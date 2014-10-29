Ненецкая девочка-пингвинчик Соня из Салехарда
Всем недовольным жизнью, судьбой и погодой надо обязательно провести пару часов с ненцами-кочевниками на Крайнем Севере. Вот уж где жизнь не сахар. Им, конечно, по-своему проще и легче — все-таки они выросли в этих условиях и других не знают. Но простому городскому обывателю это кажется чем-то сродни фильму "Выживший".
Кульминацией нашей поездки по Ямалу стала встреча с девочкой Соней, которая покорила весь интернет. Глядя на ее озорные глазки и нелепую беготню, сложно удержаться от улыбки. В этом посте я расскажу, как живет Сонино семейство и как получилось это веселое видео...
Салехард — единственный город в мире, находящийся непосредственно на полярном круге:
3.
Гигантский памятник мамонту, который стоит на въезде в город, по случаю зимы наряжен в новогоднюю шубу. Выглядит смешно:
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Выставка самолетов-ветеранов Ямальского аэрофлота:
5.
В городе полным ходом идет строительство гигантского храма. Строят монолитом, его буквально наливают из бетона:
6.
Дом правительства:
7.
Гостиница "Юрибей" получила свое название в честь местной реки:
8.
Вантовый мост "Факел" немного похож на Живописный мост в Москве. Раньше наверху работал ресторан (хороший вид, а кухня так себе), правда, сейчас закрыт:
9.
Ненцы приезжают в Салехард торговать ягодами, олениной и замороженной рыбой. Стихийные рынки возникают в людных местах:
10.
Ягоды выглядят очень вкусно:
11.
Ненцы стоят неподалеку от города:
12.
Есть два сезона, когда они кочуют особенно активно, — весна и осень. Эти стоят уже полмесяца и к середине апреля стартанут на 300 км на север. В день они обычно проходят 20-40 км, на ночь ставят чум, утром разбирают его и идут дальше. В зависимости от погоды могут стоять больше одного дня. На лето встают на месяц-два:
13.
Фотографироваться аборигены наотрез отказались, зато дали поснимать свою стоянку:
14.
15.
Нарды со скарбом — это что-то вроде наших шкафов. Тут запечатаны всякие вещи, которые могут пригодиться для жизни. По словам нашего гида, внутри вполне могут быть 300 буханок хлеба или сотня банок сгущенки:
16.
При хорошей погоде семья может построить чум в течение часа с небольшим. Чум состоит из 40 шестов, посредине печь и труба. Шкуры укладывают в два слоя, и их очень много: 40 шкур с одной стороны, 40 — с другой и еще столько же вторым слоем. В чуме, как правило, ночует от 2 до 6 человек, но может вполне набиться и 16. Внутри есть шторки, которые разделяют чум на отдельные "комнатки".
Все "стройматериалы" возят с собой — отдельно шесты, отдельно шкуры. Олений обоз называется аргиш:
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На вершине чума есть небольшое отверстие, оно используется как форточка. Длинной палкой ее можно открыть или закрыть. Кстати, ближе к северу, где уже совсем нет деревьев, иногда топят сухой щукой:
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Наверху греется щенок, которого притягивает теплый воздух из чума:
19.
Оленьи шкуры:
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Тут живут две семьи. Ненцы передвигаются на оленьих упряжках, застеленных шкурами:
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Стадо пасется недалеко от стоянки:
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Олени совсем не боятся людей, даже напротив — проявляют интерес:
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Кстати, я заметил странный феномен — олени реагируют на айфон в оригинальном красном чехле. Они равнодушны к причмокиваниям и призывам, но, как кролики к удаву, тянутся к смартфону:
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Как я уже сказал, ненцы были против фотографирования и категорически запретили заходить в чум. Зато продали нам замороженной оленины:
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И тут вдруг появилась Соня — милая девчонка, наряженная как капуста и оттого похожая на пингвинчика:
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Я сделал пару кадров на фотоаппарат, а потом решил поснимать видео:
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Развернул на камере экран, чтобы Соня могла видеть свое изображение, как в зеркале. После этого она залилась смехом:
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Так что Соня не "работала на камеру" — я вообще полагаю, что она ее видела впервые и просто веселилась от самой себя:
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Остается пожелать нам всем таких искренних и позитивных эмоций в любых обстоятельствах! Stay Tuned!
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А запах там рядом какой? =) Ну, не знаю, у меня каждое место всегда ассоциируется с запахами и, вспоминая о какой-нибудь стране, поездке, доме - я прежде всего, вспоминаю запах.
Суровая местность и жизнь, судя по фото...
http://tchaykovsky.info/blog_b/syny
Лучше детей снимать чем про Индию.
и "лучше детей, чем сурово вскрывать недостатки аэропортового обслуживания" -)
Насчет девочки Сони - прекрасный малыш. Надеюсь, до нее не доберутся липкие ручонки ювенальной юстиции, которых возмутит, что у девочки нет своей комнаты, пластмассовых игрушек и чего-то там еще
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Но где?
Сереженька
обалдеть занесло вас !!!
как занесло?
Вывод: Аффтар пропагандон.
Счастливые лица ненецких детей)))
Ха ха ха
Re: Ха ха ха
жмот ты Серожа.
Шикраный пост! Спасибо.
Нарды - это игра такая настольная.
А у ненцев - нарты.
Еще и написал об этом несколько раз.
Вот я какой, обвел "дикарей" вокруг пальца.
Тьфу.