Тхимпху. Космическая столица Бутана

pan75da бутан оказывается очень интересен!читаю ваши рассказы-и появляется желание посетить!но вроде там очень дорого и не всех пускают!интересно!

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vas_msk Телочек с голыми жопами не хватает на фото... Ответить

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andreys2002 Почему не удалось зайти в лечебницу? Охрана не пускает или просто не пошли?

Каковы впечатления у сына, чем он занимался? Тоже об этом пишите в постах хоть пару кадров, пару строк. Ответить

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sergeydolya Врач какой-то остановил и сказал, что туристам тут не место и попросил не беспокоить врачей и больных Ответить

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livejournal

Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Здравствуйте!Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке Ответить

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winnie557 Боже мой какой он пиздун... цитаты из засекреченных архивов ЦРУ... А сами вы их видели? Что вы, их никкто не видел! Ахах Ответить

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Alexander Senko Спасибо за репортаж! На мой взгляд, как и с Катманду - тут природа гораздо красивее, чем город. Хотя тут безусловно гораздо чище, уютнее и приятнее, чем в Катманду. Но ехать в такие страны, по моему мнению, стоит только после тщательного знакомства с буддийской культурой, мифологией. Там же куча символов, и человек не знакомый просто ничего не поймет - какие-то многорукие статуи, вращающиеся вертикальные барабанчики в храмах, разные будды и пр. Ответить

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vermishel69 Контакт турфирмы дайте. Цены бы хотелось узнать, сколько стоит в Бутан сьездить. Ответить

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vermishel69 Был там. Цен там нет. По билетам на самолет вообще нифига непонятно - никаких вариантов OOT не дает. Ответить

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Natalia Wangdi Добрый день, цены на туры стоят в каждом разделе, вот к примеру на групповые туры в этом годуhttp://www.bhutan-whiteumbrella.com/b hutan_travel_105_10_ru_.html. По запросу можем рассчитать любой индивидуальный тур, на сайте цены на стандартные туры в отелях 3*. Цены на билеты зависят когда полетите и откуда. Примерно так: Дели-Паро-Дели 660 дол, Катманду-Паро-Катманду - 420 дол, Бангкок-Паро-Бангкок - 750 дол. Есть еще рейсы через Сингапур и некоторые города Индии. Пишите мне с нашего сайта, с удовольствием отвечу на все вопросы. Ответить

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vermishel69 Да, вижу теперь. У вас там в углу цены, в глаза не бросается сразу.



Не совсем понятно про группу. Это сами туристы должны группу собрать или как? Цена указана в расчете на целую группу? Я правильно понял?



По билетам на самолет понял. Каждый день самолеты из Дели летают? Я на onetwotrip кучу дат перебрал - ни фига не находит. Ответить

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Natalia Wangdi Группы набираем мы, обычно это 6-8 чел. Цена указана на человека из расчета что едет от 6 чел. Можно поехать индивидуально (1-2-3 чел или собрать свою группу), в любые не привязанные к нашим даты. Если владеете английским это можно ехать с англоговорящим гидом бутанцем, это дешевле, русский гид дороже. Да, из Дели каждый день. Смотреть нужно напрямую на сайте Друкэйр.https://www.drukair.com.bt/ но покупать лучше у нас билеты. На сайте друкэйр часто не проходят русские кредитки, кроме того, мы можем забронировать билет и держать его без оплаты до определенного времени. Цены такие же. Ответить

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Natalia Wangdi Бутанские женщины очень гордые и совсем не покладистые, Сергей писал выше про народ в целом, бутанцев нельзя сравнить с тайцами, вьетнамцами.. они совсем другие.

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vermishel69 Извините за оффтоп. Пользуясь случаем хотел бы спросить (и многим это будет интересно). В Бутане высокие налоги? Сколько стоит недвижимость в этой стране? Ответить

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Natalia Wangdi Налоги высокие, но платят их редко :), контролируется не очень строго. Высокие пошлины на ввоз импорта, особенно на автомобили. Рынок недвижимости только начинает развиваться. Пока еще даже нет агентств по недвижимости, на всю страну несколько брокеров. Я даже затруднюсь сказать сколько стоит квартира и можно ли ее купить, так как обычно это одно жилое здание или комплекс, где хозяин сдает квартиры, я еще не встречала собственников квартир (кроме собственников зданий, где у него как правило своя квартира а остальные на сдачу).

Продается земля, в районе Тхимпху (столицы) она безумно дорогая! По бутанским меркам просто невероятно дорого, но покупатели есть. У них другие единицы измерения, но как-то я пересчитывала и вышли подмосковные цены. Могу уточнить, уже не помню цифры. Но в любом случае, иностранцы землю и недвижимость в Бутане купить не могут :), так что информация не пригодится практически :) Ответить

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Natalia Wangdi ну кстати в туристический бизнес много инвестиций из-за рубежа. Практически все отели 4-5* это с иностранными инвесторами. В Бутане очень прозрачная система и защита инвесторов. Только опять же, сам по себе иностранец ничего не может, обязательно должен быть партнер-бутанец. Ответить

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ontonivo Отойдя от главной улицы в центре, наступает легкий хаос и пестрота.

+++



Хаос наступает отойдя. Аргх. Ответить

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pharao да, шикарно - тратить на памятник 100 лямов долларов, в то время как бОльшая часть жителей живет по уши в дерьме. Ответить

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Natalia Wangdi Правительство Бутана не потратило ни копейки на статую, это частные пожертвования из Сингапура. В Буддизме считается что построить ступу или Статую Будды это улучшить свою карму Ответить

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ext_3957501 а почему колбАсы не в виде самашечьших пэнисоф? Ответить

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sckeleron Вот страна где религиозное мракобесие на коне: в центре столицы люди живут в сараях, зато золотого Будду отгрохать - это за милую душу Ответить

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Natalia Wangdi как я уже написала выше это спонсоры из Сингапура, а не бутанское правительство построило ступу. Надо сказать, что в меру возможности Король заботится о своих подопечных, нет голода и нищеты, нет попрошаек на улице, беспризорных детей и стариков... так что для бедной страны все не так плохо, как в соседних Непале и Индии Ответить

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tsar_morskoi >Мясной отдел представлен малоаппетитными колбасами



Елка натуральная не нравится, колбаса натуральная не нравится. А женщина какая нравится?

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danitta население живет в сараях, а они строят какого-то неизвестно какого по счету будду за 100млн долларов. Ниче так социальная политика, да. Куда только министерство счастья смотрит Ответить

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