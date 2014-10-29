Как выращивают, собирают и готовят чай

Советский человек, как утверждает статистика, потреблял около 1,2 килограмма чая в год. После перестройки этот показатель рухнул вдвое. В принципе, неудивительно: люди в те времена с горя пили спирт "Рояль" и прочие легенды алкопрома. В нулевых ситуация устаканилась, и сегодня Россия вновь в тройке лидеров по чаепитию (после Индии и Китая).Цейлон у моего ровесника ассоциируется в первую очередь с "чаем со слоном" — настоящим символом советской эпохи. Поэтому я не мог не посмотреть на процесс чайного производства в Шри-Ланке. Спойлер: со времен Советского Союза там, похоже, ничего не изменилось...Прежде чем посмотреть на чай, предлагаю ужаснуться бутанским дорогам:Цейлонские чайные плантации располагаются в горах, внизу для них слишком жарко. Хороший чай очень прихотлив, и его качество зависит от правильных агроклиматических зон:3.Чайные кусты растут сплошным полотном, лишь местами оно изрезано тропинками:4.Лесенка, словно на стадионе:5.6.Про этот голубой поезд будет отдельный пост, пока не хочу раскрывать всех карт:7.В чай идут только молодые зеленые листочки, поэтому сборщики ходят изо дня в день по разным участкам плантации:8.Собирают круглый год, сбором в Шри-Ланке занято более трехсот тысяч человек. В основном это женщины:9.10.На голове у сборщицы висит мешок, в который она укладывает листочки:11.12.Для черного чая срывают только три верхних листочка, для зеленого — два, а для белого, самого дорогого чая, берут самый-самый нежный листок, собранный на рассвете, пока не сошла роса.В среднем для изготовления одного килограмма чистого чая собирают четыре килограмма чайных листьев:13.В целях оптимизации процесса женщины сперва нарывают две охапки листочков в руки и только потом кладут их в мешок:14.15.16.Палкой отмечают общипанный куст и потом переходят к следующему:17.За женщинами присматривает мужик-бригадир. Работа у него не бей лежачего, он не прочь поболтать с туристами:18.Женщины тоже весьма расположены к иностранцам — едва достаешь камеру, как они начинают улыбаться, позировать и торговать лицом. Правда, после этого просят денег, и это немудрено — "чаевые" от туриста наверняка превосходят их дневной заработок:19.Собранный чай попадает на фабрику. На один конвейер кладут 1200 килограммов собранных листьев. Под конвейером идет теплый воздух (жгут каучуковое дерево). За сутки 1200 кг усушают до 600:20.Чтобы чай не сопрел, женщины ходят и постоянно переворачивают листья:21.Просохшие листочки относят на измельчение:22.23.Рубят по старинке прессом и ножами:24.Специальный конвейер с решетками, сквозь которые просеивают чай. Крупные листики отправляют на повторное измельчение. Напоминает процесс на горнообогатительном комбинате:25.Затем чай проходит процесс ферментации. Листья раскладывают на столах и подвергают влажной термообработке. После ферментации чай досушивается в сушилке:26.На этом этапе чай обретает привычный потребителю вид:27.Затем в допотопном сепараторе хороший чай отделяют от мусора и веток:28.Вот тут наглядно виден результат:29.По идее, этот мусор и чайная пыль должны идти на удобрения, но многие производители делают из него пакетированный чай:30.И напоследок — главное. Даже не знаю, как сказать...В общем, нет никакой принцессы Канди, которую рисовали на чайных коробках "Принцессы Канди". Канди — это просто город на Шри-Ланке, в окрестностях которого выращивают чай.31.Stay Tuned!Хороший поисковик недорогих авиабилетов: