал. Но вот чудо! В очередной раз проходя мимо этих стендов я увидел одного читателя. Он был так увлечен, что даже не заметил меня и не услышал мою пищащую, при наведении на резкость, и хлопающую, при фотографировании, камеру. Жаль, что я не читаю по румынски. Да, молдавский язык и румынский - абсолютно одинаковые:



Сюрприз! Мои любимые замочки. Интересно, в мире остался хоть один город до куда эта традиция еще не добралась?



Не смотря на мороз, люди сидят на лавочках и читают. ЗОЖники:



Но ЗОЖники не все. Этот джентельмен притащил с собой 3 бутылки шампусика, сел на скамеечку, открыл одну и ... дальше я ушел:



Есть в Кишиневе и пешеходная улица. На Арбат не тянет, правда, но что выросло, то выросло:



У полицейских в центре города свои парковки:



А вообще центр Кишинева очень похож на Петропавловск-Камчатский. Такой же сумбур и пестрота. Кто во что горазд:



Как же хорошо, что в Москве навели порядок с вывесками:



Тут кажется, что попал на 20 лет назад в расцвет Перестройки:



Так как треть населения работает за границей и присылает оставшимся деньги в валюте, то её надо где-то менять. Соотвественно, обменники тут на каждом шагу и когда я говорю "на каждом шагу", то я имею в виду действительно на каждом шагу:



Удивительно, но никто до сих пор не догадался сделать сетевые обменники с общим брендингом. Каждый лепит табличку в своем дизайне. Бизнес, похоже, держат барсеточники. Мне кажется, что первый из них, кто потратиться на нормального дизайнера и сделет бренд-бук - озолотится, хотя у них и так все хорошо, наверное:



Второй бизнес по популярности - это аптеки. Они тут встречаются, конечно, реже, чем обменные пункты, но все же слишком часто. В стране сейчас 600 тысяч пенсионеров. Им нужны лекарства. К сожалению, очень много подделок:



Аптеки тоже все в своем дизайне:



На вернисаже самые популярные майки с Путиным. Продавщица рассказала, что недавно одна одесситка купила такую майку мужу, так как он очень любит Путина. Покупательница сказала: "Напьется, выйдет на улицу хвастаться и там его и убьют". Видимо, она так коварно решила от мужа избавиться с помощью Путина:



Мрачный переход:



Рядом с центром:



Университет:



Закончил день я в шикарном ресторане молдавской кухни. Хозяин ресторана большой фанат истории Молдовы и собирает раритетные артефакты:



Прямо при ресторане он устроил музей:



А это его закрома:





Молдавское вино. Мне очень настоятельно предлагали попробовать, но я же ЗОЖ. Отказался:



Кроме раритетного вина хозяин ресторана собирает еще и раритетные машины. У него огромная коллекция, включающая Чайки, Волги, Москвичи и Запорожцы. Подробно об этом музее я расскажу позже в очередном выпуске влога:



Милицейская машина. Все оригинальное:



После Кишинева я поехал в Тирасполь. Это спорная территория. Наверняка вы уже забыли из-за чего там был конфликт и не знаете, как сейчас живут в непризнанной республике Приднестровье. Об этом в следующем посте. Stay tuned!



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    deathtiny
    >попал на 20 лет назад в расцвет Перестройки

    хм... перестройка как бы расцветала 30 лет назад (Горбачев в 1986м пришел -))
    хотя вот расцвет пестрой рекламы уличной да, 20 лет назад (уже давно не катастройка)
    minskblog
    Зимой Кишинев приятнее выглядит, был летом разбитые тротуары очень портили впечатление. В Приднестровье не принимают карточки, запасайтесь приднестровскими рублями ;)
    beliioleg
    Летом в Кишиневе лучше стараться не смотреть под ноги лишний раз, зато стоит почаще поднимать взгляд вверх: в городе, обычно, много высоких зеленых деревьев, а на фасадах старинных зданий часто встречаются барельефы и другие интересные элементы декора, на которые, порой, годами не обращают внимание даже сами кишиневцы. Сергей, если будет возможность, погуляйте по Бендерам. Это душевный и уютный город, более живой и атмосферный, чем Тирасполь.
    bruslyc
    3 фото: ворота города
    про машины - новые машине не покупают обычные люди, рядом ЕС - гонят бу, новая машина это явный признак буржуйства :)
    надо ездить в Кишинёв летом, зимой город действительно убогий, летом очень зелёный и по своему красивый
    по зарплатам - если не ровняться на Кишинёв - минимальная зарплата 700 лей - 2100 рублей (1 к 3 курс) средняя зарплата 2500-3000 лей (около 9000 рублей) за пределами столицы, например на железной дороге (считается хорошим рабочим местом в молдавии) хотя там сейчас задержка 4 месяца по зарплате.

    32 года прожил в молдавии, сейчас ещё хуже там чем в 2008 когда я оттуда свалил
    sipkus
    Да, у граждан Молдовы безвизовый режим со странами ЕС, но только 180 в течении полугода можно находится в Европе без виз визы и нельзя официально работать. Но около 500000 граждан Молдовы уже на сегодняшний день являются гражданами Румынии (полноправными гражданами Евросоюза), со всеми вытекающими благами и преимуществами.
    saralex777
    Вот ответьте кто в теме - почему у прибалтийских стран получилось создать современные экономически развитые государства, а у Молдавии нет? Что помешало?
    alek_j
    Да так в любом постсоветском крупном городе.
    Набрали независмости хуле.
    Им бы упасть в ноги большому брату, тот добрый - простит.
    Но гордость мешает.
    lizzaloo
    Интересно, почему в западных странах блогеры любят фотографировать все самое симпатичное, а в бывших республиках СССР все самое неприглядное.
    Alexander Senko
    Спасибо за репортаж! В принципе в городе понравился только аутентичный ресторан. Чувствуется, что хозяин просто обожает свое дело. Приятно очень было посмотреть! Надеюсь Вы там "распечатали" зождиету? А то репортаж из ресторана без фото вкуснейших блюд и поедания их однозначено неполный. Только представьте отклик на такой пост - "зожник сорвался", "доля не выдержал гнета диеты"... Заработаете тьму денег)))
    А так от себя бы пожелал больше фоторепортажей не просто в стиле "странные вывески", "машины" а именно такие вот жемчужины - интересне места, красивые ракурсы, интересные люди.
    voda_bez_gaza
    Молдавия последовательно развивает концепцию экологичного транспорта будущего, не наносящего вреда окружающей среде. Она на несколько шагов опережает в этом важном вопросе волнующем всё человечество (кроме России разумеется) своих прибалтийских, а также украинских (ну куда же без них) собратьев. И в этом будущем у Молдавии нет такого анахронизма как железная дорога. Ведь ещё немного, и латанное перелатанное советское наследие уйдёт в небытие, к чему Молдавия собственно целеноправленно и стремится. И уже скоро молдавские пассажиры смогут насладиться суперсовременными видами передвижения, такими как пердячий пар и конные повозки в виде телег.
    Поэтому СУГС! Слава Украини! Ну и всё такое.
    tushinetc
    Ну что же вы только по центральному проспекту прошлись? Свернули бы с него и увидели милый провинциальный городок, где обменников нет вообще. А так, да...Народа мало осталось. Все на заработках в соседних странах.

    IMG_4518.jpg
    uplog
    интересно, почему зож и качественное (а в месте, где хозяин так облизывает и развивает свой бизнес, он явно не самое плохое) красное сухое вино друг с другом не совместимы???
    если только индивидуальные противопоказания какие-нибудь?
    fotoblog
    Сергей, забавно про газеты: как ни удивительно, но в век интернета и в Москве до сих пор есть стенды с газетами, один из них ежедневно попадается мне на ул. Правды. Насчет пестроты в вывесках - разве только на Камчатке у нас остались такие? Кроме центра Москвы такая ситуация везде в России, не исключая миллионники Питер, Самару, Новосиб. А про подмосковье и говорить не чего. Насчет обменников - даже на Тверской нет сетевых обменников, а их тут - тьма. И каждый - сам по себе.
    bakilibalasi
    На "оригинальной" милицейской ГАЗ-21 сразу виден не оригинальный рычаг КПП, не оригинальные коврики и не положенный по штату радиоприемник. И приколхоженная кнопка подсветки салона на кузове.
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