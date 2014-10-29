Ступа в которой заживо замуровали индийскую принцессу

deathtiny здОрово!

красиво, магнетично, интересно!

так держать, милсдарь Доля! и мы будем приходить и читать и смотреть!

*побольше туристических фотографий и рассказов, и поменьше зожа, жалоб в общество защиты прав потребителей авиакомпаний и видео = рецепт успеха тут в ЖЖ! -) Ответить

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nadushkasv может на войне её бы не так жестоко убили,

а тут сколько дней она умирала? без воды неделю прожить можно... если кислород весь перекрыли - то как вариант - меньше мучалась! Ответить

Уровень выше

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vasvladdav54 Интересно что они там пьют в таких количествах.На подоконнике целая батарея и на свалке куча пустых бутылок.В целом интересно,особенно видео информативно и зрелищно. Ответить

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jack_talking Спасибо! Вот таких постов по-больше, а со страшными голыми бабами по-меньше! )) Ответить

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enjourney Сергей, как там вообще? Что-то чувствуется? (в том смысле которое в это вкладывают "просветленные") Или место как место?



Я вот в Индии ничего "такого" не чувствовал... Ответить

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antizombo Извините конечно, контент у вас норм, а вот логотип - жутко колхозный... Ответить

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svk_44 -И вот однажды у ней пришел мудрый Лама и сказал, что она - избранная богиня, способная избавить весь Бутан от злых демонов. Однако чтобы таковое свершилось, принцесса должна добровольно и, разумеется, заживо "замуроваться" в ступе.





надеюсь, что это сказка - хочу обратить внимание тех людей, кто иногда умеет думать, на тот факт, что сами люди - часто сами демоны и есть и такое издевательское предложение могли предложить только демоны и никак иначе. А другие позволили женщине замуровать себя живьем. Это разве по-человечески? Одни демоны принесли жертву другим демонам. Возможно, это всего-лишь легенда, но воспринимать ее нужно вот так. А вот принцесса - это человек в мире демонов. Ответить

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udhaifuwamaua ненавижу собачьи стаи! корейцев туда надо запустить на отъедение. Ответить

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agatspb пришел мудрый Лама ... должна добровольно и, разумеется, заживо "замуроваться" в ступе.



Ламы они такие, в их правление на Тибете провинившимся рубили руки и выкалывали глаза. Ответить

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