Сталинская дорога-призрак на Крайнем Севере



Немалая часть нашей страны была построена силами пленных немцев и заключенных. И не надо быть историком, чтобы знать этот факт — во многих городах, особенно в Сибири, есть целые районы, возведенные "из-под палки". Но не всем амбициозным советским стройкам было суждено закончиться успехом.

В 1947 году Сталин задумал построить Трансполярную магистраль, дублирующую Северный морской путь по земле. Над сооружением дороги работали 80 000 человек, в основном заключенные. Качество укладки полотна было очень низким, не попадающим даже под классификацию легких железнодорожных путей. Спустя шесть лет после начала работ умер Сталин и объявили амнистию. Было освобождено около 1 200 000 заключенных. Основная масса работавших на Трансполярной стройке попали под амнистию и также были освобождены. В тот же месяц правительство приняло решение об остановке всех работ, и построенные участки оказались заброшенными.

Стоимость незавершенного строительства была оценена в 1,8 миллиарда рублей. Эти деньги, а главное, силы и жизни людей оказались выброшены на холодный северный ветер. Сегодня об этом напоминают лишь заброшенные в снегах бараки по пути из Нового Уренгоя в Салехард...




От Нового Уренгоя до Надыма идет хорошая асфальтированная дорога:

3.

Правда, пейзаж не отличается разнообразием:

4.

По пути было замечено нечто, отдаленно напоминающее европейские rest area — площадки, где можно съехать с дороги, размять ноги и отдохнуть. Это, конечно, самый базовый вариант, но отличное начало. Главное, чтобы это стало тенденцией по всей стране:

5.

Надым — небольшой городок между Уренгоем и Салехардом:

6.

На въезде стоит мамонт. Вообще, мамонты стоят везде на Севере России, от Ханты-Мансийска до Якутска. Их можно назвать негласным символом этого региона:

7.

Как и Уренгой, Надым оказался весьма симпатичным и современным городом. Вот что газ животворящий делает:

8.

В центре стоят новые многоэтажки (ну, если сравнивать с другими северными городами, где преобладают двух-трехэтажные дома барачного типа):

9.

Некоторые довольно оригинально раскрашены:

10.

Обедали в грузинском (!) ресторане, который был спрятан на отшибе в каких-то гаражах. Зато внутри оказалось все очень красиво и, что важно, вкусно:

11.

Наши экспедиционные куртки привнесли в гардероб некоторое оживление. Обратите внимание на таксофон с тремя кнопками: "Такси эконом", "Такси комфорт" и "Экстренный вызов":

12.

В Надыме асфальт заканчивается и начинается "зимник" — дорога, существующая только зимой, когда все болото замерзает. Перед тем как заехать на зимник, необходимо зарегистрироваться. Точно такую же процедуру надо пройти на съезде с дороги. Это делают для того, чтобы власти знали, сколько человек находится на зимнике, и принимали меры по их спасению в случае "недоезда" до выездной контрольной точки:

13.

Зашел к мужикам в сторожку и сфотографировал карту автозимника Салехард — Надым:

14.

Весь зимник идет вдоль сталинской 501-й стройки:

15.

501-я стройка — часть магистрали Салехард — Игарка:

16.

Почти вся дорога заброшена. Построенное полотно, насыпь, мосты, лагеря и поселки разрушаются от времени. Мы вышли из машин, чтобы посмотреть артефакты того времени, и нашли портрет Сталина. Сталин оказался бережно упакован в пленку, кто его тут повесил — загадка. Под портретом написано: "Несите службу бдительно, я слежу за вами". Этот бережно упакованный портрет весьма кощунственно смотрится перед входом в бараки, в которых жили и умирали заключенные:

18.

Бараки строителей занесены снегом, но вокруг мы нашли вытоптанную тропинку:

19.

Значит, не одни мы интересуемся историей. Хотя мне сложно представить дальнобойщиков, останавливающихся тут, чтобы посмотреть на сталинские бараки, а туристы на этом зимнике появляются, мягко скажем, не часто:

20.

Внутри жутковато. Это жилой корпус. Тут видны остатки нар, на которых спали заключенные:

21.

Много сигарет, хлеба и пустых бутылок водки. Их оставляют в память о погибших:

22.

Сложно представить, как люди жили и работали здесь шесть лет:

23.

Кажется, достаточно недели в этом безжизненном пейзаже, чтобы сойти с ума:

24.

25.

Заправка на зимнике. Останавливаться не стали, показалось, что она нерабочая:

26.

К ночи показались огни Салехарда:

27.

28.

Об этом городе подробно расскажу в следующем посте. А пока предлагаю посмотреть видео о Новом Уренгое:



Stay Tuned!


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    19red_star51
    Там еще раньще басмачей работать пригнами.Потом пошла 58я ,потом бандеровцы,полицаи прочая сволочь.Брат моей бабушки с 37 по 47 там отмотал,по статье "вредительство"(как выяснилось потом,написавший донос при немцах был полицаем),о войне узнали только в 43м,когда пришел этап с немецкими пособниками.
    А сегодня тоже есть контингент для стройки -первый этап-восстановление зон,второй и т д-строительство ж/дороги
    Дудинка -Анадырь.Хоть какая то польза от них будет.
    beard69
    "Эффективный менеджер" закопал в сугроб миллиарды денег и миллионы человеческих жизней. И все это в не самое легкое и денежное время.
    respect_youself
    Не понимаю, откуда такая жалость к заключенным, тем более фашистам. Я считаю зеки и сейчас должны постоянно что-то строить, особенно рецидивисты.
    danitta
    мне кажется, пустые бутылки оставляют совсем не из памяти о погибших:(
    а место действительно жутковатое. Но что делать, это север.
    pocketgnome
    На самом деле, тут, на севере, не все так плохо, в нем есть своя прелесть, одни только северные сияния над белой пустыней чего стоят.. и, кстати, под ним все эти жуткие места обретают какую-то свою романтику и красоту :)
    chuk_and_gek
    безотносительно сталина/гулага/проч.- очень жаль, что недостроили. как и тоннель на Сахалин. чисто с логистической и технической точки зрения.

    Edited at 2017-03-10 07:33 (UTC)
    Алекс Нилов
    Спасибо, кэп)
    Был фильм по Россия24, не соврать, посвящщенный этой стройке.
    А вообще, усатый был прозорлив, как чувствовал, что в недрах Западной сибири откроют такие залежи богатств.
    uncle_ghost
    Блогеры поделили планетку на сферы влияния. Доле досталась северная часть, похоже.
    Или так понравилось на северах, что веником не выгонишь?
    zloy_bonifaciy
    Главное не забывать - что прежде чем стать "пленными", которые чего-то там строили -- эти немцы были военными, которые значительную часть этой же самой страны разрушили.
    sharikowa
    А куда было уголовников, на курорт посылать? Тогда курорты для них еще не выдумали, да и не во всех странах даже сейчас есть курорты для Брейвиков.
    Что же касается недостроя: в сожалению, не все проекты удается завершить. И так было не только в СССР, примеров выброшенных на ветер денег полно, причем гораздо более масштабных.
    takoe_nebo
    СССР изначально был построен как эусоциальное государство, наподобие колонии насекомых. Главная цель такого государства - сохранение матки (Ленина, Сталина, далее по списку) в целости и безопасности. Все остальные особи никакой самостоятельной ценности не имеют
    riki_aka_brad
    Ну наконец-то что-то интересное. А то все хрень какая-то про дорогие отели.

    Едут такие богатеи на американских машинах, философствуют. Развлекаются в снегах матушки-Расеи, а то багамы-то обрыбли уже. Рекламу попой отрабатывают))
    fabiy_maksim
    Смертность в ГУЛАГ после войны ниже чем на воле...
    А в том что 1.8 миллиарда рублей оказались выброшены на ветер вряд ли виноват Сталин, верно?
    двух-трехэтажные дома барачного типа
    mackar1962
    Разве бывают бараки многоэтажными? А занавески хоть есть, мужская-женская половина? Как это можно на воле жить в общем помещении в наше время? Да пусть это будет крайнейший север и получка как у Сечина, но бараки!
    alexs12345
    Барак, похоже, немецкой постройки. Отштукатурено изнутри и снаружи. У меня в соседстве похожий (только в хорошем состоянии) стоит, тоже немцы строили.
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