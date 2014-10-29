Ненецкая девочка-пингвинчик Соня из Салехарда

Всем недовольным жизнью, судьбой и погодой надо обязательно провести пару часов с ненцами-кочевниками на Крайнем Севере. Вот уж где жизнь не сахар. Им, конечно, по-своему проще и легче — все-таки они выросли в этих условиях и других не знают. Но простому городскому обывателю это кажется чем-то сродни фильму "Выживший".Кульминацией нашей поездки по Ямалу стала встреча с девочкой Соней, которая покорила весь интернет. Глядя на ее озорные глазки и нелепую беготню, сложно удержаться от улыбки. В этом посте я расскажу, как живет Сонино семейство и как получилось это веселое видео...Салехард — единственный город в мире, находящийся непосредственно на полярном круге:3.Гигантский памятник мамонту, который стоит на въезде в город, по случаю зимы наряжен в новогоднюю шубу. Выглядит смешно:4.Выставка самолетов-ветеранов Ямальского аэрофлота:5.В городе полным ходом идет строительство гигантского храма. Строят монолитом, его буквально наливают из бетона:6.Дом правительства:7.Гостиница "Юрибей" получила свое название в честь местной реки:8.Вантовый мост "Факел" немного похож на Живописный мост в Москве. Раньше наверху работал ресторан (хороший вид, а кухня так себе), правда, сейчас закрыт:9.Ненцы приезжают в Салехард торговать ягодами, олениной и замороженной рыбой. Стихийные рынки возникают в людных местах:10.Ягоды выглядят очень вкусно:11.Ненцы стоят неподалеку от города:12.Есть два сезона, когда они кочуют особенно активно, — весна и осень. Эти стоят уже полмесяца и к середине апреля стартанут на 300 км на север. В день они обычно проходят 20-40 км, на ночь ставят чум, утром разбирают его и идут дальше. В зависимости от погоды могут стоять больше одного дня. На лето встают на месяц-два:13.Фотографироваться аборигены наотрез отказались, зато дали поснимать свою стоянку:14.15.Нарды со скарбом — это что-то вроде наших шкафов. Тут запечатаны всякие вещи, которые могут пригодиться для жизни. По словам нашего гида, внутри вполне могут быть 300 буханок хлеба или сотня банок сгущенки:16.При хорошей погоде семья может построить чум в течение часа с небольшим. Чум состоит из 40 шестов, посредине печь и труба. Шкуры укладывают в два слоя, и их очень много: 40 шкур с одной стороны, 40 — с другой и еще столько же вторым слоем. В чуме, как правило, ночует от 2 до 6 человек, но может вполне набиться и 16. Внутри есть шторки, которые разделяют чум на отдельные "комнатки".Все "стройматериалы" возят с собой — отдельно шесты, отдельно шкуры. Олений обоз называется аргиш:17.На вершине чума есть небольшое отверстие, оно используется как форточка. Длинной палкой ее можно открыть или закрыть. Кстати, ближе к северу, где уже совсем нет деревьев, иногда топят сухой щукой:18.Наверху греется щенок, которого притягивает теплый воздух из чума:19.Оленьи шкуры:20.Тут живут две семьи. Ненцы передвигаются на оленьих упряжках, застеленных шкурами:21.22.Стадо пасется недалеко от стоянки:23.Олени совсем не боятся людей, даже напротив — проявляют интерес:24.Кстати, я заметил странный феномен — олени реагируют на айфон в оригинальном красном чехле. Они равнодушны к причмокиваниям и призывам, но, как кролики к удаву, тянутся к смартфону:25.26.Как я уже сказал, ненцы были против фотографирования и категорически запретили заходить в чум. Зато продали нам замороженной оленины:27.28.И тут вдруг появилась Соня — милая девчонка, наряженная как капуста и оттого похожая на пингвинчика:29.Я сделал пару кадров на фотоаппарат, а потом решил поснимать видео:30.Развернул на камере экран, чтобы Соня могла видеть свое изображение, как в зеркале. После этого она залилась смехом:31.32.Так что Соня не "работала на камеру" — я вообще полагаю, что она ее видела впервые и просто веселилась от самой себя:33.34.Остается пожелать нам всем таких искренних и позитивных эмоций в любых обстоятельствах! Stay Tuned!Удобный поисковик дешевых авиабилетов: