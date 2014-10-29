Как исландцы победили англичан мороженой картошкой

vka14 "Жизнь удалась" и разбитое авто на переднем плане? Скорее "гулянка удалась". Ответить

Ветвь дискуссии

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kocclow_1975 Единственная война? Напомню, что в 17 веке до Исландии добрались турецкие пираты, много людей забрали в плен. Такие вот безобидные были жители Северной Африки. Ответить

Ветвь дискуссии

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oldpapuas Судя по расфигаченной фаре, мадам и русскую водку с собой привезла. :))) Ответить

Ветвь дискуссии

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cosmosvin Почему у них так чисто? Как они этого добились? В средней полосе России на резиновые сапоги налипает по килограмму жирного чернозема. Ответить

Ветвь дискуссии

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