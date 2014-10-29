Как выращивают, собирают и готовят чай
Советский человек, как утверждает статистика, потреблял около 1,2 килограмма чая в год. После перестройки этот показатель рухнул вдвое. В принципе, неудивительно: люди в те времена с горя пили спирт "Рояль" и прочие легенды алкопрома. В нулевых ситуация устаканилась, и сегодня Россия вновь в тройке лидеров по чаепитию (после Индии и Китая).
Цейлон у моего ровесника ассоциируется в первую очередь с "чаем со слоном" — настоящим символом советской эпохи. Поэтому я не мог не посмотреть на процесс чайного производства в Шри-Ланке. Спойлер: со времен Советского Союза там, похоже, ничего не изменилось...
Прежде чем посмотреть на чай, предлагаю ужаснуться бутанским дорогам:
Цейлонские чайные плантации располагаются в горах, внизу для них слишком жарко. Хороший чай очень прихотлив, и его качество зависит от правильных агроклиматических зон:
3.
Чайные кусты растут сплошным полотном, лишь местами оно изрезано тропинками:
4.
Лесенка, словно на стадионе:
5.
6.
Про этот голубой поезд будет отдельный пост, пока не хочу раскрывать всех карт:
7.
В чай идут только молодые зеленые листочки, поэтому сборщики ходят изо дня в день по разным участкам плантации:
8.
Собирают круглый год, сбором в Шри-Ланке занято более трехсот тысяч человек. В основном это женщины:
9.
10.
На голове у сборщицы висит мешок, в который она укладывает листочки:
11.
12.
Для черного чая срывают только три верхних листочка, для зеленого — два, а для белого, самого дорогого чая, берут самый-самый нежный листок, собранный на рассвете, пока не сошла роса.
В среднем для изготовления одного килограмма чистого чая собирают четыре килограмма чайных листьев:
13.
В целях оптимизации процесса женщины сперва нарывают две охапки листочков в руки и только потом кладут их в мешок:
14.
15.
16.
Палкой отмечают общипанный куст и потом переходят к следующему:
17.
За женщинами присматривает мужик-бригадир. Работа у него не бей лежачего, он не прочь поболтать с туристами:
18.
Женщины тоже весьма расположены к иностранцам — едва достаешь камеру, как они начинают улыбаться, позировать и торговать лицом. Правда, после этого просят денег, и это немудрено — "чаевые" от туриста наверняка превосходят их дневной заработок:
19.
Собранный чай попадает на фабрику. На один конвейер кладут 1200 килограммов собранных листьев. Под конвейером идет теплый воздух (жгут каучуковое дерево). За сутки 1200 кг усушают до 600:
20.
Чтобы чай не сопрел, женщины ходят и постоянно переворачивают листья:
21.
Просохшие листочки относят на измельчение:
22.
23.
Рубят по старинке прессом и ножами:
24.
Специальный конвейер с решетками, сквозь которые просеивают чай. Крупные листики отправляют на повторное измельчение. Напоминает процесс на горнообогатительном комбинате:
25.
Затем чай проходит процесс ферментации. Листья раскладывают на столах и подвергают влажной термообработке. После ферментации чай досушивается в сушилке:
26.
На этом этапе чай обретает привычный потребителю вид:
27.
Затем в допотопном сепараторе хороший чай отделяют от мусора и веток:
28.
Вот тут наглядно виден результат:
29.
По идее, этот мусор и чайная пыль должны идти на удобрения, но многие производители делают из него пакетированный чай:
30.
И напоследок — главное. Даже не знаю, как сказать...
В общем, нет никакой принцессы Канди, которую рисовали на чайных коробках "Принцессы Канди". Канди — это просто город на Шри-Ланке, в окрестностях которого выращивают чай.
31.
Stay Tuned!
Хороший поисковик недорогих авиабилетов:
Подписывайтесь на мой канал в Youtube
Подписывайтесь на обновления в ЖЖ
ССЫЛКИ НА МОИ СОЦСЕТИ
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
✈ Лучшие цены на авиабилеты
✈ Лучшие цены на отели
✈ Лучший подбор туров
✈ Лучшие цены на ЖД билеты
✈ Лучшая медстраховка
✈ Необычные экскурсии от местных жителей
✈ Лучшие цены на аренду авто
✈ Бесплатная поездка на Uber
✈ Лучшая симка для путешествий
✈ Лучший кэшбек
✈ Лучший интернет-магазин
И да, как называется-то чай, который они собирали?
Теперь производство потихоньку восстанавливается и везут грузинский чай, даже далеко на восток.
Муж оказался очень дотошным, долго выяснял у плохо говорящего на инглише экскурсовода, что же какой аппарат делает. В общем, достал беднягу =)
А вот между чайными кустами мы не погуляли, жаль.
Просто невероятная трудолюбие. Тетка на костылях обрабатывала деляну у дороги, всего в несколько метров. Так проникся, что купил набор для заварки местного чая. И ниче так.