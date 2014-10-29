Как выращивают, собирают и готовят чай



Советский человек, как утверждает статистика, потреблял около 1,2 килограмма чая в год. После перестройки этот показатель рухнул вдвое. В принципе, неудивительно: люди в те времена с горя пили спирт "Рояль" и прочие легенды алкопрома. В нулевых ситуация устаканилась, и сегодня Россия вновь в тройке лидеров по чаепитию (после Индии и Китая).

Цейлон у моего ровесника ассоциируется в первую очередь с "чаем со слоном" — настоящим символом советской эпохи. Поэтому я не мог не посмотреть на процесс чайного производства в Шри-Ланке. Спойлер: со времен Советского Союза там, похоже, ничего не изменилось...




Прежде чем посмотреть на чай, предлагаю ужаснуться бутанским дорогам:



Цейлонские чайные плантации располагаются в горах, внизу для них слишком жарко. Хороший чай очень прихотлив, и его качество зависит от правильных агроклиматических зон:

3.

Чайные кусты растут сплошным полотном, лишь местами оно изрезано тропинками:

4.

Лесенка, словно на стадионе:

5.

6.

Про этот голубой поезд будет отдельный пост, пока не хочу раскрывать всех карт:

7.

В чай идут только молодые зеленые листочки, поэтому сборщики ходят изо дня в день по разным участкам плантации:

8.

Собирают круглый год, сбором в Шри-Ланке занято более трехсот тысяч человек. В основном это женщины:

9.

10.

На голове у сборщицы висит мешок, в который она укладывает листочки:

11.

12.

Для черного чая срывают только три верхних листочка, для зеленого — два, а для белого, самого дорогого чая, берут самый-самый нежный листок, собранный на рассвете, пока не сошла роса.

В среднем для изготовления одного килограмма чистого чая собирают четыре килограмма чайных листьев:

13.

В целях оптимизации процесса женщины сперва нарывают две охапки листочков в руки и только потом кладут их в мешок:

14.

15.

16.

Палкой отмечают общипанный куст и потом переходят к следующему:

17.

За женщинами присматривает мужик-бригадир. Работа у него не бей лежачего, он не прочь поболтать с туристами:

18.

Женщины тоже весьма расположены к иностранцам — едва достаешь камеру, как они начинают улыбаться, позировать и торговать лицом. Правда, после этого просят денег, и это немудрено — "чаевые" от туриста наверняка превосходят их дневной заработок:

19.

Собранный чай попадает на фабрику. На один конвейер кладут 1200 килограммов собранных листьев. Под конвейером идет теплый воздух (жгут каучуковое дерево). За сутки 1200 кг усушают до 600:

20.

Чтобы чай не сопрел, женщины ходят и постоянно переворачивают листья:

21.

Просохшие листочки относят на измельчение:

22.

23.

Рубят по старинке прессом и ножами:

24.

Специальный конвейер с решетками, сквозь которые просеивают чай. Крупные листики отправляют на повторное измельчение. Напоминает процесс на горнообогатительном комбинате:

25.

Затем чай проходит процесс ферментации. Листья раскладывают на столах и подвергают влажной термообработке. После ферментации чай досушивается в сушилке:

26.

На этом этапе чай обретает привычный потребителю вид:

27.

Затем в допотопном сепараторе хороший чай отделяют от мусора и веток:

28.

Вот тут наглядно виден результат:

29.

По идее, этот мусор и чайная пыль должны идти на удобрения, но многие производители делают из него пакетированный чай:

30.

И напоследок — главное. Даже не знаю, как сказать...

В общем, нет никакой принцессы Канди, которую рисовали на чайных коробках "Принцессы Канди". Канди — это просто город на Шри-Ланке, в окрестностях которого выращивают чай.

31.

Stay Tuned!

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    simonkartveli
    В советское время, самый главный поставщик, и очень хороший, один из лучших, был чай из Грузии, выращиваемый в основном в регионе Аджария. Потом решили увеличить сборы чая, ведь страна большая, начали применять механизированную уборку, изменили технологию приготовления, и качество сильно упало, только немного продолжали собирать ручным способом, несколько листков с веточки.
    Теперь производство потихоньку восстанавливается и везут грузинский чай, даже далеко на восток.
    starinfonic
    Пробовал разные виды чая в Доме Чая в Батуми, где-то в 1983 году, что рядом с набережной. Некоторые были вкусные. Была экскурсия для туристов на чайную плантацию в горах, там тоже видели сборщиц местных. Интересно, есть там еще такой Дом?
    sharikowa
    Тоже довелось побывать в Шри-Ланке пару лет назад, и тоже была на фабрике по производству чая! Все так! Очень интересные там аппараты, и от них так и веет стариной =)
    Муж оказался очень дотошным, долго выяснял у плохо говорящего на инглише экскурсовода, что же какой аппарат делает. В общем, достал беднягу =)
    А вот между чайными кустами мы не погуляли, жаль.
    o_avgust
    В Турции я решил посмотреть на чайные плантации.

    Ризе

    Ризе

    Ризе

    Просто невероятная трудолюбие. Тетка на костылях обрабатывала деляну у дороги, всего в несколько метров. Так проникся, что купил набор для заварки местного чая. И ниче так.

    Трабзон
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