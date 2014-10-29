Как исландцы победили англичан мороженой картошкой
Весной этого года впервые побывал в Гренландии, а осенью вернулся туда снова. Почему? Дело в том, что в мае я был на левом побережье острова, а в этот раз отправился исследовать его правую часть. И сразу хочу сказать — восток мне понравился намного больше! Населенных пунктов там практически не было, зато каждый день перед нами возникали потрясающие виды ледников, гор и айсбергов. Я пребываю в огромном восторге не только от путешествия, но и от своего фотографического «улова». Если в среднем я привожу из поездки две-три фотографии, которые считаю исключительной удачей, то здесь их наберется два или три десятка (не верите — загляните в мой инстаграм!).
Впрочем, рассказ (как, собственно и сама наша экспедиция) начнется с Исландии. Именно там прошла первая ночевка, откуда мы отправились на корабле в сторону восточного побережья Гренландии.
Любопытная историческая справка: в Исландии была всего одна война — с 1950 по 1960 год, — и воевали потомки викингов против английских рыбаков. Конфликт начался с того, что исландцы начали замечать, что трески становится всё меньше и меньше и начали подозревать в этом англичан. Тогда они решили напасть на лодки английских рыбаков. Взяли свой единственный военный корабль, наполнили его камнями и мёрзлой картошкой и начали забрасывать ими вражескую флотилию. Англичане сперва отвечали исландцам и перебрасывали «подарки» обратно, но потом вдруг смекнули, что картошечка замечательно зайдет с пойманной рыбкой, оставили её себе, а потом и вовсе плюнули и решили вернуться домой...
Рейкьявик. Невозможно посетить столицу Исландии и не сфотографировать памятник лодке викингов, установленный на набережной:
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В городе можно увидеть множество огромных внедорожников:
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Из-за высокого капота на носу устанавливают камеру, которая проецирует в салон изображение дороги (иначе попросту ничего не увидеть):
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Интересные колеса с камерной и бескамерной резиной:
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Порт Рейкьявика. Я тут уже был три раза, поэтому рассказывать в очередной раз о городе не хочу. Если интересно, рекомендую посмотреть предыдущие посты:
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От Рейкьявика по воде дошли до деревушки Исафьорд:
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Деревушка милая и приятная:
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Населенный пункт раскинулся прямо под горой и ограждён огромной стеной от снежных лавин:
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В Исафьорде замечено огромное количество старых и необычных тачек:
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Зацените этот Бьюик. Обратите внимание, как сделан ряд кресел в багажнике (повернут в обратную сторону):
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Автомобилей в Исландии немного, поэтому некоторые автолюбители устанавливают себе оригинальные номера:
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Многие туристы путешествуют по Исландии на колесах и живут в маленьких отелях или гостевых домиках. Почти в каждом городке можно встретить нагруженные сумками и чемоданами автомобили и мотоциклы.
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Каяки:
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В продолжении истории о «картофельно-рыбной» войне:
Когда англичане покинули воды Исландии, трески, разумеется, больше не стало. Тогда местные вдуплили, наконец, что рыба пропадает от бесконтрольного промысла и ввели квоты, которые сохраняются по сей день:
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В местном рыбном магазине выделывают кожу лосося и делают из неё сапоги, кошельки и всяческие аксессуары:
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Вяленая пикша:
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Улицы:
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Стены домов в Исландии делаются по следующей технологии: сперва сколачиваются впритык доски, затем на месте стыка набивается ещё одна деревянная панель. Это дает лучшее утепление и защиту от ветра:
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Домик на деревьях — мечта любого ребенка:
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Рубрика «Очумелые ручки»:
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Обратите внимание на оригинальную церковь на заднем плане:
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Центра посёлка:
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Графити. Исландский вариант «Не вижу зла, не говорю зла и не слышу зла»:
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В Исафьорд живет наша соотечественница — художница, которая вышла тут замуж за исландца. Её дом можно легко определить по карте с классическим русский девизом:
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Stay Tuned!
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потом это всё наглухо закрашивают краской
вроде щит как щит, а не продувается