Сан-Марино - капитанская республика



В Сан-Марино самая странная политическая система в мире. Страной управляют два Капитана, которых выбирают каждые полгода. Эти два "регента" обычно принадлежат к противоположным партиям и являются исполнительной властью. Им помогают 60 депутатов, которых выбирают на 5 лет. Так что Сан-Марино - это можно сказать "капитанская" республика.

Сан-Марино стал для меня безвкусной вишенкой на торте - страна не особо интересная, но для сотой галочки вполне сойдет. Кульминация моей поездки, которую я первоначально обозвал "Вояж 100", а потом переименовал в "Галопом по Европам", случилась на вершине горного массива Монте-Титано в башне Гуаита...





В Сан-Марино я прибыл с неофициальным визитом на автомобиле из Болоньи, где провел ночь, вырвавшись из снежного словенского плена. В Италии был теплый и солнечный день, но когда я начал подниматься на гору в Сан-Марино, обочина дороги постепенно побелела. Столица Сан-Марино - город Сан-Марино - находится на высоте около 700 метров над уровнем моря и тут значительно холоднее, чем на побережье Адриатического моря, которое хорошо видно из башен старого города:

3.

Главное, ради чего стоит ехать в Сан-Марино - это виды, которые открываются с вершины:

4.

Городок на вершине очень маленький. Можно смотреть в любую сторону крутясь на месте. Отсюда хорошо видно, что с теневой стороны страна покрыта снегом. Похоже, зимой тут солнца не видят от слова "совсем". Прямо Мордор:

5.

Еще пара видов с вершины:

6.

7.

8.

Гора не конусообразная, типа Килиманджаро, а с вытянутой вершиной. Вдоль её хребта стоят башни замка:

9.

Городок расположен на склоне под крепостью. Все улочки пешеходные:

10.

Сан-Марино - самое старое государство Европы, не изменяющее своих границ. Хоть оно и карликовое, но тут есть все атрибуты государства, например, своя почта. Ящик установлен на главной улице города. Это такая туристическая забава - отправить себе открытку из Сан-Марино. Я не отправил:

11.

Парков и скверов тут немного - вся земля занята под дома:

12.

Есть пара площадей:

13.

И церковь:

14.

15.

16.

Центр Сан-Марино - это огромный сувенирный магазин. На первых этажах всех домов - торговые лавки. Кроме традиционных сувениров, типа магнитиков или тарелочек, здесь очень много магазинчиков, торгующих игрушечным оружием. Ну вот прямо очень много:

17.

Кроме традиционных европейских мечей и пластиковых винтовок M-16 тут продают даже японские мечи. Популярны луки и арбалеты. Объяснение этой государственной странности я не нашел:

18.

Собственно, это все, что я хотел рассказать вам про Сан-Марино. Stay Tuned!

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    Re: Военный парад в Сан-Марино
    fornike
    Надо же какое унылое действие :) Несмеша, не сильно в шаг, все с кислыми лицами еле двигая ногами, без интереса крутя головами :) Видимо если их избирают каждые пол года то этой "гвардии" эти парады уже поднадоели )
    kir_1007
    Маловато будет..
    И текста маловато и фоток. И людей на фотках.
    Был в Сан-Марино 2 января, так там было весьма людно. Аж запарился парковаться. Это раннее утро или выходной день типа 1 января?
    amigrunt
    А вот! Всего лишь тем, что ты о нём рассказал, ты совершил невероятное!!! Во-первых, я радуюсь тому, что Сан-Марино попало в список-100, и во-вторых, я теперь знаю, что это государство - самое лучшее и моё любимое государство на нашей планете! Хоть и все карликовые: и Монте-Карло, и Монако, и Люксембург, и Сингапур мне нравятся, но вот Сан-Марино - самое-самое-самое любимое теперь! Вот, какие обретения дарят твои путешествия и прекрасные репортажи! Даже не совсем запланированные! Именно в таких-то и случаются самые ценные впечатления, чудеса, и множество всяких непредсказуемых приятностей!!! С П А С И Б О!!!
    petrov_vodkin1
    "Парков и скверов тут немного"... М-да. Зимой конечно зелени маловато. Можно было приехать ночью и сказать, что солнца здесь маловато.

    Более зеленого государства я в своей жизни не видел.

    Весной "Мордор" выглядит вот так:

    DSC_2766.JPG

    DSC_2751.JPG

    DSC_2783.JPG


    Edited at 2017-01-24 07:42 (UTC)
    jpiter
    Был я в Сан Марино . Продавцами работают в основном хохлушки , сумки продают настоящие "кожанные" !!! В общем какой то ширпотреб низкого качества , по хорошей цене .
    Рекомендую для отдыха городок Милано-Маритима .Находиться рядолм с Сан Марино . Милано-Мариттима в Италии называют городом-садом за большое количество деревьев, кустарников и цветочных клумб. Он расположен среди сосновых и кедровых лесов, которые переходят в песчаные пляжи Адриатического побережья. Курорт соседствует с шумным красочным Римини (30 км), но атмосфера здесь более спокойная и аристократичная, воздух - чище, пляжи - ухоженней. Неподалеку есть два аквапарка и «итальянский Диснейленд» - «Мирабиландия». Сюда приезжают на медовый месяц, на каникулы с компанией друзей и на семейный отдых. В этом городе есть соляной санаторий . Из за целебного климата при Муссолине в Милано-Мариттима были типа наших пионерских лагерей для детей . В наше время остались одни развалины .



    Edited at 2017-01-24 13:42 (UTC)
    2d
    Стало интересно, а есть такие местные жители, которые никогда в жизни за пределы Сан-Марино не выезжали? Я хотел бы с таким пообщаться, уникально же.)
    petrov_vodkin1
    Раньше точно были - в Сан-Марино есть "Музей Пыток", казематы и средневековая тюрьма.
    Самое интересное там это неместные жители, которым положено там быть, но похоже они там никогда не бывают. В Сан-Марино на каждом шагу посольства (включая итальянское!) с закрытыми ставнями и замками на дверях.
    golubchikav
    я думаю, что странности специализации (оружие, поддельный алкоголь и парфюм) связаны с тем, что в Италии это все под запретом, либо очень сложно получить лицензию
    proki
    В Сан Марино было (по крайней мерк в 1998 году) несколько очень интересных музеев, которые стоит посетить. Например музей всяких человеческих рекордов: самая тонкая талия, самая длинная борода, и.т.п. Всё настоящее, и это было очень интересно. Помню были автомобильный и авиационный музеи. Так что заехать на пару дней было интересно.
    Когда тепло
    Александр Васильев
    Летом там гораздо лучше и вид и ощущения. Но увы Сан-Марино большой торговый центр всякого барахла (и нет там ощущения старины - как диснейленд) и магазинчики полны не только местных, но и славян-продавцов и даже азиатов) Город для посещения на один раз и вообще без восторгов - единственное не помню в какой день в июле там проходил фестиваль-реконструкция: местные надевают на себя старинные костюмы и ходят маршем с барабанами. Добраться туда легко из знаменитого у наших туристов Римини - дорога комфортная можно даже не брать машину, а доехать на мотоцикле (асфальт нормальный)И для шопперов: не ведитесть на якобы безналоговые цены в Сан-Марино! Там правда налоги меньше или их вообще нет НО там наценка туристическая которая с лихвой покрывает все льготы) - отличный шопинг по дороге в Сан-Марино в разных аутлетах.
    Re: Когда тепло
    jpiter
    Самое интересное в Италии это автодвижение . Итальянцы когда проедут какое нибудь место , любят вернутся задним ходом нарушая все правила . Я жил в отеле где висел кирпич , каждые день видел как под него ездят итальянцы .
    DobryjFej Kiy

    Сергей , Сан - Марино это страна в которой свободна разрешена продажа оружия ( для граждан страны ). А так же ,по сравнению окружающих эту микространу странами ЕС, очень либеральное налогообложение. Отсюда стремление итольянских граждан открыть в Сан - Марино фирмы. А вернувшись к теме оружия могу сказать что, много игрушечного оружия потому что, огромное колличество туристов знают про закон своб.торговли оружия ,но не знают что только для граждан. И предприимчивые санмаринцы в качестве "утешительного приза" предлагают приобрести сувенирное. Вобщем, как то так ...

    ailcat

    Там еще любопытный авиамузей на подъеме (справа от дороги, если ехать в Республику), и городской музей.
    И неплохие виды, если от правой (дальней) башни спуститься немного вниз). В ясную погоду офигенный вид на поля с кукольными домиками с площади, которая есть в отчете.

    godwinbrumowski
    А я как-то раз доехал до авиамузея, а потом попёрся в Сан-Марино пешком, пофоткавшись на мосту у границы.
    Потом устал, в Серравалле сел на автобус и поехал обратно в Римини.
    Ощущения совсем другие: все на машинах, тротуаров почти нет, людей на улицах тоже. Города срослись в один.
    Но место просто чудесное!
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