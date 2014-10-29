Тхимпху. Космическая столица Бутана



На прошлой неделе ЦРУ засекретило часть своих архивов, среди которых обнаружились отчеты о наблюдении за НЛО в Непале и Бутане в 70-х годах. Один раз летающую тарелку видели прямо над столицей Бутана, городом Тхимпху. В докладе сказано: «Объект, от которого шло голубоватое свечение, перемещался абсолютно бесшумно. Яркое излучение озаряло весь район наблюдения...»

Не знаю насколько правдива теория с пришельцами, но если вдруг они действительно существуют, лучшего места для высадки не найти. Тибет, Бутан и близлежащие индийские регионы прямо-таки пропитаны космической буддистской культурой. И в столице Бутана ощущаешь это особенно - тут тебя всюду окружают старинные дзонги, древние легенды и молчаливые монахи, у которых, похоже, прямая связь с космосом...



Город расположен на западном берегу реки Ванг Чу на высоте 2400 метров над уровнем моря. То есть, достаточно высоко. В городе живет около 100 тысяч человек, что составляет седьмую часть королевства:

3.

По бутанским меркам Тхимпху можно назвать мегаполисом. Это заметно даже по архитектуре: мы видим не только крестьянские лачуги, но и многоэтажную застройку:

4.

Внизу домов на центральной улице есть даже арки:

5.

Типичный городской дом. Обратите внимание, что почти все окна и крыши выполнены в национальных традициях:

6.

Отойдя от главной улицы в центре, наступает легкий хаос и пестрота. Впрочем, всё в меру:

7.

А вот и знаменитое граффити с членом Святого Сумасшедшего. Про эти росписи я подробно расскажу в ближайшем видео о бутанской поездке, подписывайтесь на youtube чтобы не пропустить:

8.

Бутан, прямо скажет, страна небогатая. Прямо неподалеку от центра люди живут в сарайках:

9.

Светофоров я не видел, и вообще не уверен что они есть в Бутане. Все перекрестки сделаны в виде круговой развязки, в центре которой расположена скульптура:

10.

Либо, вместо малой архитектурной формы, в центре круга стоит регулировщик:

11.

Вид на город. Обратите внимание на домики, которые "лесенкой" поднимаются в гору - это военные казармы. Вся армия Бутана находится тут. Где-то есть пара военных баз, но они ещё меньше:

12.

Городская больница. Попасть как туристу мне туда не удалось, а заезжать пациентом не очень-то хотелось:

13.

Моллов и шопинг-центров в нашем понимании тут нет. Здесь всё застыло на уровне перестройки в 90-х годах, когда брали в аренду какой-нибудь дом быта и устраивали в нем разносортные ярмарки:

14.

Бутанский фитнес-центр. По моим наблюдениям бутанцы очень здоровая нация и ведут правильный образ жизни:

15.

Это заметно даже по ворк-аут площадкам, которых довольно немало. Большого количества занимающихся я не видел, но сам факт их наличия говорит о внимании к спорту со стороны правительства:

16.

Недавно в городе построили гигантскую скульптуру Будды Дорденма, которая видна со всех частей города. Возведение статуи обошлось в 47 миллионов долларов, тогда как общая стоимость работ проекта превысила 100 миллионов. Высота статуи около 50 метров, и хотя это не самое большое изображение Будды, учитывая высоту в 2500 метров над уровнем моря, это самая высоко расположенная статуя Будды в мире:

17.

Внутри статуи расположен храм со 100 тысячами 20-сантиметровых и 25 тысячами 30-сантиметровых позолоченных Будд. Все они, как и основная статуя, сделаны из бронзы и покрыты золотом:

18.

Солнце удачно зашло за голову скульптуры:

19.

Вид со смотровой площадки:

20.

В Тхимпху находится правительство Бутана, парламент и органы исполнительной власти. Все политические решения в стране принимаются здесь:

21.

Это Ташинчхо-дзонг - буддийский монастырь и крепость в северной стороне города. С 1952 здесь располагается правительство страны, в центральной башне была ранее Бутанская национальная библиотека. Туристов сюда пускают нехотя, вне рабочее время и только на один час:

22.

Дзонги - это что-то вроде наших кремлей, которые в свои времена несли одновременно оборонительную, духовную и административную функцию. Симток-дзонг построил основатель Бутана Шабдрунг в 1629 году. Много лет он использовался как монастырь, в последнее время был переоборудован в Буддийский университет, в котором изучают буддизм.

В Бутане есть три человека, которым все поклоняются и которые повлияли на историю королевства. Первый, разумеется, Будда (прямого отношения к Бутану он не имеет, но поскольку везде буддизм, его почитают), второй - Гуру Ринпоче, индийский учитель буддийской тантры VIII века. По легенде он шел на помощь тибетцам, чтобы избавить их от злых духов, но поскольку его путь проходил через Бутан, он между делом обратил королевство в свою веру. Наконец, третий персонаж - Шабдрунг, реинкарнация великого Ламы, который смог придать королевству собственную идентичность, отделив бутанскую культуру от тибетской. Во времена его жизни было построено много монастырей-дзонгов, в том числе и этот:

23.

Заходим внутрь:

24.

Внутри храмов фотографировать запрещено, но иногда разрешают сделать пару кадров при входе. Бутанские храмы очень красочные и яркие. Стены расписаны сюжетами из жизни Будды и т.д.

25.

26.

Тхимпху-чортен - известная ступа, является одной из главных достопримечательностей города. Её построили в память третьего короля Бутана в честь его особого почтения. Хотя в Азии традиционно почитают всех королей - я, например, не помню историй, чтобы к какому-то правителю относились с неуважением:

27.

Сейчас зима, и в Бутане мало туристов. Тем не менее, на улицах можно найти сувенирные лавочки:

28.

В основном продают разные красочные тряпочки:

29.

Ну и всевозможные вариации пенисов Святого Сумасшедшего Ламы, куда без них:

30.

31.

32.

Торговый ларек не больше кабины грузовика, однако все свободное место заставлено товаром:

33.

Фотоателье. В основном печатают фотоработы на религиозную тематику и селфи с королем:

34.

Городской рынок:

35.

Мясной отдел представлен малоаппетитными колбасами:

36.

День закончился в шикарном отеле на берегу реки:

37.

Прекрасные панорамные окна в ресторане:

38.

39.

Бутанские гостиницы удивляют гигантскими номерами. Спотыкаться ночью о кровать тут точно не придется:

40.

Единственный неприятный момент - в окнах огромные щели и зимой может быть прохладно.

41.

А это офис компании Bhutan White Umbrella tours, созданной нашей соотечественницей, которая в свое время вышла замуж за бутанца. Сегодня это единственный туроператор в Бутане с русскоговорящим гидом и персоналом. Про ее историю я расскажу в конце нашего сериала про Бутанские приключения, а пока можете подписаться на их страницу в Фейсбуке.

42.

Подписывайтесь на мой канал в Youtube

Подписывайтесь на обновления в ЖЖ

ССЫЛКИ НА МОИ СОЦСЕТИ

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
Бесплатная поездка на Uber
Лучшие цены на отели
Лучшая симка для путешествий
Лучший подбор туров
Лучшая медстраховка
Лучший кэшбек
Лучшие цены на ЖД билеты
Лучший интернет-магазин

Метки:

Записи из этого журнала по тегу «Бутан»

  • Почему Бутан самая приятная страна в Азии?

    Из всех азиатских стран, Бутан - моя самая любимая. Я бы сравнил её с южноазиатской Швейцарией. С одной стороны, тут в полной мере представлен…

  • "Да" и "Кура" - национальные виды спорта Бутана

    В Бутане два национальных вида спорта. Один называется русским словом "Да", а второй питерским "Кура". По выходным бутанцы…

  • Аэрофлот пошел навстречу

    Ничего не происходит только с теми, кто сидит дома на попе ровно, а когда много путешествуешь, то постоянно что-то идет не так. Вчера мое…

  • Бутан. Гнездо Тигрицы. Финал.

    В этой заключительной статье о Бутане читайте о самом красивом и известном монастыре "Гнездо тигрицы", куда стремится совершить паломничество…

  • Бутанцы. Часть 3.

    В этом посте я собрал фотографии бутанцев, не вошедшие в первую статью... 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.…

  • Бутанский обряд проводов ламы

    Сегодня я закончу рассказ о ламе и об обряде проводов его в заграничную поездку. Также покажу фотографии с концерта народных танцев и из…

  • Лама и его ученики

    В королевстве Бутан живет 700 000 жителей. 13 000 из них - монахи, живущие в монастырях, то есть почти 2% всего населения страны. В каждом…

  • Бутанские дороги, еда и собаки

    Первая автомобильная дорога появилась в королевстве Бутан в 1960-ом году. До сих пор дороги здесь узкие и не всегда заасфальтированные. Машин…

  • Субботние обои

    Сегодня очередной выпуск еженедельной рубрики "Субботние обои". Внутри 6 фотографий размером 1920 писклей по длинной стороне. Наслаждайтесь… Все…

promo sergeydolya октябрь 29, 2014 09:07
Buy for 400 tokens
Мои принципы размещения рекламы в блоге
Скачать/Открыть презентацию рекламных возможностей вы можете тут. Сводный прайс доступен по ссылке. Если вы захотите разместить честную рекламу в этом блоге, то присылайте запрос на ящик: reklama@avtormedia.ru В моем блоге можно разместить рекламу. При этом каждый пост за который мне…
  • 40 комментариев
    • :
    Previous Entry
    Next Entry
    pan75da
    бутан оказывается очень интересен!читаю ваши рассказы-и появляется желание посетить!но вроде там очень дорого и не всех пускают!интересно!
    andreys2002
    Почему не удалось зайти в лечебницу? Охрана не пускает или просто не пошли?
    Каковы впечатления у сына, чем он занимался? Тоже об этом пишите в постах хоть пару кадров, пару строк.
    Alexander Senko
    Спасибо за репортаж! На мой взгляд, как и с Катманду - тут природа гораздо красивее, чем город. Хотя тут безусловно гораздо чище, уютнее и приятнее, чем в Катманду. Но ехать в такие страны, по моему мнению, стоит только после тщательного знакомства с буддийской культурой, мифологией. Там же куча символов, и человек не знакомый просто ничего не поймет - какие-то многорукие статуи, вращающиеся вертикальные барабанчики в храмах, разные будды и пр.
    Natalia Wangdi
    Добрый день, цены на туры стоят в каждом разделе, вот к примеру на групповые туры в этом годуhttp://www.bhutan-whiteumbrella.com/bhutan_travel_105_10_ru_.html. По запросу можем рассчитать любой индивидуальный тур, на сайте цены на стандартные туры в отелях 3*. Цены на билеты зависят когда полетите и откуда. Примерно так: Дели-Паро-Дели 660 дол, Катманду-Паро-Катманду - 420 дол, Бангкок-Паро-Бангкок - 750 дол. Есть еще рейсы через Сингапур и некоторые города Индии. Пишите мне с нашего сайта, с удовольствием отвечу на все вопросы.
    vermishel69
    Да, вижу теперь. У вас там в углу цены, в глаза не бросается сразу.

    Не совсем понятно про группу. Это сами туристы должны группу собрать или как? Цена указана в расчете на целую группу? Я правильно понял?

    По билетам на самолет понял. Каждый день самолеты из Дели летают? Я на onetwotrip кучу дат перебрал - ни фига не находит.
    Natalia Wangdi
    Группы набираем мы, обычно это 6-8 чел. Цена указана на человека из расчета что едет от 6 чел. Можно поехать индивидуально (1-2-3 чел или собрать свою группу), в любые не привязанные к нашим даты. Если владеете английским это можно ехать с англоговорящим гидом бутанцем, это дешевле, русский гид дороже. Да, из Дели каждый день. Смотреть нужно напрямую на сайте Друкэйр.https://www.drukair.com.bt/ но покупать лучше у нас билеты. На сайте друкэйр часто не проходят русские кредитки, кроме того, мы можем забронировать билет и держать его без оплаты до определенного времени. Цены такие же.
    Natalia Wangdi
    Налоги высокие, но платят их редко :), контролируется не очень строго. Высокие пошлины на ввоз импорта, особенно на автомобили. Рынок недвижимости только начинает развиваться. Пока еще даже нет агентств по недвижимости, на всю страну несколько брокеров. Я даже затруднюсь сказать сколько стоит квартира и можно ли ее купить, так как обычно это одно жилое здание или комплекс, где хозяин сдает квартиры, я еще не встречала собственников квартир (кроме собственников зданий, где у него как правило своя квартира а остальные на сдачу).
    Продается земля, в районе Тхимпху (столицы) она безумно дорогая! По бутанским меркам просто невероятно дорого, но покупатели есть. У них другие единицы измерения, но как-то я пересчитывала и вышли подмосковные цены. Могу уточнить, уже не помню цифры. Но в любом случае, иностранцы землю и недвижимость в Бутане купить не могут :), так что информация не пригодится практически :)
    Natalia Wangdi
    ну кстати в туристический бизнес много инвестиций из-за рубежа. Практически все отели 4-5* это с иностранными инвесторами. В Бутане очень прозрачная система и защита инвесторов. Только опять же, сам по себе иностранец ничего не может, обязательно должен быть партнер-бутанец.
    sckeleron
    Вот страна где религиозное мракобесие на коне: в центре столицы люди живут в сараях, зато золотого Будду отгрохать - это за милую душу
    Natalia Wangdi
    как я уже написала выше это спонсоры из Сингапура, а не бутанское правительство построило ступу. Надо сказать, что в меру возможности Король заботится о своих подопечных, нет голода и нищеты, нет попрошаек на улице, беспризорных детей и стариков... так что для бедной страны все не так плохо, как в соседних Непале и Индии
    tsar_morskoi
    >Мясной отдел представлен малоаппетитными колбасами

    Елка натуральная не нравится, колбаса натуральная не нравится. А женщина какая нравится?
    danitta
    население живет в сараях, а они строят какого-то неизвестно какого по счету будду за 100млн долларов. Ниче так социальная политика, да. Куда только министерство счастья смотрит
    Natalia Wangdi
    еще раз отвечу по поводу Статуи Будды , правительство Бутан не вложило в нее ни копейки, Статуя строится спонсорами, богатыми буддистами из Сингапура, так что не волнуйтесь, народ за счет статуи не ободрали :)
  • 40 комментариев
    • :
    Previous Entry
    Next Entry