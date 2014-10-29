Город ЖЖ, не захотевший меня выпускать из своих объятий...



В этот день по Любляне - столице Словении - никто не гулял. На улице практически не было туристов. Продавцы в одиночестве скучали в своих магазинчиках. Город накрыл ливень. Он начался еще предыдущим вечером, не останавливался всю ночь, а утром еще и усилился. Знакомиться с городом под дождем весьма затруднительно, делать фотографии - еще сложнее, но я придумал выход и у меня всё получилось. Вернее получалось, до вечера. А вечером пошел снег и я попал в настоящую европейскую пробку на автобане. Было страшно...



Первое, что я сделал с утра - съездил в туристический магазин и купил накидку от дождя. Она оказалась немного мне великовата, так как предназначена для парня покрупнее, да еще и с семидесятипятилитровым рюкзаком за плечами, но это меня устроило, так как под ней легко поместился мой фотоаппарат и видеокамера (я же теперь видеоблогер! Подписывайтесь на мой канал в Youtube):



В этом ярком, развивающемся при быстрой ходьбе плаще, я пошел покорять пустой и мокрый город. Начать решил с замка на горе:



Туда можно подняться на фуникулере, либо пешком. Я же ЗОЖник - наверх пошел пешком, а вниз на фуникулере. Правда я не ожидал, что тропинка будет представлять из себя абсолютно скользкую ледовую дорожку. Я сильно переживал, что упаду на сломанную руку и у меня закрытый перелом превратится в открытый.

Тем не менее, все обошлось. Я поднялся наверх практически в полном одиночестве. Лишь уже у самой вершины мне попался еще один любитель ледяных горок навстречу:



Вид сверху открывается "так себе". Большая часть города закрыта деревьями. В самом замке можно за 7 евро подняться на смотровую башню, но там все закрыто грязными стеклами, так что ничего путного сфотографировать оттуда тоже не удасться:



Центральная площадь замка. Снег у меня тогда еще вызывал умиление. К вечеру мое отношение к нему изменилось, как у того <a href="http://pora-valit.livejournal.com/4582978.html">канадца</a>:



Билет, который я купил на смотровую вышку, давал мне право заходить в любой музей в замке, одним из которых был музей марионеток. Тут собрано десятка три кукол. Часть экспозиции интерактивная - можно подергать за ниточки и куклы для вас станцуют. Детям понравится, хоть музей и совсем небольшой:



Вниз на фуникулере:



Главная площадь Любляны - площадь Прешерна. Тут принято встречаться с друзьями. Вокруг нее много кафешек и магазинчиков:



Знаменитый "Тройной мост". Это три моста, построенных рядом друг с другом. Изначально тут были деревянные мосты, вместо которых построили один каменный. Через почти 100 лет ширины моста стало не хватать и надо было его расширить. Местный гений архитектуры - Йоже Плечник - предложил не расширять мост, а построить еще два маленьких по бокам от этого. В итоге в Любляне появился необычный мост:



Драконий мост или Мост-змея - один из первых железобетонных мостов, построенных в Европе. Изначально его хотели строить в Вене, но побоялись, что конструкция может оказаться ненадежной и мост упадет. В итоге, решили потренироваться в Любляне. Мост стоит и не падает уже больше 200 лет:



Мост с характерным называнием "Мост мясника" в последние годы переделали под "Мост Любви". Тут влюбленные вешают замочки, а ключи от них выбрасывают в воду. Представляете сколько там уже металла под этим мостом:



Мост украшен скульптурами современного искусства. К ним тоже цепляют замочки:



Центр города разрезает речка Любляница, через которую перекинуты все мосты, о которых я только что рассказал. Вдоль нее в центре города построена колоннада в которой прячутся торговцы всякими вкусностями и деликатесами:



Например, потица - традиционный словенский праздничный ореховый рулет. В Словении даже есть поговорка, что девушка не может выйти замуж, пока она не научится печь потицу:



Рядом с крытой колоннадой на площади, под зонтиками, скучают менее удачливые продавцы:



Сам город похож на традиционный ореховый рулет. Улицы заворачиваются улиткой вдоль реки, как бы образуя темную ореховую начинку между пластами теста из светлых домов:



В центре одного из витков "прослойки" пришпилен фонтан "Трех карниольских рек":



В городе очень популярны радужные зонтики. Не знаю почему, но я насчитал их штук 15. Веселенькая расцветка для зонтика:



Очень милый дядечка:



Велопрокат в ливень визуально не пользовался популярностью, но при этом свободных великов почти не было:



Интересно придумали с велопарковкой:



Я все чаще вижу в европейских городах приоритетную парковку для электромобилей в самых лакомых местах города. Электромобили иногда даже имеют больше преимуществ, чем люди с ограниченными возможностями:



Знаете как пишется название города Любляна латиницей? "Ljubljana" А знаете, как местные сокращают называние своего города? "Lj"! Это же как ЖЖ! Вот ездят по городу такси, а у них на борту написано "Taxi-Lj":



Национальная и университетская библиотека Словении. Это здание считается величайшим творением архитектора Плечника. Оно и вправду очень необычное. Посмотрите, как ему удалось совместить кирпич с гранитными глыбами:



Естественно, мне было интересно посмотреть не только на туристический центр, но и на жилые районы. Далеко я под этим дождем гулять не пошел, но в шаговой доступности от центра жилые кварталы выглядят очень симпатично:



Подъезды стеклянные. Рядом с ними почтовые ящики и звонки с фамилиями жильцов. Как в кино:



Еще один центр притяжения туристов в Любляне - это центр альтернативной культуры в районе улицы Метелкова:



Полузаброшенный квартал облюбовали современные художники, которые разукрасили все дома и понастроили причудливых арт-объектов:



Тут ливень еще усилился, хотя я уж не знаю, куда больше. Я даже перестал вытаскивать фотоаппарат из под накидки и стал снимать на непромокаемую gopro:



Было уже около трех часов вечера и я решил выдвигаться в сторону итальянской Болоньи. На выезде из города пошел легкий снежок. Я еще подумал: "Ну вот, дождя мне было мало, сейчас еще снежок пойдет". Но это оказался не снежок. Вернее снежок, но очень коварный:



В итоге я попал в дорожное бедствие, но о нем я расскажу в следующем посте. Stay Tuned!

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    rodham
    Один из моих самых любимых городов
    была там в конце мая, потрясающая атмосфера
    Хорошая архитектура, недорого и можно легко и до Альп и до моря доехать
    amigrunt
    Ну, вот! "Вояж-100" вполне себе удаётся! Трудновато, конечно, перемещаться, но это добавляет, а не умаляет ценности. Любляна просто прекрасна! В любую, как оказалось, погоду. Я бы даже сказала, она - город образцово-показательного отношения к нему его жителей. Сохраняют индивидуальную самобытность, не стремятся к аквариумам... Хотя... подозреваю, что в спальных районах эта премерзкая стеклобетонность уже имеется в наличии. Настроение и запахи мокрых улиц на фото реально присутствуют, спасибо!
    feya_d
    Жаль, что с погодой так не повезло. С открытой площадки на той самой смотровой башне чудесные виды открываются, и вся Любляна как на ладони, и заснеженные вершины.
    Приезжайте ещё!
    Да, кстати, неплохой список некоторых зданий, построенных по проекту "местного гения архитектуры" Йоже Плечника, можно найти на немецких страницах Википедии (https://de.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEe_Ple%C4%8Dnik). Уж очень много он в Австрии натворил...
    hurghadaredsea
    Город просто прекрасен! Бесподобно прекрасен! До посещения Любляны, моим любимым городом был Стамбул... Любляна смогла потеснить Стамбул в моих приоритетах.
    vas_msk
    Ооо какая прелесть ))) Любляна! Обязательно надо посетить при случае!

    После Вероники решает умереть все знают столицу Словении
    morseanen
    /Я все чаще вижу в европейских городах приоритетную парковку для электромобилей в самых лакомых местах города./

    Тут дело не в привилегии электромобилям, а скорее в привилегии каршарингу, который выкупил все "сладкие" парковочные места.
    avl
    "мост-змея" - не совсем корректный перевод названия zmajski most, т.к. zmaj - это дракон. Заставляет, кстати, задуматься про того же змея-горыныча например, был ли он змеем :)
    fik_us

    Хочется фото с автором в развевающейся накидке.  Лучше на велике,  но можно и просто на фоне города. В лифте не смотрится)



    Edited at 2017-01-20 12:12 (UTC)
  • 40 комментариев
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