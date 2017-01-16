Кишинев - город обменников, аптек и уезжающих
Каждый день из Молдавии уезжает 106 человек на ПМЖ. Каждый день! Сейчас в стране осталось чуть больше трех миллионов жителей. Из них один миллион работает за границей. Этот миллион приносит 60% ВВП страны за счет переводов денег своим родственникам, которые несут их в бесчисленные обменники.
Из миллиона людей, работающих за границей, где-то половина работают в России на стройках. Вторая половина работает в Европе, в основном ухаживая за престарелыми людьми.
Говорят, что средняя зарплата в Молдавии - 250$ или 15 тысяч рублей на наши деньги, хотя я поговорил с работницей одного обменного пункта и она мне сказала, что зарабатывает 400 рублей в день. То есть при 20 рабочих днях это получается всего 8 тысяч рублей в месяц.
За границей молдаване зарабатывают в среднем 1000 евро в месяц, при этом минимально тратятся на еду и жилье. За два года семья из двух человек (он штукатурит, она клеит обои) зарабатывает себе на квартиру в Молдавии. Вот такая арифметика...
Въезд со стороны аэропорта в Кишинев обрамляют два симметричных дома, которые называют "Врата в Кишинев":
Архитектура тут вся советская. Город ничем визуально не отличается от любого Российского провинциального городка:
Центральная улица:
На тракторах по центру города рассекать нельзя:
Самая престижная машина - Каен. Их тут в год продается почти в 10 раз больше, чем жигулей:
По данным крупнейшего молдавского автомобильного портала Piataauto.md, за весь прошлый год в Молдавии было продано всего 8 автомобилей марки Лада. При этом Порше было продано 67 штук.
Кстати, из восьми Лад семь - это были Нивы. Я даже нашел одну на улице:
Вот вам еще статистические данные: в Молдавии есть 4 макдака и ни одного старбакса или пицехата:
В центральном парке стоят стенды с газетами! Я вначале даже не поверил своим глазам. В век интернета кто будет читать газеты на стенде?
Подошел и проверил. Газеты оказались не самые свежие и в основном тут висят статьи с каким-либо компроматом:
Снег около большинства стендов девственный. Никто его не притоптал. Но вот чудо! В очередной раз проходя мимо этих стендов я увидел одного читателя. Он был так увлечен, что даже не заметил меня и не услышал мою пищащую, при наведении на резкость, и хлопающую, при фотографировании, камеру. Жаль, что я не читаю по румынски. Да, молдавский язык и румынский - абсолютно одинаковые:
Сюрприз! Мои любимые замочки. Интересно, в мире остался хоть один город до куда эта традиция еще не добралась?
Не смотря на мороз, люди сидят на лавочках и читают. ЗОЖники:
Но ЗОЖники не все. Этот джентельмен притащил с собой 3 бутылки шампусика, сел на скамеечку, открыл одну и ... дальше я ушел:
Есть в Кишиневе и пешеходная улица. На Арбат не тянет, правда, но что выросло, то выросло:
У полицейских в центре города свои парковки:
А вообще центр Кишинева очень похож на Петропавловск-Камчатский. Такой же сумбур и пестрота. Кто во что горазд:
Как же хорошо, что в Москве навели порядок с вывесками:
Тут кажется, что попал на 20 лет назад в расцвет Перестройки:
Так как треть населения работает за границей и присылает оставшимся деньги в валюте, то её надо где-то менять. Соотвественно, обменники тут на каждом шагу и когда я говорю "на каждом шагу", то я имею в виду действительно на каждом шагу:
Удивительно, но никто до сих пор не догадался сделать сетевые обменники с общим брендингом. Каждый лепит табличку в своем дизайне. Бизнес, похоже, держат барсеточники. Мне кажется, что первый из них, кто потратиться на нормального дизайнера и сделет бренд-бук - озолотится, хотя у них и так все хорошо, наверное:
Второй бизнес по популярности - это аптеки. Они тут встречаются, конечно, реже, чем обменные пункты, но все же слишком часто. В стране сейчас 600 тысяч пенсионеров. Им нужны лекарства. К сожалению, очень много подделок:
Аптеки тоже все в своем дизайне:
На вернисаже самые популярные майки с Путиным. Продавщица рассказала, что недавно одна одесситка купила такую майку мужу, так как он очень любит Путина. Покупательница сказала: "Напьется, выйдет на улицу хвастаться и там его и убьют". Видимо, она так коварно решила от мужа избавиться с помощью Путина:
Мрачный переход:
Рядом с центром:
Университет:
Закончил день я в шикарном ресторане молдавской кухни. Хозяин ресторана большой фанат истории Молдовы и собирает раритетные артефакты:
Прямо при ресторане он устроил музей:
А это его закрома:
Молдавское вино. Мне очень настоятельно предлагали попробовать, но я же ЗОЖ. Отказался:
Кроме раритетного вина хозяин ресторана собирает еще и раритетные машины. У него огромная коллекция, включающая Чайки, Волги, Москвичи и Запорожцы. Подробно об этом музее я расскажу позже в очередном выпуске влога:
Милицейская машина. Все оригинальное:
После Кишинева я поехал в Тирасполь. Это спорная территория. Наверняка вы уже забыли из-за чего там был конфликт и не знаете, как сейчас живут в непризнанной республике Приднестровье. Об этом в следующем посте. Stay tuned!
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хм... перестройка как бы расцветала 30 лет назад (Горбачев в 1986м пришел -))
хотя вот расцвет пестрой рекламы уличной да, 20 лет назад (уже давно не катастройка)
про машины - новые машине не покупают обычные люди, рядом ЕС - гонят бу, новая машина это явный признак буржуйства :)
надо ездить в Кишинёв летом, зимой город действительно убогий, летом очень зелёный и по своему красивый
по зарплатам - если не ровняться на Кишинёв - минимальная зарплата 700 лей - 2100 рублей (1 к 3 курс) средняя зарплата 2500-3000 лей (около 9000 рублей) за пределами столицы, например на железной дороге (считается хорошим рабочим местом в молдавии) хотя там сейчас задержка 4 месяца по зарплате.
32 года прожил в молдавии, сейчас ещё хуже там чем в 2008 когда я оттуда свалил
Набрали независмости хуле.
Им бы упасть в ноги большому брату, тот добрый - простит.
Но гордость мешает.
треть Уркаины - это Бессарабия и Буковина - то есть Румыния или Молдавия
Ресторан
Re: Ресторан
А так от себя бы пожелал больше фоторепортажей не просто в стиле "странные вывески", "машины" а именно такие вот жемчужины - интересне места, красивые ракурсы, интересные люди.
Поэтому СУГС! Слава Украини! Ну и всё такое.
вот.
ваще там его глушат как воду.
если только индивидуальные противопоказания какие-нибудь?