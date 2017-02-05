Бутанские знаки. Попробуй догадаться, что они значат
За две недели в Бутане я пересек страну с запада на восток и насмотрелся на огромное количество странных дорожных знаков. Не всегда я мог сразу понять, что они обозначают. Большинство из них нарисовано от руки местными Пикассо и Кандинскими. Смотрите сами...
Самые распространенные знаки - это "Остророжно дети" и "Пешеходный переход". Вначале давайте посмотрим на детские знаки:
Как вы помните, большинство бутанцев ходят в национальных костюмах, где у мужчин тоже предусмотренна юбка:
Флэш с гирей под мышкой:
Еще вариация ребенка с ранцем, только он почему-то лысый и на вид ему уже за пятьдесят:
Со знаком пешеходный переход каждая деревня развлекается так, как хочет:
А это пешеходный переход для тех, кто в национальном платье:
Кстати, во многие учреждения не пускают без такого наряда. Он для бутанцев, как для нас костюм с галстуком:
С курением в стране все очень хорошо. Курить запрещено практически везде. Сигареты нигде не продаются. Иностранцы могут ввести в страну 200 сигарет на человека, то есть 10 пачек, и не важно на сколько ты едешь в Бутан. Так что в стране никто не курит. Вообще:
Но на всякий случай на улицах стоят большие знаки о запрете курения. Штраф 500 рублей:
Вместо сигарет многие жуют орех бетель. Жуют и плюют. Поэтому есть знаки запрещающие плевать на стены:
Бутан - очень чистая страна. По крайне мере по сравнению с соседними Индией и Непалом. Тут практически не встретишь мусора на обочинах:
Вариация на тему: "Не влезай! Убьёт!"
Туда не ходи, сюда ходи!
Уууууу! Впереди развилка дороги:
Есть и привычные нам знаки:
Привычность знаков зависит от мастерства художника:
На фургоне Фунтика въезд запрещен:
Не парковаться, не въезжать:
А это знак больше похож на "впереди красивые горы", чем на "неровная дорога":
В отличие от Индии и Непала тут совсем не бибикуют и дорожные власти даже заставляют водителей сигналить на узких горных дорогах перед закрытыми поворотами:
Иногда рекомендуют:
В стране нет ни одного светофора. Ну я не видел, по крайней мере. Большинство перекрестков с круговым движением:
На дороге стоит много табличек, призывающих ехать медленнее, хотя куда уж медленнее. Средняя скорость движения по Бутанским дорогам - 20 км/ч:
Некоторые забавные:
Ну и напоследок. Определите, что значит этот знак? Я так и не понял. Мое предположение - "обгон запрещен":
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Разве это не знак "бибикать нельзя"?
Вот если бы вместо стрелок эрегированные фаллосы рисовали, это было бы необычно. А так ничего особенного. В Африке не хуже рисуют.
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интересно, а почему все знаки, где есть слова, только на английском, без местного? Местные все поголовно говорят на английском, или это знаки чисто для туристов?
А знак про неровную дорогу я подозреваю именно "полюбуйся на горы" и обозначает. Подзираю, что с этой точки открываются потрясающие виды в другую погоду.
"По встречке и обочине не обгонять!"
С курением интересная ситуация. А сигареты сколько стоят? Должно быть дорого. Или вообще не продаются?
Да уж, если полдня шарашиться по королевству в поисках "оврага покурить, то уже и курить не захочется.
1. Этот пост должен был написать Тема.
2. Из страны где живут БУтанцы и БУтанки недалеко до страны где живут НЕпальцы и НЕпалки. Совпадение?