Кишинев - город обменников, аптек и уезжающих

prosto_vova В России в любом небольшом (да даже и большом провинциальном) городе з.п. 15 000 р. - это рядовая ситуация. Ответить

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deathtiny >попал на 20 лет назад в расцвет Перестройки



хм... перестройка как бы расцветала 30 лет назад (Горбачев в 1986м пришел -))

хотя вот расцвет пестрой рекламы уличной да, 20 лет назад (уже давно не катастройка) Ответить

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minskblog Зимой Кишинев приятнее выглядит, был летом разбитые тротуары очень портили впечатление. В Приднестровье не принимают карточки, запасайтесь приднестровскими рублями ;) Ответить

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beliioleg Летом в Кишиневе лучше стараться не смотреть под ноги лишний раз, зато стоит почаще поднимать взгляд вверх: в городе, обычно, много высоких зеленых деревьев, а на фасадах старинных зданий часто встречаются барельефы и другие интересные элементы декора, на которые, порой, годами не обращают внимание даже сами кишиневцы. Сергей, если будет возможность, погуляйте по Бендерам. Это душевный и уютный город, более живой и атмосферный, чем Тирасполь. Ответить

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danitta захолустный городок, где полное ощущение попадания в мрачные 90е Ответить

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bruslyc 3 фото: ворота города

про машины - новые машине не покупают обычные люди, рядом ЕС - гонят бу, новая машина это явный признак буржуйства :)

надо ездить в Кишинёв летом, зимой город действительно убогий, летом очень зелёный и по своему красивый

по зарплатам - если не ровняться на Кишинёв - минимальная зарплата 700 лей - 2100 рублей (1 к 3 курс) средняя зарплата 2500-3000 лей (около 9000 рублей) за пределами столицы, например на железной дороге (считается хорошим рабочим местом в молдавии) хотя там сейчас задержка 4 месяца по зарплате.



32 года прожил в молдавии, сейчас ещё хуже там чем в 2008 когда я оттуда свалил Ответить

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ad_omsk Я в Питере стенд с газетами видел. Свежими. На Суворовском проспекте летом 2015 года. Даже фото где-то есть в моём блоге. Ответить

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heyyeyaaeyaaaey В Молдове вроде безвизовый режим с Евросоюзом Ответить

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sipkus Да, у граждан Молдовы безвизовый режим со странами ЕС, но только 180 в течении полугода можно находится в Европе без виз визы и нельзя официально работать. Но около 500000 граждан Молдовы уже на сегодняшний день являются гражданами Румынии (полноправными гражданами Евросоюза), со всеми вытекающими благами и преимуществами. Ответить

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saralex777 Вот ответьте кто в теме - почему у прибалтийских стран получилось создать современные экономически развитые государства, а у Молдавии нет? Что помешало? Ответить

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alek_j Да так в любом постсоветском крупном городе.

Набрали независмости хуле.

Им бы упасть в ноги большому брату, тот добрый - простит.

Но гордость мешает. Ответить

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оп гугложоп большой брат накроил то карликовые недоразумения, то раздутую Дуракину

треть Уркаины - это Бессарабия и Буковина - то есть Румыния или Молдавия Ответить

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lizzaloo Интересно, почему в западных странах блогеры любят фотографировать все самое симпатичное, а в бывших республиках СССР все самое неприглядное. Ответить

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bazilio64 В Донецке начальник ОТК машиностроительного завода сейчас имеет з\п 6700р . После всех вычетов. Ответить

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alexodon А был когда-то блог и можно было читать, а сейчас срач и пропаганда в основном. Ответить

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milii_chertik Дома, которые построили на въезде в город называются "Ворота города")) Ответить

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Alexander Senko Спасибо за репортаж! В принципе в городе понравился только аутентичный ресторан. Чувствуется, что хозяин просто обожает свое дело. Приятно очень было посмотреть! Надеюсь Вы там "распечатали" зождиету? А то репортаж из ресторана без фото вкуснейших блюд и поедания их однозначено неполный. Только представьте отклик на такой пост - "зожник сорвался", "доля не выдержал гнета диеты"... Заработаете тьму денег)))

А так от себя бы пожелал больше фоторепортажей не просто в стиле "странные вывески", "машины" а именно такие вот жемчужины - интересне места, красивые ракурсы, интересные люди.

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voda_bez_gaza Молдавия последовательно развивает концепцию экологичного транспорта будущего, не наносящего вреда окружающей среде. Она на несколько шагов опережает в этом важном вопросе волнующем всё человечество (кроме России разумеется) своих прибалтийских, а также украинских (ну куда же без них) собратьев. И в этом будущем у Молдавии нет такого анахронизма как железная дорога. Ведь ещё немного, и латанное перелатанное советское наследие уйдёт в небытие, к чему Молдавия собственно целеноправленно и стремится. И уже скоро молдавские пассажиры смогут насладиться суперсовременными видами передвижения, такими как пердячий пар и конные повозки в виде телег.

Поэтому СУГС! Слава Украини! Ну и всё такое. Ответить

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valterboot1 в Молдавии вино из крана течёт.

вот.



ваще там его глушат как воду. Ответить

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lesha31 Из России в год в среднем уезжает примерно 120-150 тыс. человек. Это порядка 400 человек в день! Ответить

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tushinetc



Ну что же вы только по центральному проспекту прошлись? Свернули бы с него и увидели милый провинциальный городок, где обменников нет вообще. А так, да...Народа мало осталось. Все на заработках в соседних странах. Ответить

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uplog интересно, почему зож и качественное (а в месте, где хозяин так облизывает и развивает свой бизнес, он явно не самое плохое) красное сухое вино друг с другом не совместимы???

если только индивидуальные противопоказания какие-нибудь? Ответить

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fotoblog Сергей, забавно про газеты: как ни удивительно, но в век интернета и в Москве до сих пор есть стенды с газетами, один из них ежедневно попадается мне на ул. Правды. Насчет пестроты в вывесках - разве только на Камчатке у нас остались такие? Кроме центра Москвы такая ситуация везде в России, не исключая миллионники Питер, Самару, Новосиб. А про подмосковье и говорить не чего. Насчет обменников - даже на Тверской нет сетевых обменников, а их тут - тьма. И каждый - сам по себе.

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