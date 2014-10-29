Ступа в которой заживо замуровали индийскую принцессу
Если в русских сказках обычно добрый молодец спасает заточенную в темнице принцессу, то в бутанском варианте все происходит с точностью до наоборот.
Легенда восточного Бутана рассказывает, что в 8 веке в соседней Индии жила-была принцесса. Умница и красавица. И вот однажды у ней пришел мудрый Лама и сказал, что она - избранная богиня, способная избавить весь Бутан от злых демонов. Однако чтобы таковое свершилось, принцесса должна добровольно и, разумеется, заживо "замуроваться" в ступе. Принцесса согласилась, отправилась в Бутан, где лама уже приготовил принцессе мавзолей...
После завтрака в Трашиганге мы отправились в Трашиянгце - район неподалеку от тибетской границы:
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Наша цель - монастырь Гом-Кора, расположенный на реке Дрангме-Чу.
Об этих местах сложена легенда: в 7 веке тут жил злой демон, который никому не давал покоя. Гуру Ринпоче - второй Будда, как говорят о нем в Бутане, - решил помочь людям, но как только он появился, демон спрятался в воде. Тогда Гуру Ринпоче нашел пещеру недалеко от реки и остался в ней медитировать. Через некоторое время чудесная сила учителя победила демона.
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В пещере на камне до сих пор сохранился след тела Гуру Ринпоче (краешек виден через дверь). Считается, что тот, кто сможет забраться на вершину скалы над пещерой, тот очистится от всех грехов. Вообще, очень удобная концепция - залез на камень, или покрутил барабан, или обошел ступу и всё - ты безгрешен:
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Флажки на удачу. Иногда их вешают не просто хаотично, а сооружают композицию:
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Непальские горы:
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Трашиянгце-дзонг:
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Ворк-аут площадка неподалеку от ступы с заточенной принцессой, выглядит некоторой иронией:
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А вот собственно и сама ступа:
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Индийцы до сих пор приезжают к этой ступе, чтобы воздать честь землячке, избавившей целую страну от злых духов:
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Ведра и огнетушители. В любом дзонге и монастыре серьезно относятся к огню - одна искра и все дерево загорится:
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А в целом Трашиянгце - небольшой поселок на три тысячи человек. На улице установлены контейнеры для сбора пластика:
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Хотя, конечно, есть к чему стремиться - на задворках можно найти кучу пустых бутылок:
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Я уже рассказывал что в Бутане огромное количество собак, но столько, сколько их в Трашиянгце, я раньше не видел. Переодически они затягивают долгий "перелай" друг с другом и начинают бегать стаями:
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Пара уличных зарисовок:
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Строительство домов в Бутане делится на 4 этапа: фундамент, окна, стены и крыша. И именно в такой последовательности:
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Обед у нас проходил - ни за что не догадаетесь где, - в караоке-клубе! К сожалению, время было раннее и бутанских песен мы не застали. А может и к счастью:
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Наша скромная трапеза:
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Говорят, можно бесконечно смотреть на воду и огонь, но я уверен, список этот не полон без гор...
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Выражаю благодарность за организацию моей программы компании Bhutan White Umbrella tours - единственному туроператору в Бутане с русскоговорящим гидом и персоналом. Страница компании в Фейсбуке.
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P.S. Помните, я писал о своих злоключениях с авиаперелетом по дороге в Бутан? Наконец, смонтировал об этом видео, посмотрите:
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а тут сколько дней она умирала? без воды неделю прожить можно... если кислород весь перекрыли - то как вариант - меньше мучалась!
А как всё-таки правильно: индиец или индус?
Я вот в Индии ничего "такого" не чувствовал...
Хмм, вроде страна Бутан, а горы Непальские... )))
надеюсь, что это сказка - хочу обратить внимание тех людей, кто иногда умеет думать, на тот факт, что сами люди - часто сами демоны и есть и такое издевательское предложение могли предложить только демоны и никак иначе. А другие позволили женщине замуровать себя живьем. Это разве по-человечески? Одни демоны принесли жертву другим демонам. Возможно, это всего-лишь легенда, но воспринимать ее нужно вот так. А вот принцесса - это человек в мире демонов.
Так замуровка принцессы помогла, или нет?
Ламы они такие, в их правление на Тибете провинившимся рубили руки и выкалывали глаза.