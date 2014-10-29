Сталинская дорога-призрак на Крайнем Севере
Немалая часть нашей страны была построена силами пленных немцев и заключенных. И не надо быть историком, чтобы знать этот факт — во многих городах, особенно в Сибири, есть целые районы, возведенные "из-под палки". Но не всем амбициозным советским стройкам было суждено закончиться успехом.
В 1947 году Сталин задумал построить Трансполярную магистраль, дублирующую Северный морской путь по земле. Над сооружением дороги работали 80 000 человек, в основном заключенные. Качество укладки полотна было очень низким, не попадающим даже под классификацию легких железнодорожных путей. Спустя шесть лет после начала работ умер Сталин и объявили амнистию. Было освобождено около 1 200 000 заключенных. Основная масса работавших на Трансполярной стройке попали под амнистию и также были освобождены. В тот же месяц правительство приняло решение об остановке всех работ, и построенные участки оказались заброшенными.
Стоимость незавершенного строительства была оценена в 1,8 миллиарда рублей. Эти деньги, а главное, силы и жизни людей оказались выброшены на холодный северный ветер. Сегодня об этом напоминают лишь заброшенные в снегах бараки по пути из Нового Уренгоя в Салехард...
От Нового Уренгоя до Надыма идет хорошая асфальтированная дорога:
3.
Правда, пейзаж не отличается разнообразием:
4.
По пути было замечено нечто, отдаленно напоминающее европейские rest area — площадки, где можно съехать с дороги, размять ноги и отдохнуть. Это, конечно, самый базовый вариант, но отличное начало. Главное, чтобы это стало тенденцией по всей стране:
5.
Надым — небольшой городок между Уренгоем и Салехардом:
6.
На въезде стоит мамонт. Вообще, мамонты стоят везде на Севере России, от Ханты-Мансийска до Якутска. Их можно назвать негласным символом этого региона:
7.
Как и Уренгой, Надым оказался весьма симпатичным и современным городом. Вот что газ животворящий делает:
8.
В центре стоят новые многоэтажки (ну, если сравнивать с другими северными городами, где преобладают двух-трехэтажные дома барачного типа):
9.
Некоторые довольно оригинально раскрашены:
10.
Обедали в грузинском (!) ресторане, который был спрятан на отшибе в каких-то гаражах. Зато внутри оказалось все очень красиво и, что важно, вкусно:
11.
Наши экспедиционные куртки привнесли в гардероб некоторое оживление. Обратите внимание на таксофон с тремя кнопками: "Такси эконом", "Такси комфорт" и "Экстренный вызов":
12.
В Надыме асфальт заканчивается и начинается "зимник" — дорога, существующая только зимой, когда все болото замерзает. Перед тем как заехать на зимник, необходимо зарегистрироваться. Точно такую же процедуру надо пройти на съезде с дороги. Это делают для того, чтобы власти знали, сколько человек находится на зимнике, и принимали меры по их спасению в случае "недоезда" до выездной контрольной точки:
13.
Зашел к мужикам в сторожку и сфотографировал карту автозимника Салехард — Надым:
14.
Весь зимник идет вдоль сталинской 501-й стройки:
15.
501-я стройка — часть магистрали Салехард — Игарка:
16.
Почти вся дорога заброшена. Построенное полотно, насыпь, мосты, лагеря и поселки разрушаются от времени. Мы вышли из машин, чтобы посмотреть артефакты того времени, и нашли портрет Сталина. Сталин оказался бережно упакован в пленку, кто его тут повесил — загадка. Под портретом написано: "Несите службу бдительно, я слежу за вами". Этот бережно упакованный портрет весьма кощунственно смотрится перед входом в бараки, в которых жили и умирали заключенные:
18.
Бараки строителей занесены снегом, но вокруг мы нашли вытоптанную тропинку:
19.
Значит, не одни мы интересуемся историей. Хотя мне сложно представить дальнобойщиков, останавливающихся тут, чтобы посмотреть на сталинские бараки, а туристы на этом зимнике появляются, мягко скажем, не часто:
20.
Внутри жутковато. Это жилой корпус. Тут видны остатки нар, на которых спали заключенные:
21.
Много сигарет, хлеба и пустых бутылок водки. Их оставляют в память о погибших:
22.
Сложно представить, как люди жили и работали здесь шесть лет:
23.
Кажется, достаточно недели в этом безжизненном пейзаже, чтобы сойти с ума:
24.
25.
Заправка на зимнике. Останавливаться не стали, показалось, что она нерабочая:
26.
К ночи показались огни Салехарда:
27.
28.
Об этом городе подробно расскажу в следующем посте. А пока предлагаю посмотреть видео о Новом Уренгое:
Stay Tuned!
Подписывайтесь на мой канал в Youtube
Подписывайтесь на обновления в ЖЖ
ССЫЛКИ НА МОИ СОЦСЕТИ
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
✈ Бесплатная поездка на Uber
✈ Лучшие цены на отели
✈ Лучшая симка для путешествий
✈ Лучший подбор туров
✈ Лучшая медстраховка
✈ Лучший кэшбек
✈ Лучшие цены на ЖД билеты
✈ Лучший интернет-магазин
Edited at 2017-03-10 06:07 (UTC)
А сегодня тоже есть контингент для стройки -первый этап-восстановление зон,второй и т д-строительство ж/дороги
Дудинка -Анадырь.Хоть какая то польза от них будет.
А ты что должен?
а место действительно жутковатое. Но что делать, это север.
Edited at 2017-03-10 07:33 (UTC)
Был фильм по Россия24, не соврать, посвящщенный этой стройке.
А вообще, усатый был прозорлив, как чувствовал, что в недрах Западной сибири откроют такие залежи богатств.
Или так понравилось на северах, что веником не выгонишь?
Нулик потретялся.
Нулик потерялся.
Edited at 2017-03-10 08:01 (UTC)
Re: Нулик потретялся.
Что же касается недостроя: в сожалению, не все проекты удается завершить. И так было не только в СССР, примеров выброшенных на ветер денег полно, причем гораздо более масштабных.
Едут такие богатеи на американских машинах, философствуют. Развлекаются в снегах матушки-Расеи, а то багамы-то обрыбли уже. Рекламу попой отрабатывают))
А в том что 1.8 миллиарда рублей оказались выброшены на ветер вряд ли виноват Сталин, верно?
двух-трехэтажные дома барачного типа
Re: двух-трехэтажные дома барачного типа
Женщины сидели отдельно.