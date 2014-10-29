Тхимпху. Космическая столица Бутана
На прошлой неделе ЦРУ засекретило часть своих архивов, среди которых обнаружились отчеты о наблюдении за НЛО в Непале и Бутане в 70-х годах. Один раз летающую тарелку видели прямо над столицей Бутана, городом Тхимпху. В докладе сказано: «Объект, от которого шло голубоватое свечение, перемещался абсолютно бесшумно. Яркое излучение озаряло весь район наблюдения...»
Не знаю насколько правдива теория с пришельцами, но если вдруг они действительно существуют, лучшего места для высадки не найти. Тибет, Бутан и близлежащие индийские регионы прямо-таки пропитаны космической буддистской культурой. И в столице Бутана ощущаешь это особенно - тут тебя всюду окружают старинные дзонги, древние легенды и молчаливые монахи, у которых, похоже, прямая связь с космосом...
Город расположен на западном берегу реки Ванг Чу на высоте 2400 метров над уровнем моря. То есть, достаточно высоко. В городе живет около 100 тысяч человек, что составляет седьмую часть королевства:
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По бутанским меркам Тхимпху можно назвать мегаполисом. Это заметно даже по архитектуре: мы видим не только крестьянские лачуги, но и многоэтажную застройку:
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Внизу домов на центральной улице есть даже арки:
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Типичный городской дом. Обратите внимание, что почти все окна и крыши выполнены в национальных традициях:
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Отойдя от главной улицы в центре, наступает легкий хаос и пестрота. Впрочем, всё в меру:
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А вот и знаменитое граффити с членом Святого Сумасшедшего. Про эти росписи я подробно расскажу в ближайшем видео о бутанской поездке, подписывайтесь на youtube чтобы не пропустить:
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Бутан, прямо скажет, страна небогатая. Прямо неподалеку от центра люди живут в сарайках:
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Светофоров я не видел, и вообще не уверен что они есть в Бутане. Все перекрестки сделаны в виде круговой развязки, в центре которой расположена скульптура:
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Либо, вместо малой архитектурной формы, в центре круга стоит регулировщик:
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Вид на город. Обратите внимание на домики, которые "лесенкой" поднимаются в гору - это военные казармы. Вся армия Бутана находится тут. Где-то есть пара военных баз, но они ещё меньше:
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Городская больница. Попасть как туристу мне туда не удалось, а заезжать пациентом не очень-то хотелось:
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Моллов и шопинг-центров в нашем понимании тут нет. Здесь всё застыло на уровне перестройки в 90-х годах, когда брали в аренду какой-нибудь дом быта и устраивали в нем разносортные ярмарки:
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Бутанский фитнес-центр. По моим наблюдениям бутанцы очень здоровая нация и ведут правильный образ жизни:
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Это заметно даже по ворк-аут площадкам, которых довольно немало. Большого количества занимающихся я не видел, но сам факт их наличия говорит о внимании к спорту со стороны правительства:
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Недавно в городе построили гигантскую скульптуру Будды Дорденма, которая видна со всех частей города. Возведение статуи обошлось в 47 миллионов долларов, тогда как общая стоимость работ проекта превысила 100 миллионов. Высота статуи около 50 метров, и хотя это не самое большое изображение Будды, учитывая высоту в 2500 метров над уровнем моря, это самая высоко расположенная статуя Будды в мире:
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Внутри статуи расположен храм со 100 тысячами 20-сантиметровых и 25 тысячами 30-сантиметровых позолоченных Будд. Все они, как и основная статуя, сделаны из бронзы и покрыты золотом:
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Солнце удачно зашло за голову скульптуры:
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Вид со смотровой площадки:
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В Тхимпху находится правительство Бутана, парламент и органы исполнительной власти. Все политические решения в стране принимаются здесь:
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Это Ташинчхо-дзонг - буддийский монастырь и крепость в северной стороне города. С 1952 здесь располагается правительство страны, в центральной башне была ранее Бутанская национальная библиотека. Туристов сюда пускают нехотя, вне рабочее время и только на один час:
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Дзонги - это что-то вроде наших кремлей, которые в свои времена несли одновременно оборонительную, духовную и административную функцию. Симток-дзонг построил основатель Бутана Шабдрунг в 1629 году. Много лет он использовался как монастырь, в последнее время был переоборудован в Буддийский университет, в котором изучают буддизм.
В Бутане есть три человека, которым все поклоняются и которые повлияли на историю королевства. Первый, разумеется, Будда (прямого отношения к Бутану он не имеет, но поскольку везде буддизм, его почитают), второй - Гуру Ринпоче, индийский учитель буддийской тантры VIII века. По легенде он шел на помощь тибетцам, чтобы избавить их от злых духов, но поскольку его путь проходил через Бутан, он между делом обратил королевство в свою веру. Наконец, третий персонаж - Шабдрунг, реинкарнация великого Ламы, который смог придать королевству собственную идентичность, отделив бутанскую культуру от тибетской. Во времена его жизни было построено много монастырей-дзонгов, в том числе и этот:
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Заходим внутрь:
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Внутри храмов фотографировать запрещено, но иногда разрешают сделать пару кадров при входе. Бутанские храмы очень красочные и яркие. Стены расписаны сюжетами из жизни Будды и т.д.
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Тхимпху-чортен - известная ступа, является одной из главных достопримечательностей города. Её построили в память третьего короля Бутана в честь его особого почтения. Хотя в Азии традиционно почитают всех королей - я, например, не помню историй, чтобы к какому-то правителю относились с неуважением:
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Сейчас зима, и в Бутане мало туристов. Тем не менее, на улицах можно найти сувенирные лавочки:
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В основном продают разные красочные тряпочки:
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Ну и всевозможные вариации пенисов Святого Сумасшедшего Ламы, куда без них:
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Торговый ларек не больше кабины грузовика, однако все свободное место заставлено товаром:
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Фотоателье. В основном печатают фотоработы на религиозную тематику и селфи с королем:
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Городской рынок:
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Мясной отдел представлен малоаппетитными колбасами:
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День закончился в шикарном отеле на берегу реки:
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Прекрасные панорамные окна в ресторане:
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Бутанские гостиницы удивляют гигантскими номерами. Спотыкаться ночью о кровать тут точно не придется:
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Единственный неприятный момент - в окнах огромные щели и зимой может быть прохладно.
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А это офис компании Bhutan White Umbrella tours, созданной нашей соотечественницей, которая в свое время вышла замуж за бутанца. Сегодня это единственный туроператор в Бутане с русскоговорящим гидом и персоналом. Про ее историю я расскажу в конце нашего сериала про Бутанские приключения, а пока можете подписаться на их страницу в Фейсбуке.
42.
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Каковы впечатления у сына, чем он занимался? Тоже об этом пишите в постах хоть пару кадров, пару строк.
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Боже мой какой он пиздун... цитаты из засекреченных архивов ЦРУ...
А сами вы их видели? Что вы, их никкто не видел!
Ахах
Контакт турфирмы дайте. Цены бы хотелось узнать, сколько стоит в Бутан сьездить.
Не совсем понятно про группу. Это сами туристы должны группу собрать или как? Цена указана в расчете на целую группу? Я правильно понял?
По билетам на самолет понял. Каждый день самолеты из Дели летают? Я на onetwotrip кучу дат перебрал - ни фига не находит.
Бутанские женщины покладистые? Как вьетнамки?
Продается земля, в районе Тхимпху (столицы) она безумно дорогая! По бутанским меркам просто невероятно дорого, но покупатели есть. У них другие единицы измерения, но как-то я пересчитывала и вышли подмосковные цены. Могу уточнить, уже не помню цифры. Но в любом случае, иностранцы землю и недвижимость в Бутане купить не могут :), так что информация не пригодится практически :)
+++
Хаос наступает отойдя. Аргх.
Елка натуральная не нравится, колбаса натуральная не нравится. А женщина какая нравится?
;-)