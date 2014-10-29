Как исландцы победили англичан мороженой картошкой



Весной этого года впервые побывал в Гренландии, а осенью вернулся туда снова. Почему? Дело в том, что в мае я был на левом побережье острова, а в этот раз отправился исследовать его правую часть. И сразу хочу сказать — восток мне понравился намного больше! Населенных пунктов там практически не было, зато каждый день перед нами возникали потрясающие виды ледников, гор и айсбергов. Я пребываю в огромном восторге не только от путешествия, но и от своего фотографического «улова». Если в среднем я привожу из поездки две-три фотографии, которые считаю исключительной удачей, то здесь их наберется два или три десятка (не верите — загляните в мой инстаграм!).

Впрочем, рассказ (как, собственно и сама наша экспедиция) начнется с Исландии. Именно там прошла первая ночевка, откуда мы отправились на корабле в сторону восточного побережья Гренландии.

Любопытная историческая справка: в Исландии была всего одна война — с 1950 по 1960 год, — и воевали потомки викингов против английских рыбаков. Конфликт начался с того, что исландцы начали замечать, что трески становится всё меньше и меньше и начали подозревать в этом англичан. Тогда они решили напасть на лодки английских рыбаков. Взяли свой единственный военный корабль, наполнили его камнями и мёрзлой картошкой и начали забрасывать ими вражескую флотилию. Англичане сперва отвечали исландцам и перебрасывали «подарки» обратно, но потом вдруг смекнули, что картошечка замечательно зайдет с пойманной рыбкой, оставили её себе, а потом и вовсе плюнули и решили вернуться домой...




Рейкьявик. Невозможно посетить столицу Исландии и не сфотографировать памятник лодке викингов, установленный на набережной:

3.

В городе можно увидеть множество огромных внедорожников:

4.

Из-за высокого капота на носу устанавливают камеру, которая проецирует в салон изображение дороги (иначе попросту ничего не увидеть):

5.

Интересные колеса с камерной и бескамерной резиной:

6.

Порт Рейкьявика. Я тут уже был три раза, поэтому рассказывать в очередной раз о городе не хочу. Если интересно, рекомендую посмотреть предыдущие посты:

7.

От Рейкьявика по воде дошли до деревушки Исафьорд:

8.

9.

10.

Деревушка милая и приятная:

11.

Населенный пункт раскинулся прямо под горой и ограждён огромной стеной от снежных лавин:

12.

В Исафьорде замечено огромное количество старых и необычных тачек:

13.

Зацените этот Бьюик. Обратите внимание, как сделан ряд кресел в багажнике (повернут в обратную сторону):

14.

15.

Автомобилей в Исландии немного, поэтому некоторые автолюбители устанавливают себе оригинальные номера:

16.

Многие туристы путешествуют по Исландии на колесах и живут в маленьких отелях или гостевых домиках. Почти в каждом городке можно встретить нагруженные сумками и чемоданами автомобили и мотоциклы.

Кстати, если вы собираетесь в такое (да и любое другое путешествие) рекомендую обратить внимание на интернет-магазин «Пан Чемодан», который предлагает дисконт в 40% на настоящие чемоданы Samsonite. Коллекции, разумеется, не новые (на официальном сайте Samsonite этих моделей уже нет в наличии), но это по-прежнему отличное качество от мирового бренда, с которым можно отправиться и в пляжный отпуск, и в экстремальное путешествие. Кроме того, сеть бутиков «Пан Чемодан» очень широкая — 47 городов России, что гораздо шире сети фирменных магазинов Samsonite. И даже если бутика Пан Чемодан нет в вашем городе, то можно заказать доставку чемоданов курьерской службой.

Рекомендую!

17.

Каяки:

18.

В продолжении истории о «картофельно-рыбной» войне:

Когда англичане покинули воды Исландии, трески, разумеется, больше не стало. Тогда местные вдуплили, наконец, что рыба пропадает от бесконтрольного промысла и ввели квоты, которые сохраняются по сей день:

19.

В местном рыбном магазине выделывают кожу лосося и делают из неё сапоги, кошельки и всяческие аксессуары:

20.

Вяленая пикша:

21.

Улицы:

22.

23.

Стены домов в Исландии делаются по следующей технологии: сперва сколачиваются впритык доски, затем на месте стыка набивается ещё одна деревянная панель. Это дает лучшее утепление и защиту от ветра:

24.

Домик на деревьях — мечта любого ребенка:

25.

26.

Рубрика «Очумелые ручки»:

27.

Обратите внимание на оригинальную церковь на заднем плане:

28.

Центра посёлка:

29.

Графити. Исландский вариант «Не вижу зла, не говорю зла и не слышу зла»:

30.

В Исафьорд живет наша соотечественница — художница, которая вышла тут замуж за исландца. Её дом можно легко определить по карте с классическим русский девизом:

31.

32.

Stay Tuned!



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    kocclow_1975
    Единственная война? Напомню, что в 17 веке до Исландии добрались турецкие пираты, много людей забрали в плен. Такие вот безобидные были жители Северной Африки.
    cosmosvin
    Почему у них так чисто? Как они этого добились? В средней полосе России на резиновые сапоги налипает по килограмму жирного чернозема.
    bruslyc
    фото 24, на урале так же делают, щит из досок (шип-паз) и планки на стыки
    потом это всё наглухо закрашивают краской
    вроде щит как щит, а не продувается
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