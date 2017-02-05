Бутанские знаки. Попробуй догадаться, что они значат



За две недели в Бутане я пересек страну с запада на восток и насмотрелся на огромное количество странных дорожных знаков. Не всегда я мог сразу понять, что они обозначают. Большинство из них нарисовано от руки местными Пикассо и Кандинскими. Смотрите сами...





Самые распространенные знаки - это "Остророжно дети" и "Пешеходный переход". Вначале давайте посмотрим на детские знаки:



Как вы помните, большинство бутанцев ходят в национальных костюмах, где у мужчин тоже предусмотренна юбка:



Флэш с гирей под мышкой:



Еще вариация ребенка с ранцем, только он почему-то лысый и на вид ему уже за пятьдесят:



Со знаком пешеходный переход каждая деревня развлекается так, как хочет:



А это пешеходный переход для тех, кто в национальном платье:



Кстати, во многие учреждения не пускают без такого наряда. Он для бутанцев, как для нас костюм с галстуком:



С курением в стране все очень хорошо. Курить запрещено практически везде. Сигареты нигде не продаются. Иностранцы могут ввести в страну 200 сигарет на человека, то есть 10 пачек, и не важно на сколько ты едешь в Бутан. Так что в стране никто не курит. Вообще:



Но на всякий случай на улицах стоят большие знаки о запрете курения. Штраф 500 рублей:



Вместо сигарет многие жуют орех бетель. Жуют и плюют. Поэтому есть знаки запрещающие плевать на стены:



Бутан - очень чистая страна. По крайне мере по сравнению с соседними Индией и Непалом. Тут практически не встретишь мусора на обочинах:



Вариация на тему: "Не влезай! Убьёт!"



Туда не ходи, сюда ходи!



Уууууу! Впереди развилка дороги:



Есть и привычные нам знаки:



Привычность знаков зависит от мастерства художника:



На фургоне Фунтика въезд запрещен:



Не парковаться, не въезжать:



А это знак больше похож на "впереди красивые горы", чем на "неровная дорога":



В отличие от Индии и Непала тут совсем не бибикуют и дорожные власти даже заставляют водителей сигналить на узких горных дорогах перед закрытыми поворотами:



Иногда рекомендуют:



В стране нет ни одного светофора. Ну я не видел, по крайней мере. Большинство перекрестков с круговым движением:



На дороге стоит много табличек, призывающих ехать медленнее, хотя куда уж медленнее. Средняя скорость движения по Бутанским дорогам - 20 км/ч:



Некоторые забавные:



Ну и напоследок. Определите, что значит этот знак? Я так и не понял. Мое предположение - "обгон запрещен":



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Алтайскими тропами к Мультинским озерам. Два видео о походе.
Рад поделиться нашим видео с Алтайского похода прошлым летом. 🤗 Как обычно, два разных видео об одном и том же - горах, природе и свободе. Надо сказать, что свободное время выделял на обработку и монтаж, поэтому совсем перестал показывать фотокарточки и рассказывать о походе, но думаю что…
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    petrov_vodkin1
    В школе не курить/курить, не дудеть/дудеть. И на оленях не поворачивать. Чего тут непонятно?
    Вот если бы вместо стрелок эрегированные фаллосы рисовали, это было бы необычно. А так ничего особенного. В Африке не хуже рисуют.
    danitta
    на первом фото, где дети с ранцами, это, очевидно, знак "осторожно, дети". Может, школа там рядом
    интересно, а почему все знаки, где есть слова, только на английском, без местного? Местные все поголовно говорят на английском, или это знаки чисто для туристов?
    andreys2002
    С последним все понятно. Сначала поставили знак нельзя прямо и налево. А куда можно? В друг кто то не поймет? Подумали и поставили знак, что можно направо. На том уже дорисовывать невозможно.
    А знак про неровную дорогу я подозреваю именно "полюбуйся на горы" и обозначает. Подзираю, что с этой точки открываются потрясающие виды в другую погоду.
    iosha_av
    Неформальненько живут. Молодцы.
    С курением интересная ситуация. А сигареты сколько стоят? Должно быть дорого. Или вообще не продаются?
    iosha_av
    Это я неправильно "сформулировалась".)) Я имела в виду - может на черном рынке, свято место пусто не бывает ведь. У нас точно всё продавалось бы.
    Да уж, если полдня шарашиться по королевству в поисках "оврага покурить, то уже и курить не захочется.
    andreys2002
    Мысли:
    1. Этот пост должен был написать Тема.
    2. Из страны где живут БУтанцы и БУтанки недалеко до страны где живут НЕпальцы и НЕпалки. Совпадение?
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