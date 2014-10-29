Почему Сталин не любил ковры и шторы?



У Сталина было 18 дач, и все они были зеленого цвета - будучи страшным параноиком, он старался замаскироваться под ландшафт. Одна из дач находилась прямо в центре Сочи на территории санатория "Зеленая роща". Мой старший сын интересуется политикой и настоял, чтобы мы зашли посмотреть, как отдыхал лидер Советского государства.

Сотрудники музея, как мне показалось, весьма симпатизируют Сталину. Хотя, поскольку люди приходят разные, в чувствах и оценках они сдержанны, но говорят о нем только хорошее...


Вид фасада дачи:

2.

Немаленькая, мягко говоря:

3.

В кабинете мало что осталось, шахматы стояли раньше на улице:

4.

Кинозал. Чтобы как-то наполнить пространство, сюда поставили стол и кровать - последняя оказалась очень узкой. Обратите внимание на шторы: говорят, во всех комнатах были короткие шторы, чтобы за ними нельзя было спрятаться. Еще утверждают, что раньше не было ковров по той же параноидальной причине - Сталин не любил, когда к нему тихо подходят:

5.

Все фильмы, которые выходили в прокат в Союзе, Сталин просматривал лично в этом кинозале:

6.

На столе вождя остался письменный прибор из серебра, подарок Мао Цзэдуна:

7.

Каминный зал:

8.

Свои портреты Сталин не любил (этот повесили здесь позднее):

9.

Бильярдная. Сталин играл с охраной, дворниками, но играл плохо. При этом не любил, когда ему поддаются, и, говорят, у охраны была своя стратегия - два раза проигрывать, один раз выигрывать:

10.

Бассейн с морской водой. Каждое утро сюда привозили несколько цистерн:

11.

Планы на будущее:

12.

После смерти вождя большая часть комплекса была переделана под гостиницу. Теперь любой желающий может остановиться в номерах этого исторического здания. На видео можно подробней рассмотреть интерьеры:



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    boristumentcev
    Тем прикольнее слышать высказывания неосталинистов о легендарной бытовой непритязательности и скромных запросах вождя. Одно только содержание всех сталинских дач вкупе с многотысячной охраной обходилось народу в безумные деньги. А переезды в одном из трёх бронепоездов, когда всякое движение на целом отделении ЖД прекращалось, пока не проследует состав с товарищем Сталиным, а на каждом перегоне выставлялось оцепление вооружённых красноармейцев?! Это жизнь фараона, не человека. Вот как у Путина сейчас.
    big_brotheruss
    Не перестают полыхать пердаки у креаклов))
    Величайший конечно был Человек, если даже после стольких лет после его смерти он либерастне покоя не дает))
    galadamor
    >> будучи страшным параноиком, он старался замаскироваться под ландшафт

    бля, ну пиздец...
    А еще у него была зеленая лампа - маскировался под елку

    >> Еще утверждают, что раньше не было ковров по той же параноидальной причине - Сталин не любил, когда к нему тихо подходят

    Мда....

    http://photos.wikimapia.org/p/00/00/80/34/85_1280.jpg
    http://magput.ru/pics/large/150448.jpg

    А еще Сталин приказывал дверь не смазывать, чтобы погромче скрипела
    leo_ma
    У Сталина было 18 дач, и все они были зеленого цвета - будучи страшным параноиком, он старался замаскироваться под ландшафт.
    =====================
    1. Паранойя Сталина - выдумка "шестдесятников", детей репрессированных "вождей". Он был мстителен и злопамятен.
    2. В целях маскировки Сталин носил зелёный китель и передвигался ползком :)

    Давайте помнить, что такого рода нелепые выдумки - на руку сталинистам, оправдывающим сталинские пресупления: что, мол, взять с больного человека - параноиком он был. Хотя параноик не смог бы перехитрить и перестрелять целую ораву совершенно здоровых и умных галдящих конкурентов.
    jonatreed
    ..ну ладно можно не любить Сталина за убийства и прочие преступления.
    Но всерьез говорить - у Сталина была избыточная параноя, поэтому все дачи зеленые - полный бред.
    Во-первых осмотрительность для Сталина и правда была не лишней - в конце концов его свои же и кокнули. Так что беспокоится можно было по всем логическим обоснованиям.
    А во вторых обвинять в параное Сталина, это примерно также как обвинят в психическом безумии Гитлера. Оба были очень даже разумны и даже поумнее некоторых блоггеров, не смотря на кровавость обоих.
    dmitryyyy
    Большие здания для первых лиц государства строят в целях безопасности, маленькое домишко легко уничтожить одним выстрелом из граника.
    pemolux
    интересно было бы узнать предназначение каждого предмета в письменном наборе. затруднилась определить)))
    А еще подумалось - чей портрет висит в кабинете у Путина?.. Неужели собственный?
    mnenie_mojo

    всё выглядит как-то подозрительно:
    всё больше и больше голосов в защиту Сталина,
    всё больше и больше заявлений, что насчёт кровавого диктатора Сталина "всёвраньё
    что происходит? дали отмашку сверху? можно опять восхвалять "отца всех времён и народов"
    очередной поворот на 180°?
    подготовка к усилению авторитарного режима в России?

  • 192 комментария
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