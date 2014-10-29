Эфиопские вояки
Эфиопские вояки ходят в пластиковых шлёпках и везде с собой таскают калашников, который используют в основном, как вешалку для пакетов с личным бельем.
20 лет назад Эфиопия потеряла все побережье Красного моря, которое забрала себе Эритрея. С тех пор оба госсударства на ножах друг с другом. Эритрея живет даже хуже, чем бедная Эфиопия и ее плмена периодически делают набеги на туристов, посещающих действующие вулканы Арта Але или Далол на приграничных териториях.
Несколько лет назад они захватили французских и немецких туристов и потом их убили. После этого Эфиопия стала защищать путешественников. Чтобы посетить эти вулканы, вам надо арендовать себе как минимум одного солдата. Он будет сопровождать вас везде и следить, чтобы вы не отклонялись от установленного маршрута.
Плюс рядом с вулканом Арте Але дислоцируется отряд из примерно 20 военных, которые живут в базовом лагере, вместе с туристами. Обычно, они сидят по своим шалашам, но если включить музычку погромче - а я брал с собой колонку, - то все они вылезают на звуки музыки и начинают танцевать.
При первом знакомстве нас всех предупредили, что фотографировать военных запрещено, но после танцев те сами повытаскивали гранатометы из шалашей и стали позировать.
Электрическтва в базовом лагере нет никакого, так что у военных в ходу даже не сигареты, хотя и их стреляют с судовольствием, но пауэрбанки, чтобы подзарядить телефон.
И да, всех мужчин с празником! Надеюсь, наши "вежливые люди" никогда не будет похожи на эфиопов.
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