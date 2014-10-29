Бухта Лиинахамари — северная красота и эхо войны
Бухта Лиинахамари находится в 15 километрах от границы с Норвегией, поэтому визит нужно согласовывать с пограничниками. Получение разрешения занимает некоторое время, но усилия того стоят — Лиинахамари удивительно красивое и живописное место, которое позволяет не только наладиться суровой северной красотой, но и познакомиться с трагическим фактами военной истории Лапландии…
Общий вид бухты.
Справа дорога — её, как и многое здесь, строили фашисты. Слева виден полуостров на котором немцы планировали установить гигантское боевое орудие. Учитывая труднодоступность места, строили следующим образом: во время прилива загоняли катамаран, с отливом он опускался на сушу, на него грузили оборудование и повторяли процедуру заново на полуострове:
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Мы встали лагерем на этом самом месте у дороги:
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Лагерь запомнился походной баней. Она представляла собой две палатки, соединенные друг с другом. В одной стояла печка на дровах, там мы устроили «парную». Термометра под рукой не было, но по ощущениям температура была около 80 градусов:
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Во второй палатке был душ. Можно было охладиться после парной:
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Моему сыну душа не хватило и он побежал купаться в море. Правда, из-за отлива, бежать пришлось прилично — вода отступила от берега метров на 150:
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Чтобы добраться до полуострова, нужно было совершить получасовую прогулку во время отлива. Большая часть пути проходила по дну Баренцева моря:
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Под ногами можно наблюдать местную морскую фауну. Например, пескожилов — морских червей, которые роются в илисто-песчаном грунте. Они населяют приливную зону Северного Ледовитого океана, где образуют целые «пескожильные пляжи»:
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Ещё можно встретить медуз, которые не успели отплыть в море:
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Очень красивые твари:
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Побережье, по которому проходил наш путь:
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Турель немецкой пушки. Если бы её успели установить и ввести в эксплуатацию, она бы серьёзно повлияла на расстановку сил в этом регионе во время войны:
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Под ней четыре (!!!) этажа с жилыми отсеками, хранилищами боеприпасов и подсобными помещениями:
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Узел механического управления:
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Сейчас пушки обрезали, кругом валяются массивные бронещиты, которые должны были защищать эти пушки:
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Оцените толщину металла:
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Вокруг главной пушки было предусмотрено несколько небольших, предназначенных для защиты основной:
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После войны все повзрывали:
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Одним словом, продуманность и сложность этих орудий поражает даже человека далекого от военной темы:
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А вообще, бухта удивительно красивая:
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Ровная, словно зеркало, морская гладь:
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Вода обточила камни, словно гигантские обмылки:
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Мы стояли лагерем два дня. Всё это время меня подмывало загнать автомобиль на скользкие камни и сделать фотографию на фоне заката:
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На этом закончилась наша серверная часть экспедиции. После неё мы переехали в Хибины, а оттуда на юг Кольского полуострова на берег Белого моря.
Об этом читайте в следующих постах. Stay Tuned!
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ССЫЛКИ НА МОИ СОЦСЕТИ
Лиинахамари
Вспомнилось детство и как отец меня возил туда.
Спасибо Сергей.
А вот этой лютой штуки я не видел(
а если бы не было следов человеческой агрессии, было бы еще лучше.