Город ЖЖ, не захотевший меня выпускать из своих объятий...

Alexander Senko Спасибо за фото! Город очень понравился, несмотря на непогоду. А Вы экстремал - в такую погоду и с поломанной рукой фоткать. Ответить

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rodham Один из моих самых любимых городов

была там в конце мая, потрясающая атмосфера

Хорошая архитектура, недорого и можно легко и до Альп и до моря доехать Ответить

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gastarbeiter09 очень уютно, но где же все люди? куда все попрятались? Ответить

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sergeydolya Нет. совершенно не хотелось. Хотелось в хорошую погоду :)



Хотя Любляна сама по себе - очень милый и спокойный городок Ответить

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pan75da интересный город!и как всегда у вас и в любую погоду!!!!! Ответить

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danitta ну что, не шедевр, но вполне милый, симпатичный город. По поводу LJ прикольно:) Ответить

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amigrunt Ну, вот! "Вояж-100" вполне себе удаётся! Трудновато, конечно, перемещаться, но это добавляет, а не умаляет ценности. Любляна просто прекрасна! В любую, как оказалось, погоду. Я бы даже сказала, она - город образцово-показательного отношения к нему его жителей. Сохраняют индивидуальную самобытность, не стремятся к аквариумам... Хотя... подозреваю, что в спальных районах эта премерзкая стеклобетонность уже имеется в наличии. Настроение и запахи мокрых улиц на фото реально присутствуют, спасибо! Ответить

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feya_d

Приезжайте ещё!

Да, кстати, неплохой список некоторых зданий, построенных по проекту "местного гения архитектуры" Йоже Плечника, можно найти на немецких страницах Википедии ( Жаль, что с погодой так не повезло. С открытой площадки на той самой смотровой башне чудесные виды открываются, и вся Любляна как на ладони, и заснеженные вершины.Приезжайте ещё!Да, кстати, неплохой список некоторых зданий, построенных по проекту "местного гения архитектуры" Йоже Плечника, можно найти на немецких страницах Википедии ( https://de.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BE e_Ple%C4%8Dnik ). Уж очень много он в Австрии натворил... Ответить

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hurghadaredsea Город просто прекрасен! Бесподобно прекрасен! До посещения Любляны, моим любимым городом был Стамбул... Любляна смогла потеснить Стамбул в моих приоритетах. Ответить

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albrat А мы были в Любляне в октябре. И там было практически лето. Очень хороший город. Ответить

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vas_msk Ооо какая прелесть ))) Любляна! Обязательно надо посетить при случае!



После Вероники решает умереть все знают столицу Словении Ответить

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morseanen /Я все чаще вижу в европейских городах приоритетную парковку для электромобилей в самых лакомых местах города./



Тут дело не в привилегии электромобилям, а скорее в привилегии каршарингу, который выкупил все "сладкие" парковочные места. Ответить

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vas_msk Безо всяких приоритетов и каршерингов в Мск электромобили паркуются бесплатно везде. (только зарядок для них нет нигде) Ответить

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avl Кроме avant2go - того самого каршаринга - есть много муниципальных парковок для электромобилей, а также почти во всех торговых центрах есть парковки и зарядки для них. Ответить

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avl "мост-змея" - не совсем корректный перевод названия zmajski most, т.к. zmaj - это дракон. Заставляет, кстати, задуматься про того же змея-горыныча например, был ли он змеем :) Ответить

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lisiy_ml ого! у них в такси всё ещё 211 гоняют? наши давным давно на 212 пересели(те кто в бизнес-классе работает). Ответить

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doloyinternet Всё-таки не понимаю: зачем такая большая чувствительность на снимках. Детали, хоть и не сильно, но- теряются. Ответить

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my_l0nging Сразу вспомнил:"Вероника решает умиреть". У Вас прямо Любляна из книжки вышла. Ответить

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