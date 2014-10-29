Сталинская дорога-призрак на Крайнем Севере

Немалая часть нашей страны была построена силами пленных немцев и заключенных. И не надо быть историком, чтобы знать этот факт — во многих городах, особенно в Сибири, есть целые районы, возведенные "из-под палки". Но не всем амбициозным советским стройкам было суждено закончиться успехом.В 1947 году Сталин задумал построить Трансполярную магистраль, дублирующую Северный морской путь по земле. Над сооружением дороги работали 80 000 человек, в основном заключенные. Качество укладки полотна было очень низким, не попадающим даже под классификацию легких железнодорожных путей. Спустя шесть лет после начала работ умер Сталин и объявили амнистию. Было освобождено около 1 200 000 заключенных. Основная масса работавших на Трансполярной стройке попали под амнистию и также были освобождены. В тот же месяц правительство приняло решение об остановке всех работ, и построенные участки оказались заброшенными.Стоимость незавершенного строительства была оценена в 1,8 миллиарда рублей. Эти деньги, а главное, силы и жизни людей оказались выброшены на холодный северный ветер. Сегодня об этом напоминают лишь заброшенные в снегах бараки по пути из Нового Уренгоя в Салехард...От Нового Уренгоя до Надыма идет хорошая асфальтированная дорога:3.Правда, пейзаж не отличается разнообразием:4.По пути было замечено нечто, отдаленно напоминающее европейские rest area — площадки, где можно съехать с дороги, размять ноги и отдохнуть. Это, конечно, самый базовый вариант, но отличное начало. Главное, чтобы это стало тенденцией по всей стране:5.Надым — небольшой городок между Уренгоем и Салехардом:6.На въезде стоит мамонт. Вообще, мамонты стоят везде на Севере России, от Ханты-Мансийска до Якутска. Их можно назвать негласным символом этого региона:7.Как и Уренгой, Надым оказался весьма симпатичным и современным городом. Вот что газ животворящий делает:8.В центре стоят новые многоэтажки (ну, если сравнивать с другими северными городами, где преобладают двух-трехэтажные дома барачного типа):9.Некоторые довольно оригинально раскрашены:10.Обедали в грузинском (!) ресторане, который был спрятан на отшибе в каких-то гаражах. Зато внутри оказалось все очень красиво и, что важно, вкусно:11.Наши экспедиционные куртки привнесли в гардероб некоторое оживление. Обратите внимание на таксофон с тремя кнопками: "Такси эконом", "Такси комфорт" и "Экстренный вызов":12.В Надыме асфальт заканчивается и начинается "зимник" — дорога, существующая только зимой, когда все болото замерзает. Перед тем как заехать на зимник, необходимо зарегистрироваться. Точно такую же процедуру надо пройти на съезде с дороги. Это делают для того, чтобы власти знали, сколько человек находится на зимнике, и принимали меры по их спасению в случае "недоезда" до выездной контрольной точки:13.Зашел к мужикам в сторожку и сфотографировал карту автозимника Салехард — Надым:14.Весь зимник идет вдоль сталинской 501-й стройки:15.501-я стройка — часть магистрали Салехард — Игарка:16.Почти вся дорога заброшена. Построенное полотно, насыпь, мосты, лагеря и поселки разрушаются от времени. Мы вышли из машин, чтобы посмотреть артефакты того времени, и нашли портрет Сталина. Сталин оказался бережно упакован в пленку, кто его тут повесил — загадка. Под портретом написано: "Несите службу бдительно, я слежу за вами". Этот бережно упакованный портрет весьма кощунственно смотрится перед входом в бараки, в которых жили и умирали заключенные:18.Бараки строителей занесены снегом, но вокруг мы нашли вытоптанную тропинку:19.Значит, не одни мы интересуемся историей. Хотя мне сложно представить дальнобойщиков, останавливающихся тут, чтобы посмотреть на сталинские бараки, а туристы на этом зимнике появляются, мягко скажем, не часто:20.Внутри жутковато. Это жилой корпус. Тут видны остатки нар, на которых спали заключенные:21.Много сигарет, хлеба и пустых бутылок водки. Их оставляют в память о погибших:22.Сложно представить, как люди жили и работали здесь шесть лет:23.Кажется, достаточно недели в этом безжизненном пейзаже, чтобы сойти с ума:24.25.Заправка на зимнике. Останавливаться не стали, показалось, что она нерабочая:26.К ночи показались огни Салехарда:27.28.Об этом городе подробно расскажу в следующем посте. А пока предлагаю посмотреть видео о Новом Уренгое:Stay Tuned!