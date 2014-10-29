Бухта Лиинахамари — северная красота и эхо войны



Бухта Лиинахамари находится в 15 километрах от границы с Норвегией, поэтому визит нужно согласовывать с пограничниками. Получение разрешения занимает некоторое время, но усилия того стоят — Лиинахамари удивительно красивое и живописное место, которое позволяет не только наладиться суровой северной красотой, но и познакомиться с трагическим фактами военной истории Лапландии…



Общий вид бухты.

Справа дорога — её, как и многое здесь, строили фашисты. Слева виден полуостров на котором немцы планировали установить гигантское боевое орудие. Учитывая труднодоступность места, строили следующим образом: во время прилива загоняли катамаран, с отливом он опускался на сушу, на него грузили оборудование и повторяли процедуру заново на полуострове:

3.

Мы встали лагерем на этом самом месте у дороги:

4.

Лагерь запомнился походной баней. Она представляла собой две палатки, соединенные друг с другом. В одной стояла печка на дровах, там мы устроили «парную». Термометра под рукой не было, но по ощущениям температура была около 80 градусов:

5.

Во второй палатке был душ. Можно было охладиться после парной:

6.

Моему сыну душа не хватило и он побежал купаться в море. Правда, из-за отлива, бежать пришлось прилично — вода отступила от берега метров на 150:

7.

Чтобы добраться до полуострова, нужно было совершить получасовую прогулку во время отлива. Большая часть пути проходила по дну Баренцева моря:

8.

Под ногами можно наблюдать местную морскую фауну. Например, пескожилов — морских червей, которые роются в илисто-песчаном грунте. Они населяют приливную зону Северного Ледовитого океана, где образуют целые «пескожильные пляжи»:

9.

10.

Ещё можно встретить медуз, которые не успели отплыть в море:

11.

Очень красивые твари:

12.

Побережье, по которому проходил наш путь:

13.

Турель немецкой пушки. Если бы её успели установить и ввести в эксплуатацию, она бы серьёзно повлияла на расстановку сил в этом регионе во время войны:

14.

Под ней четыре (!!!) этажа с жилыми отсеками, хранилищами боеприпасов и подсобными помещениями:

15.

Узел механического управления:

16.

17.

Сейчас пушки обрезали, кругом валяются массивные бронещиты, которые должны были защищать эти пушки:

18.

19.

20.

21.

Оцените толщину металла:

22.

Вокруг главной пушки было предусмотрено несколько небольших, предназначенных для защиты основной:

23.

После войны все повзрывали:

24.

Одним словом, продуманность и сложность этих орудий поражает даже человека далекого от военной темы:

25.

26.

А вообще, бухта удивительно красивая:

27.

Ровная, словно зеркало, морская гладь:

28.

29.

Вода обточила камни, словно гигантские обмылки:

30.

Мы стояли лагерем два дня. Всё это время меня подмывало загнать автомобиль на скользкие камни и сделать фотографию на фоне заката:

31.

На этом закончилась наша серверная часть экспедиции. После неё мы переехали в Хибины, а оттуда на юг Кольского полуострова на берег Белого моря.

Об этом читайте в следующих постах. Stay Tuned!



Подписывайтесь на мой канал в Youtube

Подписывайтесь на обновления в ЖЖ

ССЫЛКИ НА МОИ СОЦСЕТИ
Метки:
promo sergeydolya октябрь 29, 2014 09:07
Buy for 400 tokens
Мои принципы размещения рекламы в блоге
Скачать/Открыть презентацию рекламных возможностей вы можете тут. Сводный прайс доступен по ссылке. Если вы захотите разместить честную рекламу в этом блоге, то присылайте запрос на ящик: dolya@bigpicture.ru В моем блоге можно разместить рекламу. При этом каждый пост за который мне…
  • 8 комментариев
    • :
    Previous Entry
    Next Entry
    protopopp
    Чой - та комментариев маловато будет с 10.00..., маловато .........., видимо совсем обнищал народ то ......, все кинулись обсуждать трусы Волочковой и ей подобных ........ А фото у вас получились интересные ....., но закат всё - же хорош бы был без машины ...., на мой взгляд не к чему она там ..........................
  • 8 комментариев
    • :
    Previous Entry
    Next Entry