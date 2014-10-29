Бухта Лиинахамари — северная красота и эхо войны

Чой - та комментариев маловато будет с 10.00..., маловато .........., видимо совсем обнищал народ то ......, все кинулись обсуждать трусы Волочковой и ей подобных ........ А фото у вас получились интересные ....., но закат всё - же хорош бы был без машины ...., на мой взгляд не к чему она там ..........................