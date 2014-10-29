Сан-Марино - капитанская республика

tyumin Вообще ранее не слышал про этого государство. Спасибо за рассказ. Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

Военный парад в Сан-Марино segman https://www.youtube.com/watch?v=L-q0_TY 3r3Y

Парад "гвардии" из местных жителей в день избрания очередных капитанов в 2011 году Парад "гвардии" из местных жителей в день избрания очередных капитанов в 2011 году Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

Re: Военный парад в Сан-Марино fornike Надо же какое унылое действие :) Несмеша, не сильно в шаг, все с кислыми лицами еле двигая ногами, без интереса крутя головами :) Видимо если их избирают каждые пол года то этой "гвардии" эти парады уже поднадоели ) Ответить

Уровень выше

Ветвь дискуссии



Ссылка

egorkapedro Тут должен быть остроумный комментарий о цепях, снеге и машинах ))) Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

kir_1007 Маловато будет..

И текста маловато и фоток. И людей на фотках.

Был в Сан-Марино 2 января, так там было весьма людно. Аж запарился парковаться. Это раннее утро или выходной день типа 1 января?

Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

amigrunt А вот! Всего лишь тем, что ты о нём рассказал, ты совершил невероятное!!! Во-первых, я радуюсь тому, что Сан-Марино попало в список-100, и во-вторых, я теперь знаю, что это государство - самое лучшее и моё любимое государство на нашей планете! Хоть и все карликовые: и Монте-Карло, и Монако, и Люксембург, и Сингапур мне нравятся, но вот Сан-Марино - самое-самое-самое любимое теперь! Вот, какие обретения дарят твои путешествия и прекрасные репортажи! Даже не совсем запланированные! Именно в таких-то и случаются самые ценные впечатления, чудеса, и множество всяких непредсказуемых приятностей!!! С П А С И Б О!!! Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

petrov_vodkin1



Более зеленого государства я в своей жизни не видел.



Весной "Мордор" выглядит вот так:

















Edited at 2017-01-24 07:42 (UTC) "Парков и скверов тут немного"... М-да. Зимой конечно зелени маловато. Можно было приехать ночью и сказать, что солнца здесь маловато.Более зеленого государства я в своей жизни не видел.Весной "Мордор" выглядит вот так: Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

pharao как раз хотел ему сказать что зря он ездит по таким местам зимой - и себе впечатление портит, и другим это внушает. Ответить

Уровень выше

Ветвь дискуссии

Развернуть

Ссылка

alez Да уж японские мечи в Сан-Марино сильно удивили Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

vermishel69 С бабьем как обстоят дела на данной территории? Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

petrov_vodkin1

В таком виде аборигенка устроит? Чтобы не оббивать стройные ножки, местные красотки по городу ездят на лифтах.



Edited at 2017-01-24 17:59 (UTC) В таком виде аборигенка устроит? Чтобы не оббивать стройные ножки, местные красотки по городу ездят на лифтах. Ответить

Уровень выше

Ветвь дискуссии

Развернуть

Ссылка

supervisor про снежный плен словении, Сергей, не позорился бы лишний раз - на вспоминал. Посмеялись и хватит)) Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

sim_quor И живут же там.

И не бежит оттуда никто. Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

jpiter Был я в Сан Марино . Продавцами работают в основном хохлушки , сумки продают настоящие "кожанные" !!! В общем какой то ширпотреб низкого качества , по хорошей цене .

Рекомендую для отдыха городок Милано-Маритима .Находиться рядолм с Сан Марино . Милано-Мариттима в Италии называют городом-садом за большое количество деревьев, кустарников и цветочных клумб. Он расположен среди сосновых и кедровых лесов, которые переходят в песчаные пляжи Адриатического побережья. Курорт соседствует с шумным красочным Римини (30 км), но атмосфера здесь более спокойная и аристократичная, воздух - чище, пляжи - ухоженней. Неподалеку есть два аквапарка и «итальянский Диснейленд» - «Мирабиландия». Сюда приезжают на медовый месяц, на каникулы с компанией друзей и на семейный отдых. В этом городе есть соляной санаторий . Из за целебного климата при Муссолине в Милано-Мариттима были типа наших пионерских лагерей для детей . В наше время остались одни развалины .







Edited at 2017-01-24 13:42 (UTC) Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

2d Стало интересно, а есть такие местные жители, которые никогда в жизни за пределы Сан-Марино не выезжали? Я хотел бы с таким пообщаться, уникально же.) Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

petrov_vodkin1 Раньше точно были - в Сан-Марино есть "Музей Пыток", казематы и средневековая тюрьма.

Самое интересное там это неместные жители, которым положено там быть, но похоже они там никогда не бывают. В Сан-Марино на каждом шагу посольства (включая итальянское!) с закрытыми ставнями и замками на дверях. Ответить

Уровень выше

Ветвь дискуссии



Ссылка

golubchikav я думаю, что странности специализации (оружие, поддельный алкоголь и парфюм) связаны с тем, что в Италии это все под запретом, либо очень сложно получить лицензию Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

proki В Сан Марино было (по крайней мерк в 1998 году) несколько очень интересных музеев, которые стоит посетить. Например музей всяких человеческих рекордов: самая тонкая талия, самая длинная борода, и.т.п. Всё настоящее, и это было очень интересно. Помню были автомобильный и авиационный музеи. Так что заехать на пару дней было интересно. Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

Когда тепло Александр Васильев Летом там гораздо лучше и вид и ощущения. Но увы Сан-Марино большой торговый центр всякого барахла (и нет там ощущения старины - как диснейленд) и магазинчики полны не только местных, но и славян-продавцов и даже азиатов) Город для посещения на один раз и вообще без восторгов - единственное не помню в какой день в июле там проходил фестиваль-реконструкция: местные надевают на себя старинные костюмы и ходят маршем с барабанами. Добраться туда легко из знаменитого у наших туристов Римини - дорога комфортная можно даже не брать машину, а доехать на мотоцикле (асфальт нормальный)И для шопперов: не ведитесть на якобы безналоговые цены в Сан-Марино! Там правда налоги меньше или их вообще нет НО там наценка туристическая которая с лихвой покрывает все льготы) - отличный шопинг по дороге в Сан-Марино в разных аутлетах.

Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

Re: Когда тепло jpiter Самое интересное в Италии это автодвижение . Итальянцы когда проедут какое нибудь место , любят вернутся задним ходом нарушая все правила . Я жил в отеле где висел кирпич , каждые день видел как под него ездят итальянцы . Ответить

Уровень выше

Ветвь дискуссии

Развернуть

Ссылка

DobryjFej Kiy Сергей , Сан - Марино это страна в которой свободна разрешена продажа оружия ( для граждан страны ). А так же ,по сравнению окружающих эту микространу странами ЕС, очень либеральное налогообложение. Отсюда стремление итольянских граждан открыть в Сан - Марино фирмы. А вернувшись к теме оружия могу сказать что, много игрушечного оружия потому что, огромное колличество туристов знают про закон своб.торговли оружия ,но не знают что только для граждан. И предприимчивые санмаринцы в качестве "утешительного приза" предлагают приобрести сувенирное. Вобщем, как то так ... Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

danitta действительно, странно обилие игрушечного оружия в продаже. Нигде такого не видела. Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

ailcat Там еще любопытный авиамузей на подъеме (справа от дороги, если ехать в Республику), и городской музей.

И неплохие виды, если от правой (дальней) башни спуститься немного вниз). В ясную погоду офигенный вид на поля с кукольными домиками с площади, которая есть в отчете. Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка