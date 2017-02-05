Бутанские знаки. Попробуй догадаться, что они значат

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Разве это не знак "бибикать нельзя"? Разве это не знак "бибикать нельзя"? Ответить

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petrov_vodkin1 В школе не курить/курить, не дудеть/дудеть. И на оленях не поворачивать. Чего тут непонятно?

Вот если бы вместо стрелок эрегированные фаллосы рисовали, это было бы необычно. А так ничего особенного. В Африке не хуже рисуют. Ответить

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livejournal

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danitta на первом фото, где дети с ранцами, это, очевидно, знак "осторожно, дети". Может, школа там рядом

интересно, а почему все знаки, где есть слова, только на английском, без местного? Местные все поголовно говорят на английском, или это знаки чисто для туристов? Ответить

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andreys2002 С последним все понятно. Сначала поставили знак нельзя прямо и налево. А куда можно? В друг кто то не поймет? Подумали и поставили знак, что можно направо. На том уже дорисовывать невозможно.

А знак про неровную дорогу я подозреваю именно "полюбуйся на горы" и обозначает. Подзираю, что с этой точки открываются потрясающие виды в другую погоду. Ответить

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bemmby "Движение прямо и налево запрещены" - патамушто там обрыв Ответить

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mike190 Судя по рисункам на домах и сувенирам в Бутане х..во, а на самом деле пи..то :) Ответить

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iosha_av Неформальненько живут. Молодцы.

С курением интересная ситуация. А сигареты сколько стоят? Должно быть дорого. Или вообще не продаются? Ответить

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andreys2002 Написано же, что не продаются. А те 200, что можно завезти бледнолицему даже непонятно где можно выкурить. Ответить

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iosha_av Это я неправильно "сформулировалась".)) Я имела в виду - может на черном рынке, свято место пусто не бывает ведь. У нас точно всё продавалось бы.

Да уж, если полдня шарашиться по королевству в поисках "оврага покурить, то уже и курить не захочется. Ответить

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