Почему Сталин не любил ковры и шторы?

minskblog Зачем же тогда столько ковров постелили и шторы длинные повесили? Нарушают историческую справедливость)) Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

iwonablecharc не было у Сталина 14 дач!



у сталина были одни стоптанные сапоги



и спал сталин на раскладушке в кабинете - всё о народе думал Ответить

Уровень выше

Ветвь дискуссии

Развернуть

Ссылка

crus2005 Что как то скромно и сверхбюджетно, особенно на фоне прошлых и настоящих главных лиц. Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

boristumentcev Тем прикольнее слышать высказывания неосталинистов о легендарной бытовой непритязательности и скромных запросах вождя. Одно только содержание всех сталинских дач вкупе с многотысячной охраной обходилось народу в безумные деньги. А переезды в одном из трёх бронепоездов, когда всякое движение на целом отделении ЖД прекращалось, пока не проследует состав с товарищем Сталиным, а на каждом перегоне выставлялось оцепление вооружённых красноармейцев?! Это жизнь фараона, не человека. Вот как у Путина сейчас. Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

electroslesar Сергей,день добрый. Подскажите а где вы прочитали что Сталин был страшным параноиком. Никогда просто не встречал такого. Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

diman75 Дак в зеленый цвет же все покрашено. Верный признак)

Теперь когда увидите человека в зеленой куртке, - сразу поймете в чем дело? Верно ведь))) Ответить

Уровень выше

Ветвь дискуссии

Развернуть

Ссылка

mad_mortigen Вывсеврети: трубка, китель и сапоги! А три миллиона в личном сейфе подбросил Чубайс! Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

kashtan11 очень скромно, даже для того времени

нынче считай у любого хлебного чиновника или прокурорского вполне себе золотой унитаз Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

big_brotheruss Не перестают полыхать пердаки у креаклов))

Величайший конечно был Человек, если даже после стольких лет после его смерти он либерастне покоя не дает)) Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

galadamor



бля, ну пиздец...

А еще у него была зеленая лампа - маскировался под елку



>> Еще утверждают, что раньше не было ковров по той же параноидальной причине - Сталин не любил, когда к нему тихо подходят



Мда....



http://photos.wikimapia.org/p/00/00/8 0/34/85_1280.jpg

http://magput.ru/pics/large/150448.jpg



А еще Сталин приказывал дверь не смазывать, чтобы погромче скрипела >> будучи страшным параноиком, он старался замаскироваться под ландшафтбля, ну пиздец...А еще у него была зеленая лампа - маскировался под елку>> Еще утверждают, что раньше не было ковров по той же параноидальной причине - Сталин не любил, когда к нему тихо подходятМда....А еще Сталин приказывал дверь не смазывать, чтобы погромче скрипела Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

catsapp Как такое может быть: страшный тиран и людоед запустил в космос человека! ?

Как это понимать? У него были планы создать Гулаги на Луне? Ответить

Уровень выше

Ветвь дискуссии

Развернуть

Ссылка

leo_ma У Сталина было 18 дач, и все они были зеленого цвета - будучи страшным параноиком, он старался замаскироваться под ландшафт.

=====================

1. Паранойя Сталина - выдумка "шестдесятников", детей репрессированных "вождей". Он был мстителен и злопамятен.

2. В целях маскировки Сталин носил зелёный китель и передвигался ползком :)



Давайте помнить, что такого рода нелепые выдумки - на руку сталинистам, оправдывающим сталинские пресупления: что, мол, взять с больного человека - параноиком он был. Хотя параноик не смог бы перехитрить и перестрелять целую ораву совершенно здоровых и умных галдящих конкурентов. Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

catsapp параноики это те кто после 60 лет после смерти Сталина кричат: ужас ужас Сталин Сталин!



Edited at 2017-03-06 12:59 (UTC) Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

infinityall В абхазии дача его рядом с Горбачевской. Выглядит сараем в сравнении с горбачевской :) Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

jonatreed ..ну ладно можно не любить Сталина за убийства и прочие преступления.

Но всерьез говорить - у Сталина была избыточная параноя, поэтому все дачи зеленые - полный бред.

Во-первых осмотрительность для Сталина и правда была не лишней - в конце концов его свои же и кокнули. Так что беспокоится можно было по всем логическим обоснованиям.

А во вторых обвинять в параное Сталина, это примерно также как обвинят в психическом безумии Гитлера. Оба были очень даже разумны и даже поумнее некоторых блоггеров, не смотря на кровавость обоих. Ответить

Уровень выше

Ветвь дискуссии



Ссылка

vermishel69 И как называется эта гостиница? По чем номера? Включен ли в программу призрак Сталина? Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

sweiksolder иоська до смерти боялся обыкновенной моли Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

nschee Это у Медведева дачи, а Сталин на государственных дачах отдыхал. Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

dmitryyyy Большие здания для первых лиц государства строят в целях безопасности, маленькое домишко легко уничтожить одним выстрелом из граника. Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

pemolux интересно было бы узнать предназначение каждого предмета в письменном наборе. затруднилась определить)))

А еще подумалось - чей портрет висит в кабинете у Путина?.. Неужели собственный? Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

mnenie_mojo

всё выглядит как-то подозрительно:

всё больше и больше голосов в защиту Сталина,

всё больше и больше заявлений, что насчёт кровавого диктатора Сталина "всёвраньё

что происходит? дали отмашку сверху? можно опять восхвалять "отца всех времён и народов"

очередной поворот на 180°?

подготовка к усилению авторитарного режима в России?



Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

diver61 Во сколько сейчас России обходится содержание кремлевских недомерков и их свиты ?

Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка