Почему Сталин не любил ковры и шторы?
У Сталина было 18 дач, и все они были зеленого цвета - будучи страшным параноиком, он старался замаскироваться под ландшафт. Одна из дач находилась прямо в центре Сочи на территории санатория "Зеленая роща". Мой старший сын интересуется политикой и настоял, чтобы мы зашли посмотреть, как отдыхал лидер Советского государства.
Сотрудники музея, как мне показалось, весьма симпатизируют Сталину. Хотя, поскольку люди приходят разные, в чувствах и оценках они сдержанны, но говорят о нем только хорошее...
Вид фасада дачи:
2.
Немаленькая, мягко говоря:
3.
В кабинете мало что осталось, шахматы стояли раньше на улице:
4.
Кинозал. Чтобы как-то наполнить пространство, сюда поставили стол и кровать - последняя оказалась очень узкой. Обратите внимание на шторы: говорят, во всех комнатах были короткие шторы, чтобы за ними нельзя было спрятаться. Еще утверждают, что раньше не было ковров по той же параноидальной причине - Сталин не любил, когда к нему тихо подходят:
5.
Все фильмы, которые выходили в прокат в Союзе, Сталин просматривал лично в этом кинозале:
6.
На столе вождя остался письменный прибор из серебра, подарок Мао Цзэдуна:
7.
Каминный зал:
8.
Свои портреты Сталин не любил (этот повесили здесь позднее):
9.
Бильярдная. Сталин играл с охраной, дворниками, но играл плохо. При этом не любил, когда ему поддаются, и, говорят, у охраны была своя стратегия - два раза проигрывать, один раз выигрывать:
10.
Бассейн с морской водой. Каждое утро сюда привозили несколько цистерн:
11.
Планы на будущее:
12.
После смерти вождя большая часть комплекса была переделана под гостиницу. Теперь любой желающий может остановиться в номерах этого исторического здания. На видео можно подробней рассмотреть интерьеры:
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у сталина были одни стоптанные сапоги
и спал сталин на раскладушке в кабинете - всё о народе думал
Ха-ха. :)
Теперь когда увидите человека в зеленой куртке, - сразу поймете в чем дело? Верно ведь)))
весьма похоже, кстати
http://tchaykovsky.info/blog_b/elip
нынче считай у любого хлебного чиновника или прокурорского вполне себе золотой унитаз
жаль что так поздно он издох
Величайший конечно был Человек, если даже после стольких лет после его смерти он либерастне покоя не дает))
бля, ну пиздец...
А еще у него была зеленая лампа - маскировался под елку
>> Еще утверждают, что раньше не было ковров по той же параноидальной причине - Сталин не любил, когда к нему тихо подходят
Мда....
http://photos.wikimapia.org/p/00/00/8
http://magput.ru/pics/large/150448.jpg
А еще Сталин приказывал дверь не смазывать, чтобы погромче скрипела
Как это понимать? У него были планы создать Гулаги на Луне?
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1. Паранойя Сталина - выдумка "шестдесятников", детей репрессированных "вождей". Он был мстителен и злопамятен.
2. В целях маскировки Сталин носил зелёный китель и передвигался ползком :)
Давайте помнить, что такого рода нелепые выдумки - на руку сталинистам, оправдывающим сталинские пресупления: что, мол, взять с больного человека - параноиком он был. Хотя параноик не смог бы перехитрить и перестрелять целую ораву совершенно здоровых и умных галдящих конкурентов.
Доля историк, начался и закончился еще в посте о "Урановых рудниках".
Edited at 2017-03-06 12:59 (UTC)
"Сталин" - имя нарицательное
Но всерьез говорить - у Сталина была избыточная параноя, поэтому все дачи зеленые - полный бред.
Во-первых осмотрительность для Сталина и правда была не лишней - в конце концов его свои же и кокнули. Так что беспокоится можно было по всем логическим обоснованиям.
А во вторых обвинять в параное Сталина, это примерно также как обвинят в психическом безумии Гитлера. Оба были очень даже разумны и даже поумнее некоторых блоггеров, не смотря на кровавость обоих.
И как называется эта гостиница? По чем номера? Включен ли в программу призрак Сталина?
А еще подумалось - чей портрет висит в кабинете у Путина?.. Неужели собственный?
всё выглядит как-то подозрительно:
всё больше и больше голосов в защиту Сталина,
всё больше и больше заявлений, что насчёт кровавого диктатора Сталина "всёвраньё
что происходит? дали отмашку сверху? можно опять восхвалять "отца всех времён и народов"
очередной поворот на 180°?
подготовка к усилению авторитарного режима в России?