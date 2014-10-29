Сан-Марино - капитанская республика
В Сан-Марино самая странная политическая система в мире. Страной управляют два Капитана, которых выбирают каждые полгода. Эти два "регента" обычно принадлежат к противоположным партиям и являются исполнительной властью. Им помогают 60 депутатов, которых выбирают на 5 лет. Так что Сан-Марино - это можно сказать "капитанская" республика.
Сан-Марино стал для меня безвкусной вишенкой на торте - страна не особо интересная, но для сотой галочки вполне сойдет. Кульминация моей поездки, которую я первоначально обозвал "Вояж 100", а потом переименовал в "Галопом по Европам", случилась на вершине горного массива Монте-Титано в башне Гуаита...
В Сан-Марино я прибыл с неофициальным визитом на автомобиле из Болоньи, где провел ночь, вырвавшись из снежного словенского плена. В Италии был теплый и солнечный день, но когда я начал подниматься на гору в Сан-Марино, обочина дороги постепенно побелела. Столица Сан-Марино - город Сан-Марино - находится на высоте около 700 метров над уровнем моря и тут значительно холоднее, чем на побережье Адриатического моря, которое хорошо видно из башен старого города:
3.
Главное, ради чего стоит ехать в Сан-Марино - это виды, которые открываются с вершины:
4.
Городок на вершине очень маленький. Можно смотреть в любую сторону крутясь на месте. Отсюда хорошо видно, что с теневой стороны страна покрыта снегом. Похоже, зимой тут солнца не видят от слова "совсем". Прямо Мордор:
5.
Еще пара видов с вершины:
6.
7.
8.
Гора не конусообразная, типа Килиманджаро, а с вытянутой вершиной. Вдоль её хребта стоят башни замка:
9.
Городок расположен на склоне под крепостью. Все улочки пешеходные:
10.
Сан-Марино - самое старое государство Европы, не изменяющее своих границ. Хоть оно и карликовое, но тут есть все атрибуты государства, например, своя почта. Ящик установлен на главной улице города. Это такая туристическая забава - отправить себе открытку из Сан-Марино. Я не отправил:
11.
Парков и скверов тут немного - вся земля занята под дома:
12.
Есть пара площадей:
13.
И церковь:
14.
15.
16.
Центр Сан-Марино - это огромный сувенирный магазин. На первых этажах всех домов - торговые лавки. Кроме традиционных сувениров, типа магнитиков или тарелочек, здесь очень много магазинчиков, торгующих игрушечным оружием. Ну вот прямо очень много:
17.
Кроме традиционных европейских мечей и пластиковых винтовок M-16 тут продают даже японские мечи. Популярны луки и арбалеты. Объяснение этой государственной странности я не нашел:
18.
Собственно, это все, что я хотел рассказать вам про Сан-Марино. Stay Tuned!
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Военный парад в Сан-Марино
Парад "гвардии" из местных жителей в день избрания очередных капитанов в 2011 году
Re: Военный парад в Сан-Марино
И текста маловато и фоток. И людей на фотках.
Был в Сан-Марино 2 января, так там было весьма людно. Аж запарился парковаться. Это раннее утро или выходной день типа 1 января?
Более зеленого государства я в своей жизни не видел.
Весной "Мордор" выглядит вот так:
Edited at 2017-01-24 07:42 (UTC)
С бабьем как обстоят дела на данной территории?
В таком виде аборигенка устроит? Чтобы не оббивать стройные ножки, местные красотки по городу ездят на лифтах.
Edited at 2017-01-24 17:59 (UTC)
И не бежит оттуда никто.
Рекомендую для отдыха городок Милано-Маритима .Находиться рядолм с Сан Марино . Милано-Мариттима в Италии называют городом-садом за большое количество деревьев, кустарников и цветочных клумб. Он расположен среди сосновых и кедровых лесов, которые переходят в песчаные пляжи Адриатического побережья. Курорт соседствует с шумным красочным Римини (30 км), но атмосфера здесь более спокойная и аристократичная, воздух - чище, пляжи - ухоженней. Неподалеку есть два аквапарка и «итальянский Диснейленд» - «Мирабиландия». Сюда приезжают на медовый месяц, на каникулы с компанией друзей и на семейный отдых. В этом городе есть соляной санаторий . Из за целебного климата при Муссолине в Милано-Мариттима были типа наших пионерских лагерей для детей . В наше время остались одни развалины .
Edited at 2017-01-24 13:42 (UTC)
Самое интересное там это неместные жители, которым положено там быть, но похоже они там никогда не бывают. В Сан-Марино на каждом шагу посольства (включая итальянское!) с закрытыми ставнями и замками на дверях.
Автомобильного не помню, а вот авиацинный и музей города понравились...
Когда тепло
Re: Когда тепло
Сергей , Сан - Марино это страна в которой свободна разрешена продажа оружия ( для граждан страны ). А так же ,по сравнению окружающих эту микространу странами ЕС, очень либеральное налогообложение. Отсюда стремление итольянских граждан открыть в Сан - Марино фирмы. А вернувшись к теме оружия могу сказать что, много игрушечного оружия потому что, огромное колличество туристов знают про закон своб.торговли оружия ,но не знают что только для граждан. И предприимчивые санмаринцы в качестве "утешительного приза" предлагают приобрести сувенирное. Вобщем, как то так ...
Там еще любопытный авиамузей на подъеме (справа от дороги, если ехать в Республику), и городской музей.
И неплохие виды, если от правой (дальней) башни спуститься немного вниз). В ясную погоду офигенный вид на поля с кукольными домиками с площади, которая есть в отчете.
Потом устал, в Серравалле сел на автобус и поехал обратно в Римини.
Ощущения совсем другие: все на машинах, тротуаров почти нет, людей на улицах тоже. Города срослись в один.
Но место просто чудесное!