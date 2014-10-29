Ненецкая девочка-пингвинчик Соня из Салехарда



Всем недовольным жизнью, судьбой и погодой надо обязательно провести пару часов с ненцами-кочевниками на Крайнем Севере. Вот уж где жизнь не сахар. Им, конечно, по-своему проще и легче — все-таки они выросли в этих условиях и других не знают. Но простому городскому обывателю это кажется чем-то сродни фильму "Выживший".

Кульминацией нашей поездки по Ямалу стала встреча с девочкой Соней, которая покорила весь интернет. Глядя на ее озорные глазки и нелепую беготню, сложно удержаться от улыбки. В этом посте я расскажу, как живет Сонино семейство и как получилось это веселое видео...





Салехард — единственный город в мире, находящийся непосредственно на полярном круге:

3.

Гигантский памятник мамонту, который стоит на въезде в город, по случаю зимы наряжен в новогоднюю шубу. Выглядит смешно:

4.

Выставка самолетов-ветеранов Ямальского аэрофлота:

5.

В городе полным ходом идет строительство гигантского храма. Строят монолитом, его буквально наливают из бетона:

6.

Дом правительства:

7.

Гостиница "Юрибей" получила свое название в честь местной реки:

8.

Вантовый мост "Факел" немного похож на Живописный мост в Москве. Раньше наверху работал ресторан (хороший вид, а кухня так себе), правда, сейчас закрыт:

9.

Ненцы приезжают в Салехард торговать ягодами, олениной и замороженной рыбой. Стихийные рынки возникают в людных местах:

10.

Ягоды выглядят очень вкусно:

11.

Ненцы стоят неподалеку от города:

12.

Есть два сезона, когда они кочуют особенно активно, — весна и осень. Эти стоят уже полмесяца и к середине апреля стартанут на 300 км на север. В день они обычно проходят 20-40 км, на ночь ставят чум, утром разбирают его и идут дальше. В зависимости от погоды могут стоять больше одного дня. На лето встают на месяц-два:

13.

Фотографироваться аборигены наотрез отказались, зато дали поснимать свою стоянку:

14.

15.

Нарды со скарбом — это что-то вроде наших шкафов. Тут запечатаны всякие вещи, которые могут пригодиться для жизни. По словам нашего гида, внутри вполне могут быть 300 буханок хлеба или сотня банок сгущенки:

16.

При хорошей погоде семья может построить чум в течение часа с небольшим. Чум состоит из 40 шестов, посредине печь и труба. Шкуры укладывают в два слоя, и их очень много: 40 шкур с одной стороны, 40 — с другой и еще столько же вторым слоем. В чуме, как правило, ночует от 2 до 6 человек, но может вполне набиться и 16. Внутри есть шторки, которые разделяют чум на отдельные "комнатки".

Все "стройматериалы" возят с собой — отдельно шесты, отдельно шкуры. Олений обоз называется аргиш:

17.

На вершине чума есть небольшое отверстие, оно используется как форточка. Длинной палкой ее можно открыть или закрыть. Кстати, ближе к северу, где уже совсем нет деревьев, иногда топят сухой щукой:

18.

Наверху греется щенок, которого притягивает теплый воздух из чума:

19.

Оленьи шкуры:

20.

Тут живут две семьи. Ненцы передвигаются на оленьих упряжках, застеленных шкурами:

21.

22.

Стадо пасется недалеко от стоянки:

23.

Олени совсем не боятся людей, даже напротив — проявляют интерес:

24.

Кстати, я заметил странный феномен — олени реагируют на айфон в оригинальном красном чехле. Они равнодушны к причмокиваниям и призывам, но, как кролики к удаву, тянутся к смартфону:

25.

26.

Как я уже сказал, ненцы были против фотографирования и категорически запретили заходить в чум. Зато продали нам замороженной оленины:

27.

28.

И тут вдруг появилась Соня — милая девчонка, наряженная как капуста и оттого похожая на пингвинчика:

29.

Я сделал пару кадров на фотоаппарат, а потом решил поснимать видео:

30.

Развернул на камере экран, чтобы Соня могла видеть свое изображение, как в зеркале. После этого она залилась смехом:

31.

32.

Так что Соня не "работала на камеру" — я вообще полагаю, что она ее видела впервые и просто веселилась от самой себя:

33.

34.

Остается пожелать нам всем таких искренних и позитивных эмоций в любых обстоятельствах! Stay Tuned!




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    sharikowa
    А почему не пустили в чумы?
    А запах там рядом какой? =) Ну, не знаю, у меня каждое место всегда ассоциируется с запахами и, вспоминая о какой-нибудь стране, поездке, доме - я прежде всего, вспоминаю запах.
    Суровая местность и жизнь, судя по фото...
    volobui
    Слегка сомневаюсь, что Салехард единственный город на ПК. По крайней мере, Рованиеме тоже претендует на это звание


    Насчет девочки Сони - прекрасный малыш. Надеюсь, до нее не доберутся липкие ручонки ювенальной юстиции, которых возмутит, что у девочки нет своей комнаты, пластмассовых игрушек и чего-то там еще
    elinelisky
    Если вдрег еще нет, скоро будут. Подрастет до школьного возраста и в интернат. У всех оленеводов дети в школьное время в интернате, на каникулы длинные - домой вертолетом, там родня встречает и по стойбищам развозит.
    Сереженька
    Kirill Troshchevskii
    То что ты пейсаешь даже половина не правда. Сужу по твоему посту о Новом Уренгое))).Я там ,если че живу уже 15 лет))) Такое впечатление, что ты и в городе то не был))).Продажный ты )))тип. Свои сказочные говновысеры для лохов пости.За свои слова легко могу ответить реальными фотками города.
    как занесло?
    Kirill Troshchevskii
    Ну а если чел типа проехал по городу и постит онем)))Чтобы понять ка город живет надо не по центральным улицам ездить. И про ненцев унылое говно . Даже 1% их реальной жизни не отражает.
    Вывод: Аффтар пропагандон.
    Счастливые лица ненецких детей)))
    Kirill Troshchevskii
    Я плакаль путешественник сраный. Про Сабетту читал -ржал.))) Пейши мне,обратную сторону медали покажу. Пусть твои читатели умилятся))))
    Влад Дражников
    Девочка очаровательная. А вот почему вас в чум не пустили - это странно. Я жил на Ямале в 70-х. (Тарко-Сале), недалеко от Салехарда. Ненцы в то время были весьма гостеприимны - "начальника" сажали в лучшем чуме на почетное место и угощали деликатесами - свежими, еще теплым мозгом и печенью оленя в свежей крови. ("товарися начальника" был мой отец-летчик, который раз в несколько месяцев привозил на стойбища продукты)
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