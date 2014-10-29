Эфиопские вояки



Эфиопские вояки ходят в пластиковых шлёпках и везде с собой таскают калашников, который используют в основном, как вешалку для пакетов с личным бельем.

20 лет назад Эфиопия потеряла все побережье Красного моря, которое забрала себе Эритрея. С тех пор оба госсударства на ножах друг с другом. Эритрея живет даже хуже, чем бедная Эфиопия и ее плмена периодически делают набеги на туристов, посещающих действующие вулканы Арта Але или Далол на приграничных териториях.

Несколько лет назад они захватили французских и немецких туристов и потом их убили. После этого Эфиопия стала защищать путешественников. Чтобы посетить эти вулканы, вам надо арендовать себе как минимум одного солдата. Он будет сопровождать вас везде и следить, чтобы вы не отклонялись от установленного маршрута.

Плюс рядом с вулканом Арте Але дислоцируется отряд из примерно 20 военных, которые живут в базовом лагере, вместе с туристами. Обычно, они сидят по своим шалашам, но если включить музычку погромче - а я брал с собой колонку, - то все они вылезают на звуки музыки и начинают танцевать.






При первом знакомстве нас всех предупредили, что фотографировать военных запрещено, но после танцев те сами повытаскивали гранатометы из шалашей и стали позировать.

Электрическтва в базовом лагере нет никакого, так что у военных в ходу даже не сигареты, хотя и их стреляют с судовольствием, но пауэрбанки, чтобы подзарядить телефон.

И да, всех мужчин с празником! Надеюсь, наши "вежливые люди" никогда не будет похожи на эфиопов.






















Stay Tuned!



Подписывайтесь на свежие посты в Яндекс.Дзен

Подписывайтесь на мой канал в Youtube

Подписывайтесь на обновления в ЖЖ

ССЫЛКИ НА МОИ СОЦСЕТИ
Метки: , , , ,
promo sergeydolya октябрь 29, 2014 09:07
Buy for 400 tokens
Мои принципы размещения рекламы в блоге
Скачать/Открыть презентацию рекламных возможностей вы можете тут. Сводный прайс доступен по ссылке. Если вы захотите разместить честную рекламу в этом блоге, то присылайте запрос на ящик: dolya@bigpicture.ru В моем блоге можно разместить рекламу. При этом каждый пост за который мне…

Для этой записи комментарии отключены.